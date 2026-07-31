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ΗΠΑ: Από τον «θάνατο» του «εμποράκου», στη δυναμική επιστροφή του

Τάση εντυπωσιακής ανάκαμψης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας καταγράφεται στις ΗΠΑ

World 31.07.2026, 23:20
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ΗΠΑ: Από τον «θάνατο» του «εμποράκου», στη δυναμική επιστροφή του
Γρηγόρης Τραγγανίδας

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Ενδείξεις ρελάνς της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας δείχνουν τα σχετικά στοιχεία στις ΗΠΑ, μετά από έναν αιώνα συνεχόμενης πτώσης, η οποία οδηγούσε στη σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με το The Economist, από τις αρχές του 2024, κατά μέσο όρο 466.000 Αμερικανοί έχουν υποβάλει αίτηση για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση κάθε μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής.

Τον Ιούνιο υποβλήθηκαν 531.000 νέες αιτήσεις, σχεδόν διπλάσιες από τον μέσο μηνιαίο αριθμό του 2019.

Αφεντικό του εαυτού

Οι Αμερικανοί αγαπούσαν από καιρό την ιδέα να είναι αφεντικά* του εαυτού τους. Για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, περίπου το 60% δήλωνε ότι θα προτιμούσε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση παρά να δουλεύει για κάποιον άλλο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup.

Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, όλο και λιγότεροι ζούσαν αυτό το όνειρο.

Καθώς οι μεγάλες εταιρείες δελέαζαν τους εργαζόμενους με την υπόσχεση της σταθερότητας, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων Αμερικανών μειώθηκε από 36% το 1910 σε λιγότερο από 10% το 2020, σύμφωνα με έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Επιχειρήσεων.

Αυτό τώρα αλλάζει. Η πλήρης αυτοαπασχόληση αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό της αυτόν τον αιώνα το 2025, φτάνοντας τα 16,8 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Συμβούλιο Μικρών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας.

Η δημιουργία επιχειρήσεων αυξήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, καθώς οι απολυμένοι Αμερικανοί στράφηκαν στην αυτοαπασχόληση.
Τον Ιούλιο του 2020, οι αιτήσεις για νέες επιχειρήσεις έφτασαν τις 547.000, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί.

Τα ομοσπονδιακά κίνητρα βοήθησαν, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις της εποχής της πανδημίας για τις μικρές επιχειρήσεις.

Το ίδιο συνέβη και με την έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων τρόπων για να βγάλουν χρήματα από απόσταση.

Καθώς η πανδημία υποχωρούσε, οι υπάρχουσες επιχειρήσεις ζητούσαν εργαζόμενους, ενώ η «κάνουλα» των κυβερνητικών κινήτρων, στέρεψε.

Παρόλα αυτά, ο αριθμός των αιτήσεων παρέμεινε υψηλός και από τις αρχές του περασμένου έτους αυξάνεται ξανά ραγδαία.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη δυναμική

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης στη Σίλικον Βάλεϊ αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος της αύξησης.

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση αιτήσεων είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες (αύξηση 25% μεταξύ 2021 και 2025), το λιανικό εμπόριο (18%), η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια (18%).

Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την άνθηση της επιχειρηματικότητας στην Αμερική;

Η πρώτη εξήγηση είναι το μακροοικονομικό περιβάλλον. Μεταξύ 2021 και 2025, οι αμερικανικές εταιρείες προσέλαβαν και απέλυσαν σχετικά λίγους εργαζόμενους.

Η δυσκολία εξεύρεσης μισθωτής θέσης μπορεί να ενθάρρυνε τους αναζητούντες εργασία να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, εκτιμά ο John O’Trakoun, οικονομολόγος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Ρίτσμοντ.

Οι νέοι, ειδικότερα, που αντιμετωπίζουν μια απαιτητική αγορά για «εισαγωγικές» θέσεις εργασίας, μπορεί να βρουν την επιχειρηματικότητα μια ελκυστική εναλλακτική λύση.

Το ποσοστό των Αμερικανών ηλικίας 15 – 34 ετών που λένε ότι είναι μια καλή στιγμή για να βρουν δουλειά μειώθηκε από 75% το 2022 σε 43% πέρυσι, σύμφωνα με την Gallup.

Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τους εργαζόμενους που μετεγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν ήθελαν να επιστρέψουν στο γραφείο.

Μια εργασία του 2024 από τον Ryan Decker, οικονομολόγο του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και τον John Haltiwanger, του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, διαπίστωσε μια στενή συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των ανθρώπων σε μια τοποθεσία που παραιτούνταν από τις δουλειές τους και του αριθμού των αιτήσεων για νέες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό και των δύο τιμών καταγράφηκε στα αστικά προάστια, στα οποία κατέφυγαν πολλοί υπάλληλοι γραφείου που ζουσαν στο κέντρο των πόλεων νωρίτερα αυτή τη δεκαετία.

Τα μεταβαλλόμενα καταναλωτικά πρότυπα προσφέρουν μια δεύτερη εξήγηση για την άνθηση των νέων επιχειρήσεων.

Η γήρανση του πληθυσμού της Αμερικής έχει καταστήσει την τροφοδοσία και φροντίδα των ηλικιωμένων μια ακμάζουσα αγορά, με ζήτηση για τα πάντα, από οίκους ευγηρίας μέχρι συμβούλους μείωσης προσωπικού.

