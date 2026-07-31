Πληθωρισμός: Στο 2,7% στην Ελλάδα τον Ιούλιο, στο 2,9% στην ευρωζώνη

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Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, μειωμένος από το 3,9% του Ιουνίου, στο 2,9% στην ευρωζώνη έναντι 2,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει την υψηλότερη άνοδο (10,0%, έναντι 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, έναντι 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2% από 1,5% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9% από 0,7% τον Ιούνιο).

Πληθωρισμός και ΕΚΤ

Η άνοδος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη επαληθεύει την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία κατά την τελευταία συνεδρίασή της στις 23 Ιουνίου επεσήμαινε διά της προέδρου της Κριστίν Λαγκάρντ ότι, παρά την αποκλιμάκωση του Ιουνίου, η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές και ότι οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Υπογράμμισε ότι οι πλήρεις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης «δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως».

«Μολονότι ο πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας υποχώρησε τον Ιούνιο, η άνοδός του από την έναρξη της σύγκρουσης και μετά –και η επίδρασή του στον πληθωρισμό των τιμών των ειδών διατροφής, των αγαθών και των υπηρεσιών– είναι πιθανόν να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα πολύ πάνω από τον στόχο το α΄ εξάμηνο του 2027, τόνισε η ίδια.

Προέβλεψε ακόμη ότι «ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί στη συνέχεια, καθώς οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να μειωθούν και οι λοιπές τιμές να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό. Ωστόσο, η σύγκρουση εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πηγή αβεβαιότητας. Παρακολουθούμε επομένως προσεκτικά το μέγεθος και την επιμονή της αύξησης των τιμών της ενέργειας και το πώς αυτή μετακυλίεται στη διαδικασία καθορισμού των τιμών και των μισθών, στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και στη συνολική δυναμική της οικονομίας.»

Εξάλλου, σε πρόσφατη ανάλυσή της η Τράπεζα Πειραιώς προειδοποιούσε ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις μεγάλες οικονομίες που καταγράφηκε τον Ιούνιο θα είναι προσωρινή. Και αυτό, επειδή η παραβίαση της εκεχειρίας που προβλεπόταν στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η επανέναρξη των εχθροπραξιών και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και τις τιμές της ενέργειας.

Οπως επεσήμαναν οι αναλυτές της τράπεζας, όλα θα κριθούν από τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα καθώς, πλέον, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Στο πλαίσιο αυτό, η πιθανότητα ανόδου των βασικών επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες κατά τους προσεχείς μήνες έχει, αναπόφευκτα, ενισχυθεί σημαντικά, τόνισαν.