Primark: Μειώνει τις τιμές για να απαντήσει σε Shein και Temu

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Το… «όπλο» που την οδήγησε στην κορυφή και την καθιέρωσε στη συνείδηση των καταναλωτών ως μια προσιτή επιλογή επιστρατεύει η Primark: τις χαμηλές τιμές. Με τις Shein και Temu να επελαύνουν, αλλά και με την αίσθηση αρκετών πελατών ότι «δεν είναι πια τόσο φθηνή», η βρετανική αλυσίδα μειώνει μόνιμα τις τιμές σε εκατοντάδες είδη, από τζιν και πουλόβερ μέχρι κάλτσες.

Όπως αναφέρει το BBC, τέτοιες ανακοινώσεις συνηθίζονται περισσότερο από αλυσίδες όπως οι M&S και Next, όχι από έναν όμιλο που έχτισε τη θέση του στη φθηνή μόδα. Η Primark, όμως, βλέπει τις συγκρίσιμες πωλήσεις της να υποχωρούν και καλείται να απαντήσει σε έναν ανταγωνισμό που έχει αλλάξει δραματικά.

Η στροφή της Primark και το κόλπο των σούπερ μάρκετ

Η νέα πολιτική θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν φθηνό γάλα και μπανάνες για να φέρουν κόσμο στα καταστήματα. Η Primark χαμηλώνει τις τιμές σε βασικά προϊόντα, προσδοκώντας ότι ο πελάτης που θα μπει για ένα οικονομικό τζιν ή πουλόβερ θα προσθέσει και άλλα είδη στο καλάθι του.

Η Shein πουλά φορέματα ακόμη και προς 3 λίρες, προσφέρει συνεχείς εκπτωτικούς κωδικούς και εμφανίζει σχεδόν ατελείωτες σελίδες προϊόντων

Η αναλύτρια της Mintel, Μπρίτζετ ΜακΚάσκερ, περιγράφει τις μειώσεις ως άσκηση μάρκετινγκ για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Δεν αφορούν όλη τη συλλογή, ενώ η αλυσίδα γνωρίζει καλά τη δύναμη των αυθόρμητων αγορών μέσα στα καταστήματά της. Παράλληλα, οι χαμηλότερες τιμές μπορούν να επιταχύνουν την κυκλοφορία των αποθεμάτων και να περιορίσουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερων εκπτώσεων αργότερα.

Το πλεονέκτημα των Shein και Temu

Σύμφωνα με το BBC, οι Κινέζοι ανταγωνιστές έχουν ανεβάσει τον πήχη της φθηνής ένδυσης. Η Shein πουλά φορέματα ακόμη και προς 3 λίρες, προσφέρει συνεχείς εκπτωτικούς κωδικούς και εμφανίζει σχεδόν ατελείωτες σελίδες προϊόντων. Έρευνα της Mintel τον Ιούλιο του 2025 έδειξε ότι το 32% των γυναικών ηλικίας 16 έως 34 ετών που αγοράζουν ρούχα διαδικτυακά είχε ψωνίσει από τη Shein κατά το προηγούμενο έτος.

H Primark ανταγωνίζεται πλέον όχι μόνο Shein και Temu, αλλά TikTok Shop, Vinted, αλυσίδες του High Street και τη μεταχειρισμένη ένδυση

Η Shein και η Temu δεν επιβαρύνονται με το κόστος εκτεταμένου φυσικού δικτύου, λειτουργούν με περιορισμένα αδιάθετα αποθέματα και τα περισσότερα δέματά τους εξαιρούνται από εισαγωγικούς δασμούς. Η εξαίρεση προβλέπεται να τερματιστεί τον Οκτώβριο του 2028, μέχρι τότε όμως τους επιτρέπει να πιέζουν τους παραδοσιακούς λιανεμπόρους.

Η Primark διαθέτει περισσότερα από 190 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρει click and collect, αλλά όχι διανομή στο σπίτι. Έχει παρουσιάσει αυτή την επιλογή ως συνειδητή απόφαση, ώστε να κρατά απλούστερη τη λειτουργία και να μεταφέρει την εξοικονόμηση στον καταναλωτή. Ανταγωνίζεται πλέον όχι μόνο Shein και Temu, αλλά TikTok Shop, Vinted, αλυσίδες του High Street και τη μεταχειρισμένη ένδυση.

Η ακρίβεια αλλάζει το καλάθι

Οι ανατιμήσεις σε υφάσματα, κατώτατους μισθούς, μεταφορές και ενέργεια, μαζί με την υιοθέτηση υψηλότερων προδιαγραφών, αύξησαν τα τελευταία χρόνια το κόστος των ρούχων. Την ίδια ώρα, η κρίση κόστους ζωής περιορίζει τις αγορές: περίπου ένας στους τρεις καταναλωτές δηλώνει ότι αγόρασε ρούχα λιγότερο συχνά από ό,τι στο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

H μητρική Associated British Foods σχεδιάζει την αυτόνομη εισαγωγή της Primark στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το επόμενο έτος

Οι πελάτες εξετάζουν πλέον περισσότερο την ποιότητα και το κόστος ανά χρήση. Η Primark απαντά ότι βελτιώνει εφαρμογή, σχεδιασμό και ποιότητα, ενώ περίπου το 85% των προϊόντων της κοστίζει έως 10 λίρες. Εκπρόσωπός της δήλωσε στο BBC ότι οι αγορές μεγάλης κλίμακας και ο έλεγχος του κόστους στηρίζουν τις τιμές, χωρίς υποχώρηση σε ποιότητα ή δεοντολογία.

Το σχέδιο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Η πίεση έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, καθώς η μητρική Associated British Foods σχεδιάζει την αυτόνομη εισαγωγή της Primark στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το επόμενο έτος. Για να πείσει καταναλωτές και αγορά, η αλυσίδα πρέπει να αποδείξει ξανά ότι παραμένει ο προορισμός της οικονομικής μόδας.

Η χαμηλότερη τιμή, πάντως, δεν κλείνει τη συζήτηση για τη γρήγορη μόδα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο κλάδος ευθύνεται περίπου για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών, περισσότερο από αεροπορία και ναυτιλία μαζί. Για την Primark, το στοίχημα είναι διπλό: να ξανακερδίσει τους κυνηγούς ευκαιριών χωρίς να χάσει περιθώρια και αξιοπιστία, σε μια αγορά όπου η τιμή αλλάζει με ταχύτητα καθημερινά.