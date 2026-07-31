ΗΠΑ: Αντί της «χρυσής εποχής στην αμερικανική γεωργία» του Τραμπ, οι αγρότες «σφίγγουν το ζωνάρι»

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Ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει και το παραδοσιακά συντηρητικό ακροατήριο των αγροτών, καθώς οι υποσχέσεις του για τη «χρυσή εποχή της αμερικανικής γεωργίας» συντρίβονται στην πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πολιτική του.

Ο Άαρον Λέμαν, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών της Αϊόβα, περιγράφει στο CNBC την κατάσταση που βιώνουν οι οικογενειακές φάρμες.

Τα ασφάλιστρα υγείας των αγροτικών νοικοκυριών έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του έτους, διότι το Κογκρέσο αποφάσισε να μην παρατείνει τις ομοσπονδιακές επιδοτήσεις μετά τη λήξη τους.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, το κόστος του ντίζελ , των λιπασμάτων και άλλων προμηθειών στις οποίες βασίζεται για τη λειτουργία του αγροκτήματός του στο Πολκ Σίτι, έχει αυξηθεί.

Και οι τιμές των καλλιεργειών έχουν παραμείνει ανησυχητικά χαμηλές.

Η Λέμαν καλλιεργεί σόγια, καλαμπόκι, βρώμη και σανό στη γη που η οικογένειά του δουλεύει εδώ και πέντε γενιές.

Οι αγρότες της Αϊόβα έχουν περάσει και άλλες δύσκολες στιγμές, αλλά το 2026 – με όλη την αστάθεια γύρω από το εμπόριο και ξένους πολέμους – μοιάζει διαφορετικό.

«Οι αγρότες σφίγγουν πραγματικά το ζωνάρι τους», δήλωσε στο CNBC ο Λέμαν.

Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του προς το CNBC, απέδωσε την ευθύνη στον προκάτοχο του Τραμπ.

«Οι αγρότες υπέφεραν για χρόνια υπό τον Τζο Μπάιντεν , ο οποίος αύξησε το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αύξησε το κόστος των προμηθειών και προώθησε woke γεωργικές πολιτικές», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Πόρτα» στους Αμερικανούς αγρότες λόγω δασμών

Εκτός από την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση Μπάιντεν για τη μη εξασφάλιση εμπορικών συμφωνιών, κάτι που ο Τραμπ είπε ότι παρέλυσε τον γεωργικό τομέα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαφημίσει την άρση ορισμένων κανονισμών και τον διπλασιασμό της λεγόμενης απαλλαγής από τον «φόρο θανάτου», η οποία ελαφρύνει το οικονομικό βάρος για τους κληρονόμους όταν οι αγρότες μεταβιβάζουν τον εξοπλισμό και τη γη τους.

Ο Τραμπ διέταξε επίσης την κυβέρνησή του να διανείμει 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες πληρωμές στους αγρότες χρησιμοποιώντας έσοδα από δασμούς. Στα τέλη Ιουνίου, ο Λευκός Οίκος απέστειλε στο Κογκρέσο αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως για να βοηθήσει στην πληρωμή του πολέμου στο Ιράν, αλλά συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βοήθεια προς τους αγρότες. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον Ιούλιο ένα πακέτο προϋπολογισμού 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε γεωργική βοήθεια.

Αλλά το δασμολογικό καθεστώς έχει αποκλείσει αγορές από τις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι Αμερικανοί αγρότες.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ασκήσει πιέσεις στην προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης όπως τα καύσιμα και τα λιπάσματα και κατά καιρούς έχει οδηγήσει τις τιμές στα ύψη. Ενώ ο πληθωρισμός και το υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης έχουν αυξήσει την πίεση στους αγρότες

Δημοσκοπικός κατήφορος

Εν μέσω αυτών των αντιξοοτήτων, η αποδοχή του Τραμπ έχει μειωθεί σε νέα χαμηλά επίπεδα μεταξύ των ψηφοφόρων της υπαίθρου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Fox News που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση αυτή διαπίστωσε ότι μόλις το 44% των Αμερικανών της υπαίθρου εγκρίνουν τον Τραμπ, μειωμένο κατά 14 μονάδες από την ίδια δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Ιούνιο.

Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ, το οποίο ανέρχεται στο 40% μεταξύ των ψηφοφόρων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Οικονομική Έρευνα του CNBC All-America, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου, αλλά μειωμένο από το 60% που κατείχε μεταξύ των ψηφοφόρων των αγροτικών περιοχών στην αρχή της δεύτερης θητείας του.

Πρόκειται για μια δυνητικά ανησυχητική εξέλιξη για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, στις οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν ένα κύμα δημοκρατικής ανόδου και να διατηρήσουν οριακές πλειοψηφίες στη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Φτωχοποιείται η αμερικανική ύπαιθρος

Στην καλύτερη περίπτωση, ο αντίκτυπος του Τραμπ στους αγρότες ήταν ανάμεικτος, σύμφωνα με τον Τσαντ Χαρτ , καθηγητή οικονομικών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

Η αγροτική οικονομία αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες στην αρχή της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, αλλά ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει και είναι λιγότερο προβλέψιμα.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την την αμερικανική γεωργική ομοσπονδία (American Farm Bureau Federation) τον Ιούλιο σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα.

