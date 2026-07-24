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AKTOR: Νέο μήνυμα στήριξης από την Winex

Η Winex προχώρησε στην αγορά 2,8 εκατ. κοινών μετοχών της AKTOR, συνολικής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ, με τιμή κτήσης 11,25 ευρώ ανά μετοχή

Business 24.07.2026, 21:21
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AKTOR: Νέο μήνυμα στήριξης από την Winex
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Μήνυμα στήριξης στην AKTOR ήρθε από την εταιρεία Winex, η οποία είναι συμφερόντων του επιχειρηματία Αλέξανδρου Εξάρχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 650 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία WINEX Investments Limited, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Αλέξανδρο Εξάρχου, προχώρησε στις 24 Ιουλίου 2026 στην αγορά 2,8 εκατ. κοινών μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε για ίδιο λογαριασμό της WINEX Investments και αφορούσε μετοχές συνολικής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ, με τιμή κτήσης 11,25 ευρώ ανά μετοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γνωστοποίηση έγινε σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για τις συναλλαγές προσώπων που ασκούν διοικητικά καθήκοντα και των συνδεδεμένων με αυτά προσώπων.

Η AKTOR επισημαίνει ότι η WINEX Investments Limited είναι συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος κατέχει τις θέσεις του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR διαμορφώθηκε στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 650 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της AKTOR

Θέμα: Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής η «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014
και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.07.2026, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε την 24.07.2026 για ίδιο λογαριασμό 2.800.000 (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (ISIN GRS432003028), συνολικής αξίας τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (31.500.000 €), ήτοι έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (11,25 €) εκάστη.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

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