Οι μικροί λιανοπωλητές βρίσκουν επίσης ευκολότερο να βιοπορίζονται χάρη στην αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από την πανδημία και τους αλγόριθμους που έχουν βελτιωθεί στην εξυπηρέτηση σχετικών προϊόντων σε χομπίστες.

Περισσότερες από τις μισές πωλήσεις που υποστηρίζονται από το Shopify, έναν πάροχο εργαλείων ηλεκτρονικού εμπορίου, προέρχονται πλέον από «εξειδικευμένες» κατηγορίες εκτός των 100 πιο συνηθισμένων.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να βγάλουν χρήματα πουλώντας κάρτες συναλλαγών και προσαρμοσμένες θήκες χαπιών, αποφεύγοντας τις πολύ δημοφιλείς κατηγορίες.

Επιπλέον, οι καλές ιδέες είναι πιο εύκολο να βρεθούν στο διαδίκτυο από ποτέ, σημειώνει ο Justus Shaw, ο οποίος ξεκίνησε ένα κινητό καρότσι καφέ στο Τενεσί πέρυσι.

Αφού είδε ένα καφέ στη Φλόριντα να δημοσιεύει ένα βίντεο μιας μηχανής για την κονσερβοποίηση κρύου καφέ, αγόρασε ένα. Το καρότσι του πλέον αποφέρει μεταξύ 10.000 και 15.000 δολάρια κάθε μήνα.

Η τρίτη και ίσως η πιο σημαντική εξήγηση σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα chatbots έχουν διευκολύνει την έναρξη μιας επιχείρησης, επιτρέποντας ακόμη και σε όσους δεν γνωρίζουν την τεχνολογία να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο και να πλοηγηθούν στους τοπικούς κανονισμούς λειτουργίας.

Το ποσοστό των χρηστών που χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν στην έναρξη της επιχείρησής τους διπλασιάστηκε στο 60% μεταξύ 2023 και 2025, σύμφωνα με έρευνα της Gusto, μιας πλατφόρμας μισθοδοσίας.

Νέες ομάδες μικρών επιχειρήσεων υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη νωρίτερα και με υψηλότερα ποσοστά, σύμφωνα με την τράπεζα JPMorgan Chase. Η τεχνολογία έχει επιτρέψει σε άτομα που ήθελαν ήδη να ξεκινήσουν μόνοι τους να το κάνουν πολύ πιο εύκολα.

«Είναι σαν χημικές αντιδράσεις που έχουν δυναμικό ενεργοποίησης», λέει ο Miquel Llobet, ο οποίος ξεκίνησε έναν μεσίτη εμπορικών ασφαλίσεων με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πέρυσι.

«Σόλο» επιχειρηματικότητα

Οι πολιτικοί που βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία λατρεύουν να μιλούν για τις μικρές επιχειρήσεις ως «δημιουργούς θέσεων εργασίας».

Ωστόσο, το ποσοστό των αιτήσεων για νέες επιχειρήσεις που η Υπηρεσία Απογραφής θεωρεί «υψηλής τάσης» (δηλαδή, ότι είναι πιθανό να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα άτομο εκτός από τον ιδρυτή τους στο εγγύς μέλλον) ήταν μόνο 30% πέρυσι, από 38% το 2019.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη καλύπτει τα κενά δυνατοτήτων που κάποτε καθιστούσαν απαραίτητες τις προσλήψεις», εγκαινιάζοντας «την εποχή του solo-preneur », υποστήριξε μια ομάδα οικονομολόγων στην Stripe, μια πλατφόρμα πληρωμών, σε πρόσφατη ανάρτηση ιστολογίου.

Η Kelly Loeffler, επικεφαλής της κυβερνητικής Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων, διαφωνεί. Αναμένει ότι οι μικρές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα προσλαμβάνουν τελικά με παρόμοιες ή υψηλότερες τιμές από τους προκατόχους τους.

Ο Justus Shaw, ο επιχειρηματίας καφέ από το Τενεσί, έχει αυτοματοποιήσει μεγάλο μέρος της εργασίας του στο back office, αλλά έχει προσλάβει πέντε barista καθώς η επιχείρησή του επεκτείνεται σε γάμους και εταιρικές εκδηλώσεις.

Παρόμοια ήταν η ιστορία και για τον Jake Levine, ο οποίος πέρυσι ίδρυσε μια επιχείρηση που βοηθά τις φαρμακευτικές εταιρείες να διαχειρίζονται κλινικές δοκιμές.

«Πάντα είχαμε την πρόθεση να επεκταθούμε», λέει.

Οι οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για έναν λαό που ήδη έχει εμμονή με την επιχειρηματικότητα, μειώνοντας το κεφάλαιο και την πνευματική δύναμη που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Ο Aaron Terrazas, οικονομολόγος στην Gusto, εκτιμά ότι μεγάλο μέρος της αξίας που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να καταλήξει να μην φτάνει σε εταιρικούς κολοσσούς, αλλά σε πωλητές του Etsy (σσ: παγκόσμια διαδικτυακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου που συνδέει αγοραστές με ανεξάρτητους δημιουργούς που πωλούν χειροποίητα προϊόντα) και λογιστές μικρών πόλεων.

*Ο ίδιος ο όρος boss προέρχεται από την ολλανδική λέξη baas, των πρώτων αποίκων της σημερινής Νέας Υόρκης

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