Λίβανος – Ιράκ: Επιδιώκουν στενότερους οικονομικούς δεσμούς με Ιράκ

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Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ βρέθηκε την Κυριακή στη Βαγδάτη για επίσημη επίσκεψη, επιδιώκοντας στενότερη οικονομική συνεργασία με το Ιράκ, καθώς και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν την περιφερειακή σύγκρουση με επίκεντρο το Ιράν.

Ο Λίβανος φιλοδοξεί να αποτελέσει ενεργό εταίρο του Ιράκ στη διαμόρφωση αυτών των περιφερειακών έργων

Ο Σαλάμ δήλωσε ότι ο Λίβανος είναι «αμετάκλητος στην αποφασιστικότητά του» να δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με τους γείτονές του στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. «Ο Λίβανος φιλοδοξεί να αποτελέσει ενεργό εταίρο του Ιράκ στη διαμόρφωση αυτών των περιφερειακών έργων», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ Ζαΐντι, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν «τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε διάφορους οικονομικούς, πολιτικούς και ασφαλιστικούς τομείς».

Ο Σαλάμ ηγούνταν μιας υπουργικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου που βρισκόταν στη χώρα για συνομιλίες με επίκεντρο τον ενεργειακό εφοδιασμό, την οικονομική συνεργασία και την περιφερειακή σταθερότητα.

Η ενέργεια αποτέλεσε το κύριο θέμα της συνάντησης του Αλ Ζαΐντι με τον Σαλάμ σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης Χάιντερ Αλ Αμπούδι.

Η εγγυημένη προμήθεια καυσίμων για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου αναμενόταν να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του πρωθυπουργού του Λιβάνου. Από τον Ιούλιο του 2021, το Ιράκ προμηθεύει τον Λίβανο με μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε αντάλλαγμα για υπηρεσίες, παρέχοντας μια σανίδα σωτηρίας για μια χώρα που αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος.

Στο τραπέζι ο πετρελαιαγωγός Ιράκ – Λιβάνου

Ένας αξιωματούχος της ιρακινής κυβέρνησης δήλωσε στην εφημερίδα «The National» ότι οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Λιβανέζου πρωθυπουργού θα καλύψουν επίσης την πιθανότητα επέκτασης ενός πετρελαιαγωγού προς τον Λίβανο από αυτόν που έχει προγραμματιστεί για τη μεταφορά ιρακινού αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μέσω της Συρίας.

Θα συζητηθούν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ο Λίβανος βρίσκεται εν μέρει υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ το Ιράκ έχει βρεθεί στο σταυροδρόμι του περιφερειακού πολέμου λόγω της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων και φατριών που υποστηρίζουν το Ιράν.

Για τη Βαγδάτη, η εμβάθυνση των σχέσεων με τη Βηρυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Παρέχει ενεργειακή υποστήριξη σε μια γειτονική χώρα που βρίσκεται σε ανάγκη, ενώ παράλληλα διερευνά νέες αγορές για το ιρακινό αργό πετρέλαιο.

Το Ιράκ επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις εξαγωγικές του διαδρομές πέρα από τον Κόλπο και την Τουρκία, και μια διαδρομή μέσω της Μεσογείου, που περνά από τη Συρία και τον Λίβανο, έχει επανέλθει στο προσκήνιο των συζητήσεων. Για τη Βηρυτό, η επίσκεψη έχει ως στόχο την εξασφάλιση καυσίμων για τη διατήρηση της ηλεκτροδότησης εν μέσω μιας από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις στον κόσμο, καθώς και τη διευθέτηση εκκρεμών πληρωμών από προηγούμενες συμφωνίες για την προμήθεια καυσίμων.

Ο Ιρακινός επιτετραμμένος στη Βηρυτό, Μοχάμεντ Ρέντα Αλ Χουσεΐνι, συναντήθηκε αυτό το μήνα με τον Λιβανέζο υπουργό Οικονομικών Γιασίν Τζάμπερ και επιβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξη» του Ιράκ προς τον Λίβανο.

Ο Γ. Τζάμπερ ανέφερε ότι τα κεφάλαια για τις εκκρεμείς πληρωμές προς το Ιράκ για προμήθειες καυσίμων είναι διαθέσιμα και εξέφρασε την ετοιμότητα του υπουργείου του να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Η επίσκεψη του Ν. Σαλάμ υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια έχει καταστεί ο κεντρικός πυλώνας των σχέσεων Ιράκ-Λιβάνου, συνδέοντας την άμεση ανάγκη του Λιβάνου για ηλεκτρική ενέργεια με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ιράκ για νέους διαδρόμους εξαγωγών και περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.