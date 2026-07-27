 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου

Η ΑΧΙΑ – Alpha προβλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες – Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2026 και τα μερίσματα

Τράπεζες 27.07.2026, 19:57
Σχολιάστε
Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες αναμένει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance, προβλέποντας καθαρά κέρδη 1,43 δισ. ευρώ (+4,7% σε ετήσια βάση, +5,0% σε τριμηνιαία βάση) για τον κλάδο ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα παραμείνουν ισχυροί, παρά την έντονη πιστωτική ανάπτυξη (+9% σε ετήσια βάση, +2% σε τριμηνιαία βάση), και τις προβλέψεις για τις διανομές μερισμάτων. Η χρηματιστηριακή στην ανάλυση της επισημαίνει ότι η παραπάνω επίδοση θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, των προμηθειών και της πιστωτικής επέκτασης.

Σε θετική τροχιά τα οργανικά έσοδα για τις τράπεζες

Η ΑΧΙΑ – Alpha θεωρεί ότι η προσοχή θα παραμείνει στα οργανικά έσοδα για ένα ακόμη τρίμηνο. Η υγιής αύξηση του όγκου, η ισχυρή δραστηριότητα στην Επενδυτική Τραπεζική και τις Αγορές Κεφαλαίων (IBCM), και η υποστηρικτική (βασική) τιμολόγηση αναμένεται να στηρίξουν τη δημιουργία οργανικών εσόδων. Αναμένουμε ότι τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII) σε κλαδικό επίπεδο θα διαμορφωθούν στα 2,42 δισ. ευρώ (+6,5% σε ετήσια βάση, +3,1% σε τριμηνιαία βάση) χάρη στην υγιή αύξηση των δανείων και τη βελτίωση των βασικών επιτοκίων.

Η παραγωγή εσόδων από Προμήθειες (F&C) αναμένεται επίσης να κινηθεί υψηλότερα στα 729 εκατ. ευρώ (+20,0% σε ετήσια βάση, +7,0% σε τριμηνιαία βάση), ωθούμενη από τη χορήγηση νέων δανείων, τα υψηλότερα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AuMs) και τις θετικές τάσεις στις ασφαλιστικές και τραπεζοασφαλιστικές (bancassurance) δραστηριότητες.

Υπό έλεγχο το κόστος, ανέπαφοι οι στόχοι από τον Νόμο Κατσέλη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ, τα λειτουργικά έξοδα (opex) αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, στο 1,18 δισ. ευρώ (+9% σε ετήσια βάση, +1% σε τριμηνιαία βάση) σε κλαδικό επίπεδο.

Αν και οι διοικήσεις εμφανίζονται καθησυχαστικές όσον αφορά τις πραγματικές τάσεις σε σχέση με τους στόχους, η ΑΧΙΑ – Alpha θεωρεί ότι είναι πιθανές κάποιες μικρές αρνητικές εκπλήξεις, αν και όχι αρκετά μεγάλες για να εκτροχιάσουν την ανοδική πορεία των κερδών. Στο μέτωπο των προβλέψεων, ενώ είναι πιθανές κάποιες πρόσθετες προβλέψεις λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που σχετίζονται με τον νόμο Κατσέλη, αναμένει ότι οι ετήσιοι στόχοι για το Κόστος Κινδύνου (CoR) θα παραμείνουν ανέπαφοι, δεδομένων των υποκείμενων τάσεων της ποιότητας του ενεργητικού.

τράπεζες

Ρευστότητα και κεφάλαια στις τράπεζες

Όσον αφορά στο νέο δανεισμό, η ΑΧΙΑ – Alpha εκτιμά ότι θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από τη συγκέντρωση καταθέσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ειδικά καθώς οι καταθέσεις λογικά επωφελήθηκαν από ορισμένες μεγάλες εταιρικές τοποθετήσεις λόγω της πρωτοφανούς δραστηριότητας στις αγορές κεφαλαίων (CMs) κατά τη διάρκεια του τριμήνου (περίπου 8 δισ. ευρώ αντλήθηκαν από ελληνικές επιχειρήσεις). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΧΙΑ – Αlpha, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (L/D) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 68%, ελαφρώς χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την άφθονη ρευστότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες στο 1,45x P/TBV (Τιμή προς Ενσώματη Εσωτερική Αξία) και 9,2x P/E (Τιμή προς Κέρδη)

