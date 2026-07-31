Βοιωτία: Εκκενώσεις οικισμών και εγκλωβισμένων από τις φωτιές

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί μαίνεται στην περιοχή και οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

Πόσα σκάφη επιχειρούν για την εκκένωση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια όσοι παραμένουν στον Άγιο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν διά θαλάσσης σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Λιβαδόστρατα.

Πηγή: in.gr