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Deloitte: Οι CEOs αισιοδοξούν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πηγής ανησυχίας

Αποκαλυπτική η έρευνα Deloitte CEO Business Barometer 2026 - Ζητούν βελτιστοποίηση κόστους και τεχνητή νοημοσύνη

Executive 04.08.2026, 13:23
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Deloitte: Οι CEOs αισιοδοξούν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πηγής ανησυχίας
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Μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των επιχειρήσεών τους εκφράζουν οι CEOs, ωστόσο η αυξημένη επιφυλακτικότητα για το ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον εκφράζουν οι CEOs των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το «CEO Business Barometer 2026» που διεξήγαγε η Deloitte Ελλάδος.

Η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές κατευθύνσεις των Ελλήνων CEOs, καταγράφοντας παράλληλα τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Η έρευνα υλοποιήθηκε μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου κατά τον Μάιο του 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 Διευθυνόντων Συμβούλων ελληνικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και κλάδων. Οι κύριες θεματικές ενότητες της έρευνας ήταν: Οικονομικές Προοπτικές & Στρατηγικός Προσανατολισμός, Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης & Δημιουργία Αξίας, και Ηγεσία & Επιχειρησιακό Μοντέλο.

Δείτε την έρευνα της Deloitte

Οικονομικές Προοπτικές & Στρατηγικός Προσανατολισμός

Η έρευνα αποτυπώνει μια χαρακτηριστική απόκλιση: οι Έλληνες CEOs εκφράζουν σημαντικά υψηλότερη αισιοδοξία για την απόδοση των επιχειρήσεών τους σε σχέση με τις προοπτικές του κλάδου τους και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Ειδικότερα, το 84% εμφανίζεται αισιόδοξο για τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή απόδοση της επιχείρησής του, ενώ το 54% είναι αισιόδοξο για την ελληνική οικονομία και το 57% για τις προοπτικές του κλάδου του. Η απόκλιση αυτή αντικατοπτρίζει μια συνειδητή στρατηγική στάση: οι διοικήσεις επιλέγουν να στηριχθούν στις εσωτερικές τους δυνατότητες, αντί να αναμένουν βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών.

Στο εξωτερικό περιβάλλον, η γεωπολιτική αστάθεια αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη απειλή, με σαφή άνοδο σε σχέση με το 2025 (78% έναντι 68%), ενώ ο πληθωρισμός κάνει δυναμική επανεμφάνιση – με διπλάσιο αριθμό CEOs να τον αναφέρουν ως πρόκληση (51% έναντι 27%). Η ενεργειακή ασφάλεια, ως συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναδείχθηκε η τρίτη σημαντικότερη εξωτερική πρόκληση (36%). Η αντίδραση των επιχειρήσεων απέναντι στις προκλήσεις, εκφράζεται μέσα από αμυντική στρατηγική προσαρμογή: αναβολή επενδύσεων (36%), ενίσχυση ρευστότητας (31%) και αναδιάρθρωση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σε επίπεδο στρατηγικών προτεραιοτήτων, η βελτιστοποίηση κόστους και αποδοτικότητας αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιλογή (62%), με σαφή άνοδο σε σχέση με το 2025 (53%). Η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης ακολουθεί στη δεύτερη θέση (54%), με εντυπωσιακή αύξηση έναντι του 37% του 2025, αξιολογούμενη πλέον ως σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξη λειτουργικής αποδοτικότητας. Αξιοσημείωτη είναι η πλήρης απουσία θεμάτων ESG από τις στρατηγικές προτεραιότητες των CEOs.

CEOs

Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης & Δημιουργία Αξίας

Οι Έλληνες CEOs αντιμετωπίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως σημαντικό καταλύτη μετασχηματισμού. Το 85% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι το κύριο επιχειρησιακό όφελος από τη χρήση της ΤΝ είναι η βελτίωση αποδοτικότητας και η μείωση κόστους, ενώ σημαντικά αυξημένο ποσοστό CEOs αξιολογεί πλέον την ΤΝ σε έναν περισσότερο στρατηγικό ρόλο: βελτίωση λήψης αποφάσεων (65%), ενίσχυση καινοτομίας και ανάπτυξης (54%) και βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών (54%). Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα κρίσιμο κενό: περισσότεροι από ένας στους τρεις CEOs (37%) δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη ορίσει δείκτες αξιολόγησης της συμβολής της ΤΝ στην επιχειρησιακή απόδοση, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο ωριμότητας.

CEOs

Ηγεσία & Επιχειρησιακό Μοντέλο

Το 2026, το κορυφαίο ζήτημα ηγεσίας για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων είναι η ευθυγράμμιση ηγεσίας και ομάδων με την καθορισμένη στρατηγική (41%), ακολουθούμενη από τον μετασχηματισμό της εταιρικής κουλτούρας (32%). Τα ευρήματα δείχνουν ότι το βασικό στοίχημα για το 2026 δεν είναι μόνο η επιλογή σωστής κατεύθυνσης, αλλά και η ικανότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Στη διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών, οι CEOs εστιάζουν πρωτίστως στην ενίσχυση σχέσεων με βασικούς πελάτες (61%) και στην αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους (58%), αναγνωρίζοντας ότι χωρίς την ενεργή δέσμευση του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν είναι εύκολο να ευδοκιμήσουν οι εταιρικές πρωτοβουλίες.

Όπως σημειώνει ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος: «Τα ευρήματα του φετινού CEO Business Barometer αναδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα πραγματικότητα: οι Έλληνες CEOs διατηρούν την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των επιχειρήσεών τους, παρά τη διαρκώς αυξανόμενη αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος. Η ανθεκτικότητα, ωστόσο, από μόνη της δεν αρκεί. Το ζητούμενο πλέον είναι η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής, μέσα από ισχυρή ηγεσία, οργανωτική ευθυγράμμιση, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μοχλού παραγωγικότητας».

Από την πλευρά του ο Βασίλης Καφάτος, Partner, Growth Leader της Deloitte Ελλάδος αναφέρει: «Οι απόψεις που συγκεντρώθηκαν στο CEO Business Barometer αποτελούν ένα επίκαιρο αποτύπωμα του επιχειρηματικού κλίματος – μια ειλικρινή καταγραφή των προκλήσεων και επιλογών που διαμορφώνουν σήμερα την εγχώρια αγορά. Στο σημερινό αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ικανότητα ενός οργανισμού να προσαρμόζεται, να λαμβάνει ταχύτερες αποφάσεις και να αξιοποιεί την καινοτομία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα δημιουργίας αξίας».

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