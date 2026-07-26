Αεροσκάφη: Boeing και Airbus σχεδιάζουν τη νέα γενιά αεροσκαφών, αλλά προτεραιότητα παραμένουν οι παραδόσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Boeing και η Airbus έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουν αεροσκάφη στενής ατράκτου νέας γενιάς, ωστόσο το μήνυμα που λαμβάνουν από τις αεροπορικές εταιρείες είναι σαφές: αυτό που προέχει δεν είναι ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, αλλά η έγκαιρη παράδοση των αεροσκαφών που έχουν ήδη παραγγελθεί.

Στο περιθώριο της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης του Φάρνμπορο στη Βρετανία, οι επικεφαλής των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών αεροσκαφών συμφώνησαν ότι, παρά τις προετοιμασίες για το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό άλμα, η άμεση προτεραιότητα παραμένει η αποκατάσταση των ρυθμών παραγωγής και η εξυπηρέτηση του τεράστιου ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου παραγγελιών.

Ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, δήλωσε ότι η αμερικανική εταιρεία χρειάζεται ακόμη «μερικά χρόνια» προτού αποκτήσει την οικονομική ευχέρεια να λανσάρει ένα νέο πρόγραμμα για εμπορικά αεροσκάφη.

«Υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC. «Πρώτον, πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να εξυγιάνουμε τα οικονομικά μας. Δεύτερον, η τεχνολογία πρέπει να έχει ωριμάσει. Και τρίτον, η αγορά πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα νέο αεροσκάφος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγαλύτεροι πελάτες της Boeing δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, ζητούν από την εταιρεία να επικεντρωθεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της παραγωγής της σημερινής σειράς αεροσκαφών.

«Οι αεροπορικές εταιρείες μάς λένε ξεκάθαρα: επικεντρωθείτε στα σημερινά προϊόντα σας. Θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη ωριμότητα και σταθερότητα πριν προχωρήσετε σε ένα νέο αεροπλάνο», σημείωσε.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για αεροσκάφη νέας γενιάς

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, παρουσίασε ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε, ο ευρωπαϊκός όμιλος στοχεύει να εγκαινιάσει το πρόγραμμα ανάπτυξης του διαδόχου της οικογένειας A320 γύρω στο 2030, με στόχο τα νέα αεροσκάφη να εισέλθουν σε εμπορική υπηρεσία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2030.

«Η αεροναυπηγική είναι μια βιομηχανία με πολύ μακρύ ορίζοντα», τόνισε ο Φορί. «Χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες, να σχεδιαστεί το προϊόν, να οργανωθεί η παραγωγή, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση».

Παρά τη διαφορετική προσέγγιση, οι δύο εταιρείες φαίνεται να συγκλίνουν στο ίδιο χρονοδιάγραμμα. Η Airbus έχει ήδη ανακοινώσει δημόσια τον στόχο της, ενώ η Boeing αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί σε αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα, εφόσον οι οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Μέχρι τότε, όμως, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές.

Η Boeing εξακολουθεί να προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή του 737 MAX, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των προβλημάτων ποιότητας που κορυφώθηκαν με το περιστατικό της αποκόλλησης του καλύμματος θύρας σε αεροσκάφος της Alaska Airlines στις αρχές του 2024.

Παράλληλα, εργάζεται για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των εκδόσεων 737 MAX-7 και MAX-10, οι οποίες έχουν καθυστερήσει σημαντικά. Σύμφωνα με την Όρτμπεργκ, η έγκριση του MAX-7 από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναμένεται «πολύ σύντομα», ενώ το μεγαλύτερο MAX-10 θα ακολουθήσει λίγο αργότερα.

Η σημασία του MAX-10 είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερες από 1.500 παραγγελίες, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού ανεκτέλεστου βιβλίου παραγγελιών της οικογένειας 737.

Η Boeing επενδύει επίσης περίπου 1 δισ. δολάρια σε τέταρτη γραμμή παραγωγής του 737 MAX στο Έβερετ της Ουάσινγκτον, ώστε να μπορέσει σταδιακά να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζει και η Airbus. Ο Φορί παραδέχθηκε ότι οι ελλείψεις κινητήρων, κυρίως από την Pratt & Whitney, ανάγκασαν την εταιρεία να αναθεωρήσει τον προγραμματισμό παραγωγής για το 2025 και το 2026, αν και, όπως είπε, η κατάσταση εμφανίζει πλέον σημάδια σταθεροποίησης.

Οι επενδυτές, πάντως, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την εκτέλεση των υφιστάμενων παραγγελιών παρά για τα σχέδια της επόμενης γενιάς αεροσκαφών.

Προτεραιότητα η παράδοση υφισταμένων παραγγελιών

Οι αναλυτές της RBC Capital Markets επισημαίνουν ότι η αγορά παρακολουθεί στενά την ικανότητα της Boeing να αυξήσει την παραγωγή των 737 MAX και 787 Dreamliner, να ολοκληρώσει τις πιστοποιήσεις των νέων εκδόσεων και να βελτιώσει την κερδοφορία και τις ταμειακές της ροές.

Αντίστοιχα, για την Airbus το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων παραγωγής των οικογενειών A320 και A350.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαθέτει σήμερα ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο άνω των 9.000 αεροσκαφών, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ την παραγωγική της δυνατότητα. Μόνο τον Ιούνιο κατέγραψε 51 νέες παραγγελίες για το A320neo, ενώ οι παραδόσεις του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά χάρη στην οικογένεια A320.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Jefferies, οι 190 παραδόσεις αεροσκαφών της οικογένειας A320 κατά το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου.

Το μήνυμα των αεροπορικών εταιρειών είναι εξίσου ξεκάθαρο. Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Νιλ Σόραχαν, δήλωσε ότι η παραλαβή των τελευταίων Boeing 737 MAX 8-200 επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει τον στόλο της σε σχεδόν 650 αεροσκάφη και να ενισχύσει την επιβατική της κίνηση κατά 6% στο πρώτο τρίμηνο.

Έτσι, παρότι Boeing και Airbus προετοιμάζουν ήδη τους διαδόχους των οικογενειών 737 MAX και A320neo, η μεγαλύτερη μάχη της επόμενης πενταετίας δεν θα δοθεί στον σχεδιασμό του αεροσκάφους του μέλλοντος, αλλά στην ικανότητά τους να παραδώσουν εγκαίρως τα χιλιάδες αεροσκάφη που έχουν ήδη υποσχεθεί στους πελάτες τους.