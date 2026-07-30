Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Εκτίναξη 123,9% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

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Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας και των πωλήσεων κατέγραψε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να εκτοξεύονται στα 153,2 εκατ. ευρώ, έναντι 68,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 123,9%. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων έκτακτων παραγόντων, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,5%, στα 146,6 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατηρήσιμη ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 8,7%, φτάνοντας τα 312 εκατ. ευρώ, με παράλληλη διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση προήλθε τόσο από την οργανική ανάπτυξη όσο και από τη συμβολή των τριών στρατηγικών εξαγορών (Traçim, Keystone και Vracs de l’Estuaire), οι οποίες πρόσθεσαν περίπου 80 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις και 13 εκατ. ευρώ στα EBITDA.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 784 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 174,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%, με τις επιδόσεις του Ιουνίου να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 877 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού να παραμένει στο 1,4 φορές το EBITDA, παρά επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ για εξαγορές.

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Η ζήτηση στις βασικές αγορές

Η διοίκηση αποδίδει τις επιδόσεις στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές του ομίλου. Στις ΗΠΑ, η δραστηριότητα σε έργα υποδομών και κυρίως η ανάπτυξη των data centers αντιστάθμισε την υποτονική αγορά κατοικίας, ενώ στην Ελλάδα η ζήτηση ενισχύθηκε από μεγάλα έργα, όπως το Ελληνικό, η Γραμμή 4 του Μετρό, το Flyover Θεσσαλονίκης, η επέκταση του αεροδρομίου της Αθήνας και το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης. Ισχυρή ήταν επίσης η συμβολή της Αιγύπτου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών, οι μεγαλύτερες επιδόσεις καταγράφηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25,5% στα 150,8 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 77,2% στα 40,8 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20% στα 309,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 38,6% στα 53,7 εκατ. ευρώ, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι πωλήσεις ανήλθαν στα 210,5 εκατ. ευρώ (+6,8%) και τα EBITDA στα 69,2 εκατ. ευρώ (+4%).

Επαναγορά ιδίων μετοχών

Παράλληλα, ο ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 160 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ τα EBITDA αναμένεται να καταγράψουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Cobuz: Περίοδος ισχυρών επιδόσεων

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Marcel Cobuz δήλωσε ότι ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων, οι οποίες αντανακλούν την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του και τη δυναμική των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη στηρίζεται στις ευνοϊκές διαρθρωτικές τάσεις, όπως η αυξημένη ζήτηση από τα data centers στις ΗΠΑ, αλλά και στις θετικές συνθήκες στις αγορές της Ελλάδας και της Αιγύπτου, ενώ η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η επιταχυνόμενη ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου.

Ακόμη, ο Group Chief Financial Officer Γιάννης Ιωάννου υπογράμμισε ότι οι ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου οφείλονται στην πειθαρχημένη εφαρμογή της στρατηγικής, στη συνεισφορά των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς και στη συνεχή έμφαση στην κερδοφορία και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους Project Prime συνέβαλε στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών και γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η επιτυχής έκδοση ομολόγου ενισχύουν τις δυνατότητες του ομίλου για περαιτέρω εξαγορές. «Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου μάς τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση ώστε να πετύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής αύξησης της κερδοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.