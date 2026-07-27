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Εξαμίλια Κορίνθου: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης – Είχαν προηγηθεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή

Κοινωνία 27.07.2026, 20:17
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Εξαμίλια Κορίνθου: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης – Είχαν προηγηθεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης
Newsroom

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Στο αυτόφωρο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα και είχε ως αποτέλεσμα να πάθει εγκαύματα ένας άνθρωπος εκτός της επιχείρησης που κούρευε γκαζόν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.

Η φωτιά προκλήθηκε έπειτα από την έκρηξη που προηγήθηκε, ενώ ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής.

Πώς έγινε προκλήθηκε η έκρηξη

Όπως ανέφερε στο “ΕΡΤnews” ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν «μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης που συνέβη στο χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου, από την οποία λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον εργοστασιακό χώρο, δημιουργήθηκε έκρηξη και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε ότι λόγω του ωστικού κύματος και της έκρηξης έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής».

Παράλληλα ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι επίσης τραυματίστηκε μια γυναίκα στα χέρια η οποία έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

25 ετών ο νεκρός

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Πηγή: in.gr

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