Τσουχτερά πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων εξακολουθεί να αποτελεί η υπερβολική ταχύτητα. Σύμφωνα με έρευνες, ευθύνεται για το 20% έως 30% των θανατηφόρων δυστυχημάτων, γεγονός που εξηγεί και την αυστηροποίηση των κυρώσεων που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Η υπέρβαση των ορίων επιφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Για υπέρβαση του υφιστάμενου ορίου έως 20 χιλιόμετρα την ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ όταν η υπέρβαση κυμαίνεται από 20 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, ωστόσο συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Ως προς τις υπόλοιπες κυρώσεις, για υπερβάσεις από 30 έως 50 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις υπέρβασης άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για όσους κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Η οδήγηση με περισσότερα από 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, άνω των 130 χλμ./ώρα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή πάνω από 120 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 30 ημέρες.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι συνέπειες για όσους εντοπίζονται να κινούνται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται επιτόπου για χρονικό διάστημα ενός έτους.