Για την AXIA, ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στα ίδια τα αποτελέσματα αλλά στις ανακοινώσεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο της χρονιάς. Όπως λέει, η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει αναβαθμίσεις των επιχειρηματικών στόχων και τονίζει ότι αυτό που θα καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη πορεία των μετοχών είναι το εύρος αυτών των αναθεωρήσεων και ο βαθμός αισιοδοξίας που θα επιλέξουν να εκφράσουν οι διοικήσεις, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνή αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες στο 1,45x P/TBV (Τιμή προς Ενσώματη Εσωτερική Αξία) και 9,2x P/E (Τιμή προς Κέρδη) με βάση τις εκτιμήσεις του 2027, έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7E στο 1,6x P/TBV και 10,1x P/E παράλληλα με την ευνοϊκή αύξηση της κερδοφορίας και τις αναμενόμενες μελλοντικές διανομές (μερίσματα).

Ωστόσο, τάσσετε υπέρ μιας σταδιακής τοποθέτησης (ειδικά δεδομένου του ράλι περίπου 7-9% στα τέλη Ιουλίου), καθώς η αγορά παραμένει αρκετά μεταβλητή, εξαιτίας μιας σειράς εξωτερικών παραγόντων.

Πειραιώς: Στο μικροσκόπιο η Εθνική Ασφαλιστική

Η αρχή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται στις 29 Ιουλίου με την Τράπεζα Πειραιώς. Η AXIA προβλέπει καθαρά κέρδη 340 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση, με βασικούς μοχλούς τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και την ισχυρή αύξηση των προμηθειών. Ιδιαίτερο βάρος δίνει στη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία, όπως σημειώνει, αρχίζει να ενισχύει αισθητά τα έσοδα από προμήθειες. Οι αναλυτές αναμένουν ενημέρωση για την πορεία ενσωμάτωσης της ασφαλιστικής, αλλά και πιθανή αναβάθμιση των στόχων για τα οργανικά έσοδα.

τράπεζες

Eurobank: Καταλύτης η γεωγραφική διαφοροποίηση

Για τη Eurobank, η AXIA προβλέπει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 380 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16,6%, εκτιμώντας ότι ο όμιλος συνεχίζει να ωφελείται από τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του και τη σημαντική συνεισφορά των εσόδων από προμήθειες. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα στραφεί επίσης στις εξελίξεις γύρω από την Eurolife και σε τυχόν αναφορές της διοίκησης για νέες εξαγορές ή άλλες αναπτυξιακές κινήσεις.

τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Περιθώριο για υψηλότερους στόχους

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται, σύμφωνα με την AXIA, να εμφανίσει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 304 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αναβάθμισης των στόχων της διοίκησης, καθώς τόσο η πιστωτική επέκταση όσο και η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους εξελίσσονται καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία με την Allianz Ελλάδος, αλλά και ενδείξεις για ενδεχόμενη πρόσθετη διανομή προς τους μετόχους πέραν του στόχου για payout άνω του 60%.

τράπεζες

Alpha Bank: Ισχυρές επιδόσεις σε δάνεια και προμήθειες

Για την Alpha Bank, η AXIA αναμένει καθαρά κέρδη 235 εκατ. ευρώ, με σημαντική άνοδο τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και των εσόδων από προμήθειες. Εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Η προσοχή των επενδυτών θα επικεντρωθεί στις αναθεωρημένες προβλέψεις της διοίκησης για το δεύτερο εξάμηνο.

τράπεζες

Optima Bank: Η ανάπτυξη συνεχίζεται

Η Optima Bank αναμένεται να διατηρήσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου στις τράπεζες, με καθαρά κέρδη 51,5 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων που προσεγγίζει το 27%. Η AXIA επισημαίνει ότι η ταχεία ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου και των εργασιών διαχείρισης κεφαλαίων συνεχίζει να στηρίζει την κερδοφορία της τράπεζας. Παράλληλα, οι αναλυτές αναμένουν περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Euroxx, τις συνέργειες που αναμένονται από τη συναλλαγή και τις επόμενες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη.

