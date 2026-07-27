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Wall Street: Ανοδικό ξέσπασμα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η παύση των συγκρούσεων ΗΠΑ - Ιράν αυξάνει την όρεξη για ανάληψη κινδύνου στη Wall Street

Wall Street 27.07.2026, 16:46
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Wall Street: Ανοδικό ξέσπασμα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
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Με άνοδο ξεκίνησε την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας η Wall Street μετά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ενισχύοντας την όρεξη για ρίσκο ενόψει ενός πενταημέρου ανακοίνωσης σημαντικών κερδών, οικονομικών δεδομένων και της συνεδρίασης της Federal Reserve.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 226,2 μονάδων ή 0,44% στο άνοιγμα στις 5.2173,42 μονάδες. Ο S&P 500  σημείωσε άνοδο 52,2 μονάδων ή 0,70% στο άνοιγμα στις 7.464,2 μονάδες, ενώ ο Nasdaq  σημείωσε άνοδο 260,4 μονάδων ή 1,04% στις 25.236,185 μονάδες.

Οι αμερικανικές μετοχές έρχονται μετά από μια ακόμη πτωτική εβδομάδα, καθώς η υποχώρηση των μετοχών τσιπ και η αβεβαιότητα για τον πόλεμο με το Ιράν επηρέασαν τους επενδυτές. Την Παρασκευή, ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν κατά 0,6% και 2,1% αντίστοιχα, καταγράφοντας διαδοχικές εβδομαδιαίες απώλειες. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,4%, σημειώνοντας μια τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου να υποχωρήσουν κατά 6,2% σε περίπου 90,79 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 5,7% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο των επενδυτών είναι οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών αυτή την εβδομάδα. Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft είτε θα κατευνάσουν τους φόβους των επενδυτών για τις υπέρογκες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε θα τους επιδεινώσουν, όπως συνέβη με τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Alphabet την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις εταιρείες ημιαγωγών που είναι οι κύριοι ωφελημένοι από την έξαρση των δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η συνέχιση των δαπανών» εξηγεί στο CNBC ο Ken Mahoney, διευθύνων σύμβουλος της Mahoney Asset Management. «Και το πρόβλημα είναι ότι, αν τελικά ακούσουν τους μετόχους και περιορίσουν ελαφρώς αυτές τις δαπάνες ή μειώσουν τον ρυθμό αύξησής τους, τότε το υπόλοιπο της αγοράς δεν θα το δεχτεί ευνοϊκά».

«Υπάρχει, λοιπόν, μια κατάσταση σαν τραμπάλα», πρόσθεσε.

Εν αναμονή της Fed

Η Fed θα ολοκληρώσει τη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την Τετάρτη. Η κοινή άποψη είναι ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο οι επενδυτές έχουν αυξήσει τα στοιχήματα ότι θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων σε αυτή την συνεδρίαση σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

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