Ουκρανία: Χτυπήθηκαν λιμάνια και πλοία από τις ρωσικές δυνάμεις

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Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ»

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία».

Ενα πλοίο σχεδιασμένο για να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία, πάντα σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδησσού.

Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίζεται το πότε και πού έγινε αυτό.

Βυθίστηκε το Golden Leo

Αργά το βράδυ, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χύδην φορτίου που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε χθες στα ανοιχτά της Οδησσού.

Το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Εννέα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και οκτώ διασώθηκαν.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ φορτωμένο με αραβόσιτο. Υπέστη σημαντικές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 19 Ιουλίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.

🇷🇺🚀⚡️È affondata al largo di Odessa la nave cargo Golden Leo, colpita da 3 missili da crociera Kh-59 lanciati lo scorso 19 luglio da un SU-34 in volo sul Mar Nero. Nell’area di Odessa e Nikolaev, sono state colpite 38 imbarcazioni in una settimana.

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Πηγή: ΑΠΕ