τράπεζες

Bank of Cyprus: Το βλέμμα στις διανομές προς τους μετόχους

Η Bank of Cyprus θα ολοκληρώσει τον κύκλο των αποτελεσμάτων στις τράπεζες στις 4 Αυγούστου, με την AXIA να εκτιμά ότι θα παρουσιάσει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, χωρίς εκπλήξεις και με συνέχεια της θετικής πορείας των τελευταίων περιόδων. Η χρηματιστηριακή προβλέπει καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 18,3%. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εντοπίζεται στα αποτελέσματα του τριμήνου αλλά στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων. Η AXIA υπενθυμίζει ότι η διοίκηση έχει δεσμευθεί για ελάχιστο ποσοστό διανομής 70% των κερδών του 2026, με δυνατότητα επιπλέον διανομής έως 20%. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τελικά η συνολική διανομή θα φθάσει το 90% των κερδών, εξέλιξη που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση περίπου 9%, επίπεδο το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμηση της μετοχής.

τράπεζες

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Τράπεζες

ΑΧΙΑ – Alpha για τράπεζες: Καθαρά κέρδη 1,43 δισ. το β’ τρίμηνο
Bally’s Intralot: Εξασφαλίζει νέα χρηματοδότηση για εξαγορές και επενδύσεις
Business

Νέα χρηματοδότηση 261,8 εκατ. λιρών για την Bally’s Intralot
Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Το έργο θα συνεχιστεί με πόρους τους ΕΠΑ, απαντά η κυβέρνηση
Πολιτική

Θα συνεχιστεί ο Προαστιακός Δ. Αττικής με πόρους του ΕΠΑ - Τι απαντά η κυβέρνηση
Rea Coop: Σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο 1,6 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 1,6 εκατ. ευρώ από τη Rea Coop
Costamare: Κέρδη 77,4 εκατ. δολ, και αναχρηματοδοτήσεις 1,3 δισ. δολ.
Ναυτιλία

Κέρδη 77,4 εκατ. δολ. για την Costamare στο β' τρίμηνο
Lavipharm: Τιμή-στόχος 2,08 ευρώ από την Optima Bank – Γιατί βλέπει περιθώριο ανόδου 43%
Business

Optima για Lavipharm: Στα 2,08 η τιμή στόχος – Περιθώριο ανόδου 43%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε ώρες εργασίας

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Η κυβερνητική στροφή στη μεσαία τάξη – Τι κρύβει το πακέτο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Economy

Η στροφή στη μεσαία τάξη - Τι κρύβει το πακέτο της ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο στάδιο της μετατόπισης του κυβερνητικού αφηγήματος

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Τράπεζες
Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Τράπεζες

ΑΧΙΑ – Alpha για τράπεζες: Καθαρά κέρδη 1,43 δισ. το β’ τρίμηνο

Η ΑΧΙΑ – Alpha προβλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες – Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2026 και τα μερίσματα

Γιώργος Μανέττας
Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Το έργο θα συνεχιστεί με πόρους τους ΕΠΑ, απαντά η κυβέρνηση
Πολιτική

Θα συνεχιστεί ο Προαστιακός Δ. Αττικής με πόρους του ΕΠΑ - Τι απαντά η κυβέρνηση

Η σύμβαση του έργου για τον Προαστιακό Δ. Αττικής παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου,

Rea Coop: Σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο 1,6 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 1,6 εκατ. ευρώ από τη Rea Coop

Σε εκσυγχρονισμό των γραμμών συσκευασίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων στοχεύουν οι επενδύσεις της Rea Coop - Πώς κινούνται οι εξαγωγές

Costamare: Κέρδη 77,4 εκατ. δολ, και αναχρηματοδοτήσεις 1,3 δισ. δολ.
Ναυτιλία

Κέρδη 77,4 εκατ. δολ. για την Costamare στο β' τρίμηνο

Η Costamare διαθέτει 69 containerships συνολικής χωρητικότητας περίπου 520.000 TEU και 22 νεότευκτα υπό κατασκευή

Λάμπρος Καραγεώργος
Lavipharm: Τιμή-στόχος 2,08 ευρώ από την Optima Bank – Γιατί βλέπει περιθώριο ανόδου 43%
Business

