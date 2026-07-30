Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Ατμομηχανή οι τράπεζες

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Ξεπέρασε τις 2.570 το Χρηματιστήριο Αθηνών έχοντας κατακτήσει νέο υψηλό 17ετίας. Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανόδου ενώ βρίσκονται μια ανάσα να φτάσουν το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 χρόνων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,25% ή 31,84 μονάδες στις 2.571,90 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.571, 93 μονάδων. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες). Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 21,28%, από τις αρχές του 2026.

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων επιχειρήσεων τροφοδότησαν την ανθεκτικότητα της αγοράς ενώ το Χρηματιστήριο έλαβε ώθηση και από την αναστροφή του κλίματος στις διεθνείς αγορές με τους επενδυτές να επιστρέφουν στην τεχνολογία.

Η Wall Street ξεκίνησε με άνοδο μετά το χθεσινό selloff ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κερδίζει 0,95% στις 651,15 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,098 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.854.686 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Στο ταμπλό

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+6,00%), της CrediaBank (+4,43%), της Elvalhalcor (+4,26%), της Κύπρου (+2,89%), της Optima Bank (+2,44%) και του ΔΑΑ (+2,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-1,65%), της Viohalco (-0,92%) και της Jumbo (-0,82%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.433.286 και 9.189.158 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 50,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 45,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+7,88%) και Alter Ego Media (+6,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-7,74%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,9600 +0,61%

ALLWYN:13,0800 -1,65%

ΚΥΠΡΟΥ:10,3200 +2,89%

CREDIABANK:0,9660 +4,43%

METLEN:45,5800 +1,51%

OPTIMA:10,5100 +2,44%

ΤΙΤΑΝ: 52,0000 -0,67%

ALPHA BANK: 4,2770 +2,20%

AEGEAN AIRLINES: 12,0500+0,50%

VIOHALCO: 17,1400 -0,92%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,9000 +6,00%

ΔΑΑ:10,6900 +2,39%

ΔΕΗ: 22,2000 +0,82%

COCA COLA HBC:59,0000 +0,34%

ΕΛΠΕ: 12,8600 +0,47%

ELVALHALCOR: 3,7950 +4,26%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,6900 +2,02%

ΕΥΔΑΠ: 11,3800 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,4700 +1,41%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2300 +0,97%

MOTOR OIL: 50,9000 +0,39%

JUMBO: 24,1000 -0,82%

ΟΛΠ:44,8000 +0,67%

ΟΤΕ: 20,2400 +1,96%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,8500 +0,88%