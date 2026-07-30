ΔΥΠΑ: 17.847 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περιφ. Διεύθυνση Πειραιώς & Νήσων

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Σε 17.847 ανέρχεται ο αριθμός των πολιτών που έχει ωφεληθεί από τα συνολικά 47 προγράμματα απασχόλησης που έχει υλοποιήσει η ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων κατά το χρονικό διάστημα 1η Αυγούστου 2019 έως 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα. Από αυτούς, 7.021 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 4.891 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 3.609 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 2.326 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Πού κατεθύνονται οι παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων: το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 36% είναι νέοι έως 29 ετών, το 24% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 34% είναι μακροχρόνια άνεργοι. «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ κατευθύνονται σε ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για την πρόσβαση ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Νήσων οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 29.050, εκ των οποίων 11.227 άνεργοι και 17.823 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 19.526, ποσοστό 67% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 15.442 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 6.127 σε πράσινες δεξιότητες, 4.684 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 2.434 σε δεξιότητες βιοτεχνίας και 233 σε δεξιότητες που συνδέονται με τη βιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΥΠΑ ενισχύει την απασχολησιμότητα ανέργων και εργαζομένων και στηρίζει τη μετάβαση σε μια αγορά εργασίας με περισσότερες απαιτήσεις σε τεχνικές, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 6.998 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 1.671. Αντίστοιχα, στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 1.145 σπουδαστές, με 168 αποφοίτους. Συνολικά, 8.143 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Νήσων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στοχευμένες δράσεις του ΚΔΒΜ Ρέντη, με προγράμματα που συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνικής επανένταξης. Ενδεικτικά, έχουν υλοποιηθεί δράσεις εισαγωγικής κατάρτισης ανέργων, κατάρτισης σε τεχνικές ειδικότητες, βασικές ψηφιακές δεξιότητες, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, κοινωνική επιχειρηματικότητα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, συντηρητές κτιρίων, καθώς και προγράμματα για ευάλωτες ομάδες, αποφυλακισμένους, κρατούμενους και πρώην εργαζόμενους σε ναυπηγικές επιχειρήσεις.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε ότι «η Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Νήσων καλύπτει μια ιδιαίτερα σύνθετη περιοχή, με αστικές, νησιωτικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες. Η αγορά εργασίας επηρεάζεται από τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τη βιοτεχνία, την εποχικότητα και τις ανάγκες των νησιωτικών οικονομιών».

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων», σημείωσε και συμπλήρωσε πως «συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική οικονομία».

Οι επόμενοι στόχοι της ΔΥΠΑ

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Νήσων επικεντρώνονται:

σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας,

στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων,

στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών, πράσινων και τεχνικών δεξιοτήτων,

στη στήριξη γυναικών, νέων, ανέργων 55+ και μακροχρόνια ανέργων,

στη στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ και ΚΔΒΜ με τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τη βιοτεχνία και τις ανάγκες των νησιωτικών αγορών εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Νήσων μειώθηκε κατά 13,8% από το 2019 έως το 2025.