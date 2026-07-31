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Βig Tech: Σε επενδυτικό οίστρο με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε τρία χρόνια για την κυραρχία στην ΑΙ

Οι Google, Amazon, Microsoft και Meta έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις τους από τότε που ξεκίνησε η άνθηση της AI το 2023

Tεχνητή νοημοσύνη 31.07.2026, 23:35
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Βig Tech: Σε επενδυτικό οίστρο με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε τρία χρόνια για την κυραρχία στην ΑΙ
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Σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ανέρχονται οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις των «τεσσάρων μεγάλων», από τότε που ξεκίνησε ο ανταγωνισμός τους για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη πριν από τρεισήμισι χρόνια.

Σύμφωνα τους Financial Times, που επικαλούνται τις εκθέσεις κερδών των τεσσάρων εταιρειών τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι συνδυασμένες κεφαλαιακές δαπάνες των Google, Amazon, Microsoft και Meta από την αρχή της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης το 2023 έως τα τέλη Ιουνίου έφτασαν το 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι τεράστιες αυτές δαπάνες αποτελούν ένδειξη τόσο της κλίμακας των φιλοδοξιών τους στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και της ταχύτητας με την οποία οι αμερικανικοί τεχνολογικοί γίγαντες έχουν μετατραπεί από επιχειρήσεις χαμηλού κεφαλαίου σε τεράστιους επενδυτές σε φυσικές υποδομές.

«Ουσιαστικά δεν υπάρχει ορατός στόχος για την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών», δήλωσε ο Rishi Jaluria, αναλυτής της RBC Capital. «Οι επενδυτές χρειάζονται αυτές οι εταιρείες να τηρούν τη στενή γραμμή μεταξύ της επένδυσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και του μη συμβιβασμού στα πράγματα που τις έχουν καταστήσει επιτυχημένες».

«Τσουνάμι» δαπανών σε υποδομές

Οι τέσσερις εταιρείες σχεδιάζουν να δαπανήσουν συνολικά 745 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, κυρίως σε κέντρα δεδομένων, προηγμένα τσιπ και στην ισχύ για τη λειτουργία τους φέτος, αφού τόσο η Google όσο και η Amazon αύξησαν τις προβλέψεις τους αυτό το τρίμηνο.

Η επιτυχία αυτού του στοιχήματος εξαρτάται εν μέρει από την ικανότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεων OpenAI και Anthropic να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν κεφάλαια για να ανταποκριθούν στις τεράστιες, πολυετείς δεσμεύσεις για αγορά υπολογιστικής ισχύος, καθώς και τα δύο εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζουν τις δημόσιες εγγραφές τους.

Η έξαρση των επενδύσεων έχει πιέσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχει αυξήσει το κόστος, προκαλώντας έλλειψη τσιπ μνήμης, κάτι που έπληξε την Apple, παρά το ότι ο κατασκευαστής του iPhone δεν συμμετέχει στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προειδοποιήσεις της για χαμηλότερες πωλήσεις και περιθώρια κέρδους λόγω αυξήσεων στο κόστος οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση 6,3% την Πέμπτη.

Ωστόσο, τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έδειξαν ότι αυτές οι επενδύσεις αρχίζουν να μεταφράζονται σε επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων, ιδίως στο cloud computing.

Η Google, η Amazon και η Microsoft ανέφεραν όλες αυξανόμενη ανάπτυξη στις μονάδες cloud, πουλώντας υπολογιστική ισχύ σε όλους, από την OpenAI και την Anthropic έως εταιρείες που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις μετοχές της Amazon και της Microsoft.

Η Meta, η οποία δεν διαθέτει επιχείρηση cloud, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τη βοηθά να στοχεύσει τη διαφήμιση, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση, στα 61 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπαινίχθηκε ένα άλμα προς την εκμίσθωση χώρου κέντρων δεδομένων, λέγοντας στους επενδυτές ότι η Meta δέχτηκε «μεγάλο αριθμό προσφορών» για να εκμισθώσει τους υπολογιστές της «με ένα σημαντικό ασφάλιστρο σε σχέση με αυτό που πληρώσαμε».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «θα συνεχίσει να υπάρχει σημαντικά υψηλότερο περιθώριο κέρδους στην πώληση πληροφοριών αντί για την άμεση πώληση υπολογιστικών συστημάτων».