Ο υψηλός πληθωρισμός, οι χαμηλές τιμές των βασικών προϊόντων και το ασταθές κόστος παραγωγής προβλέπεται να οδηγήσουν σε απώλειες 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σημαντικές καλλιέργειες το 2027 για τους Αμερικανούς αγρότες, από την προβλεπόμενη απώλεια 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026.

Σε μια έρευνα τον Απρίλιο, ο φορέας διαπίστωσε ότι το 70% των Αμερικανών αγροτών δήλωσαν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν όλα τα λιπάσματα που χρειάζονται.

Μια κοινή έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, το Γραφείο Γεωργίας της Αϊόβα και την Ένωση Τραπεζιτών της Αϊόβα διαπίστωσε ότι οι πτωχεύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκαν το 2025 και το 2026 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην Αϊόβα όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Οι παραπάνω φορείς ανέφεραν επίσης ότι το 19% των μεσαίων και μεγάλων αγροκτημάτων της Αϊόβα που εξέτασαν ήταν οικονομικά ευάλωτα τον Δεκέμβριο του 2025, αριθμός υπερδιπλάσιος από αυτόν του 2022.

Και περισσότερο από το ένα τέταρτο των αγροτών και των κτηνοτρόφων βασίζονται στην ατομική ασφάλιση υγείας της αγοράς, η οποία αποτελείται κυρίως από προγράμματα του Affordable Care Act, σύμφωνα με ανάλυση του Kaiser Family Foundation.

Αυτό σημαίνει θα αντιμετωπίσουν υψηλότερα ασφάλιστρα από τότε που έληξαν οι επιδοτήσεις τον Ιανουάριο, καθώς οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου αρνήθηκαν να τις παρατείνουν.

«Ανασαίνουν» μόνο οι παραγωγοί καλαμποκιού

Η πίεση από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στους αγρότες δεν έχει γίνει ομοιόμορφα αισθητή, σύμφωνα με τον Χαρτ. Οι καλλιεργητές καλαμποκιού, είπε, αποτελούν μια σχετική εξαίρεση.

«Δεν είδαμε μεγάλη ανταπόκριση από τους διεθνείς πελάτες μας όσον αφορά τους δασμούς αντιποίνων στο καλαμπόκι», δήλωσε ο Χαρτ. «Και αυτή τη στιγμή, η αγορά καλαμποκιού βιώνει στην πραγματικότητα μια από τις καλύτερες χρονιές που είχε ποτέ όσον αφορά τις διακινούμενες ποσότητες».

Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην υψηλή παγκόσμια καταναλωτική ζήτηση για πρωτεΐνες, δήλωσε ο Χαρτ. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για καλαμπόκι και άλλες καλλιέργειες που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, είπε, κάτι που έχει βοηθήσει ορισμένους παραγωγούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, οι καλλιεργητές καλαμποκιού παρήγαγαν 17 δισεκατομμύρια μπούσελ (αγγλοσαξονική μονάδα μέτρησης όγκου για αγροτικά προϊόντα, η οποία ισοδυναμεί περίπου με 36,4 λίτρα) το 2025, από λίγο κάτω από 15 δισεκατομμύρια το προηγούμενο έτος.

«Δεν είναι απαραίτητα ότι βλέπουμε την υψηλότερη αξία των εξαγωγών καλαμποκιού μας, αλλά όσον αφορά τον αριθμό των μπούσελ που μεταφέρουμε στον υπόλοιπο κόσμο, βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σε ρυθμό ρεκόρ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Χαρτ.

Κάποιοι λένε ότι η απορρυθμιστική τάση της κυβέρνησης Τραμπ ήταν επίσης ευλογία για τους αγρότες. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ο Λευκός Οίκος έχει κινηθεί για να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ορισμένων φυτοφαρμάκων και να μειώσει τους κανονισμούς για να επεκτείνει την πρόσβαση στην ασφάλιση καλλιεργειών, εκτός από την αύξηση της απαλλαγής από τον φόρο κληρονομιάς.

Το Κογκρέσο δεν έχει ψηφίσει νομοσχέδιο για τη γεωργία — ένα νομοθετικό πακέτο που συνήθως κατατίθεται κάθε πέντε χρόνια και διέπει τα γεωργικά και διατροφικά προγράμματα — από το 2018.

Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να επηρεάσει προγράμματα κρίσιμα για τον γεωργικό τομέα, όπως η επιδοτούμενη ασφάλιση καλλιεργειών, η στήριξη των τιμών των βασικών προϊόντων και τα προγράμματα αγροτικής διατροφής.

Και ενώ ο Τραμπ έχει στείλει άμεσες πληρωμές στους αγρότες — ο Λευκός Οίκος προσέφερε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια κατά την πρώτη του θητεία, επιπλέον των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2025 — αυτές έχουν λάβει ανάμεικτες κριτικές.

«Βλέπουμε οικονομική υποστήριξη προς τους αγρότες, η οποία και πάλι τους βοηθά να συνεχίσουν να λειτουργούν τις γεωργικές τους επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χαρτ. «Αλλά δεν αντιμετωπίζει τα υποκείμενα προβλήματα της γεωργικής οικονομίας».

«Πολλοί αγρότες θα σας έλεγαν ότι θα προτιμούσαν πραγματικά να έχουν εισόδημα από την αγορά, σε αντίθεση με την πρόσθετη κρατική στήριξη. Και ότι πολλοί από αυτούς επιθυμούν περισσότερη βεβαιότητα στην πολιτική αυτή τη στιγμή», είπε ο Χαρτ.