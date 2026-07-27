Πετρέλαιο: Υποχώρησε 4% μετά την παύση των επιθέσεων στο Ιράν

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Yποχώρησαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν πάγωσαν τα πλήγματα το Σαββατοκύριακο μετά από δύο εβδομάδες επιθέσεων, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμάκωνε τη σύγκρουση και θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν κατά 3,96 δολάρια ή 4,1%, στα 92,82 δολάρια έως τις 03:29 GMT, αφού προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διολίσθησαν στιγμιαία κάτω από τα 90 δολάρια. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 85,29 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 4,02 δολαρίων ή 4,5%. Και τα δύο συμβόλαιαβρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, μετά από τη συνεχή άνοδο που κατέγραφαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Το Brent είχε φτάσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι καθώς η σύγκρουση, που περιόρισε τις αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, παρεμποδίζοντας τις εξαγωγές του κορυφαίου εξαγωγέα στον κόσμο, της Σαουδικής Αραβίας, προς την Ασία μέσω των στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Απόγνωση της αγορά για θετικές ειδήσεις

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο “Fox News Sunday” και σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσει τις αμερικανικές επιθέσεις ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

«Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν κατακόρυφη πτώση στις πρώτες συναλλαγές καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν απείχαν από περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες, προσφέροντας τις πρώτες αισθητές ενδείξεις μιας πιθανής αποκλιμάκωσης των εντάσεων», ανέφεραν σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες τους οι αναλυτές της ING. «Η κίνηση των τιμών στο πετρέλαιο αυτό το πρωί αντανακλά ξεκάθαρα την απόγνωση της αγοράς για θετικές ειδήσεις».

Παρά το πάγωμα των επιθέσεων, λιγότερα από 10 εμπορικά πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα της Kpler.

«Οποιαδήποτε ανάκαμψη στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι πιθανό να αποδειχθεί αργή και μερική, καθώς πολλοί ναυλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί και θα θέλουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ασφάλειά τους πριν εισαγάγουν περισσότερα άδεια πλοία στα Στενά», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Σουλ Κάβονικ (Saul Kavonic).

Επιπλέον, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ μειώθηκε την Κυριακή μετά την επίθεση των Χούθι της Υεμένης σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, αν και ένα τρίτο κινεζικό supertanker εξήλθε από τα στενά.

Στηρίξεις για την αγορά πετρελαίου

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εξακολουθούν να αναμένουν ότι οι αγορές θα λάβουν στήριξη εάν οι προμήθειες αργού πετρελαίου συνεχίσουν να επηρεάζονται από τους συνεχιζόμενους ναυτιλιακούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. «Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διευρύνθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικά πλοία και διυλιστήρια, ηΗ παρατεταμένη διαταραχή (στην προσφορά) πιθανότατα θα διατηρούσε τις τιμές του πετρελαίου αυξημένες και θα συνεχιζόταν να συνιστά ανοδικούς κινδύνους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό», ανέφεραν οι αναλυτές της UOB σε σημείωμά τους.