Οι επενδυτές θέλουν αποτελέσματα

Ο Dec Mullarkey, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων SLC Management, δήλωσε ότι η έλλειψη σαφούς σχεδίου από την Meta για την ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος ήταν εν μέρει υπεύθυνη για την πτώση της τιμής της μετοχής της κατά 8% την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση των κερδών. «Είναι παντού, από λίγο», είπε.

«Για τους επενδυτές δεν πρόκειται πλέον για ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος, θέλουν να δουν τις δαπάνες να ρέουν προς αποτελέσματα, όπως στις Τρεις Μεγάλες», είπε, αναφερόμενος στην Google, τη Microsoft και την Amazon.

Η επιχείρηση cloud του γίγαντα της αναζήτησης πρόσθεσε έσοδα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις πωλήσεις του περασμένου έτους, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούσαν να πωλούν μετοχές, καθώς ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο κατέγραψε «καύση» ρευστότητας από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πριν από δύο δεκαετίες, καταγράφοντας αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο.

Η Google, όπως και οι ανταγωνιστές της, αποκάλυψε επίσης τεράστιες αυξήσεις στις μελλοντικές οικονομικές της δεσμεύσεις που συνδέονται με επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τρεις μήνες πριν. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων συμβάσεων περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις αγοράς για τεχνικές υποδομές, καθώς και ενέργεια για κέντρα δεδομένων.

Η Meta υπέγραψε νέες δεσμεύσεις ύψους 233 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίμηνο. Οι προσθήκες περιλαμβάνουν 96 δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθώσεις για κέντρα δεδομένων και υποδομές δικτύου που θα μεταφερθούν στον ισολογισμό της μόλις τεθούν σε χρήση, 112 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις αγοράς, κυρίως για διακομιστές χωρητικότητας cloud τρίτων και άλλες υποδομές, καθώς και 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέο χρέος.

Στη συνέχεια, ο όμιλος πρόσθεσε άλλα 68 δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθώσεις κέντρων δεδομένων τον Ιούλιο.

Στο μεταξύ, η Microsoft υπέγραψε συμβόλαια μίσθωσης νέων κέντρων δεδομένων αξίας άνω των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, σε μια τεράστια επέκταση των δεσμεύσεών της.

Μαζί, οι τρεις εταιρείες συμφώνησαν σε νέες υποχρεώσεις ύψους σχεδόν 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη μόνο κατά την τρίμηνη περίοδο, συνδέοντας τους ισολογισμούς τους με την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα επόμενα χρόνια.

Η ταμειακή ροή

Αρκετά κορυφαία στελέχη παραδέχτηκαν στους αναλυτές ότι οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να μειώνουν την ελεύθερη ταμειακή ροή τα επόμενα τρίμηνα.

Η μέτρηση της ελεύθερης ταμειακής ροής παρακολουθείται στενά ως μέτρο των χρημάτων που έχουν απομείνει στις εταιρείες για την εξυπηρέτηση του χρέους ή την απόδοση στους μετόχους μετά την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους και των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Οι συνδυασμένες ελεύθερες ταμειακές ροές των τεσσάρων ομίλων μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας, μόλις 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της περιόδου, με μόνο τις Microsoft και Meta να συγκεντρώνουν περισσότερα έσοδα από όσα ξόδεψαν.

Ο επικεφαλής της Amazon, Άντι Τζάσι, δήλωσε στους επενδυτές ότι ο όμιλος θα πρέπει να απορροφήσει τις πιέσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς αγωνίζεται να κατασκευάσει «πολλά κέντρα δεδομένων ταυτόχρονα» με μια διετή καθυστέρηση από την έναρξη λειτουργίας μιας εγκατάστασης έως την εγκατάσταση διακομιστών που θα του επέτρεπαν να χρεώνει τους πελάτες.

«Βραχυπρόθεσμα… θα ξοδέψουμε πολλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην ελεύθερη ταμειακή ροή μέχρι να τεθούν σε λειτουργία αυτά τα κέντρα δεδομένων», είπε.

Η σημαντική καθυστέρηση μεταξύ της τεράστιας αρχικής επένδυσης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σε κέντρα δεδομένων και οποιωνδήποτε σχετικών εσόδων σημαίνει ότι οι επενδυτές που έχουν αποδειχθεί ασταθείς τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω μιας ύφεσης που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να περιμένουν χρόνια για ουσιαστικές αποδόσεις της επένδυσής τους.

«Οι επενδυτές αναγκάζονται να επανεξετάσουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα», πρόσθεσε ο Jaluria της RBC.

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