Optima για Lavipharm: Στα 2,08 η τιμή στόχος – Περιθώριο ανόδου 43%

Η Optima ξεκινά την κάλυψη της Lavipharm με σύσταση «Buy» και εκτίμηση για περιθώριο ανόδου 43,4% - Τι λέει για Durogesic, φαρμακευτική κάνναβη, και διεθνείς συνεργασίες

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 308,9% βλέπει η AXIA – Alpha Finance
Business

Έκρηξη κερδών βλέπει για την ΤΙΤΑΝ η AXIA - Alpha Finance

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι αναλυτές της AXIA - Alpha Finance εκτιμούν για την ΤΙΤΑΝ ισχυρές επιδόσεις - Διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και την τιμή στόχο στα 66,7 ευρώ ανά μετοχή

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
Business

Optima για HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα κέρδη της HELLENiQ ENERGY στο β’ τρίμηνο θα διαμορφωθούν σε 361 εκατ. ευρώ

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας

Οι απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας επιβράδυναν το πρωινό ράλι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εξαμίλια Κορίνθου: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης – Είχαν προηγηθεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης
Κοινωνία

Εξαμίλια Κορίνθου: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης – Είχαν προηγηθεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου
World

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου

Η αναδιάρθρωση του οίκου Christian Dior έδωσε την απαραίτητη ώθηση στις πωλήσεις της LVMH

Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Τράπεζες

ΑΧΙΑ – Alpha για τράπεζες: Καθαρά κέρδη 1,43 δισ. το β’ τρίμηνο

Η ΑΧΙΑ – Alpha προβλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες – Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2026 και τα μερίσματα

Γιώργος Μανέττας
Πρωταθλητές στην ακρίβεια
Opinion

Πρωταθλητές στην ακρίβεια

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι οι αυξήσεις στο κρέας πυροδοοτούνται από τις εισαγωγές και από τις ζωονόσους – Ποια η ερμηνεία για τις ανατιμήσεις στα εσπεριδοειδή;

Γιάννης Μαρίνος
Bally’s Intralot: Εξασφαλίζει νέα χρηματοδότηση για εξαγορές και επενδύσεις
Business

Νέα χρηματοδότηση 261,8 εκατ. λιρών για την Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση καθώς προωθεί εξαγορές, επενδύσεις και νέα επιχειρηματικά σχέδια

Το Peacock της NBCUniversal περνά στο YouTube
World

Το Peacock μπαίνει στο οικοσύστημα του YouTube

Από τις αρχές του επόμενου έτους, το περιεχόμενο της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο μέσα από τις συνδρομές YouTube Premium στις ΗΠΑ

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed
World

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed

Οι χρηματιστές της Citi στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα

Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών

Έχουν γίνει πάνω από 1.800 έλεγχοι σε πορθμεία, ferry boats, τουριστικά πλοία, πλοία της ακτοπλοΐας, yachts κ.λπ. για θέματα ασφάλειας, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς

O συντελεστής ευρείας διασποράς της εταιρείας αυξάνεται από 16% σε 27%, εξέλιξη που επηρεάζει τη συμμετοχή της σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες

Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο
Commodities

Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ο χρυσός έλαβε στήριξη από το ασθενές δολάριο και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών για αγροτικά προϊόντα

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ αφορούν στις γενικές υποχρεώσεις των αγροτών και των λοιπών εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και στη διακίνηση προϊόντων

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Το έργο θα συνεχιστεί με πόρους τους ΕΠΑ, απαντά η κυβέρνηση
Πολιτική

Θα συνεχιστεί ο Προαστιακός Δ. Αττικής με πόρους του ΕΠΑ - Τι απαντά η κυβέρνηση

Η σύμβαση του έργου για τον Προαστιακό Δ. Αττικής παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου,

Rea Coop: Σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο 1,6 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 1,6 εκατ. ευρώ από τη Rea Coop

Σε εκσυγχρονισμό των γραμμών συσκευασίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων στοχεύουν οι επενδύσεις της Rea Coop - Πώς κινούνται οι εξαγωγές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά με οδηγό τις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικά το XA με οδηγό τις τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση

Φόροι: Τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι φόροι πρέπει να πληρωθούν έως την Παρασκευή

Οι φόροι που βαραίνουν εκατομμύρια φορολογούμενους - Όλες οι υποχρεώσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies