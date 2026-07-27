Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Το korinthos tv αναφέρει ότι στο εργοστάσιο έγινε έκρηξη και προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις επίσημες αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δέκα οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Δύο άτομα προσήλθαν μόνα τους με ελαφριά εγκαύματα στο νοσοκομείο και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: in.gr