 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(10) "Job Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Κίνα: Η AI θα κόψει τις δουλειές και οι εργαζόμενοι το ζουν ήδη

Τα εργασιακά δικαιώματα στην Κίνα «αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 31.07.2026, 22:55
Σχολιάστε
Κίνα: Η AI θα κόψει τις δουλειές και οι εργαζόμενοι το ζουν ήδη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενθαρρύνει η Κίνα σε κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί η Δύση.

Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται με εκπληκτικό ρυθμό σε μια ολοένα και πιο ασταθή αγορά εργασίας, και το επεισόδιο της Ουχάν όταν ξαφνικά σταμάτησαν μέσα στο δρόμο δεκάδες αυτόνομα ρομποταξί Apollo Go, συνέβαλε στο να αναδειχθούν οι κοινωνικές εντάσεις που προκαλεί στην Κίνα.

Σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σαγκάης τον Ιούλιο, ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υποστήριξε την άποψη πως η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αποτελέσει «σημαντικό μοχλό για την κοινή ευημερία και την κοινή ασφάλεια».

Η αγορά εργασίας στην Κίνα

Ωστόσο, ο στόχος αυτός επιδιώκεται εν μέσω μιας ολοένα και πιο ευάλωτης αγοράς εργασίας, όπως αναφέρει και ο Guardian. Εκτός από τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η Κίνα έχει δει δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένων να εγκαταλείπουν την επίσημη απασχόλησή τους και να στρέφονται προς την gig economy.

Σύμφωνα με ένα κέντρο μελετών, ο αριθμός των ατόμων με ευέλικτη απασχόληση θα αυξηθεί στα 320 εκατομμύρια φέτος, από 160 εκατομμύρια το 2019. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 44% του εργατικού δυναμικού της Κίνας.

Kαθώς κλάδοι που παλαιότερα κατείχαν κυρίαρχη θέση, όπως ο κλάδος των ακινήτων και της εκπαίδευσης, βρίσκονται σε δυσχερή θέση, οι εργαζόμενοι έχουν στραφεί στις εφαρμογές κλήσης ταξί για να τα βγάλουν πέρα, δημιουργώντας μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα.

Τώρα όμως, η εισαγωγή των ρομποταξί, μιας από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται ήδη στην Κίνα, απειλεί την επιβίωσή τους.

Το 2024, οι οδηγοί ταξί στην Ουχάν διαδήλωσαν ενάντια στην εισαγωγή του «Apollo Go» στην πόλη τους. Δεν είναι σαφές πόσα άτομα συμμετείχαν, καθώς οι ειδήσεις για τις διαδηλώσεις λογοκρίθηκαν γρήγορα.

Και παρά το γεγονός πως οι αρχές στην Κίνα δεν βλέπουν με καλό μάτι τη δημόσια κριτική, τώρα πλέον η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ορισμένες από τις ίδιες ανησυχίες που εκφράστηκαν για πρώτη φορά από τους οδηγούς του Γουχάν.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Στην εφημερίδα «Workers’ Daily» αναφερόταν ότι τα εργασιακά δικαιώματα «αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το άρθρο προειδοποιούσε για μια «σύγκρουση μεταξύ των παραδοσιακών κανόνων απασχόλησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης».

Η κυβέρνηση στην Κίνα δεσμεύτηκε πρόσφατα να «αντιμετωπίσει συνολικά τον αντίκτυπο των αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στην απασχόληση».

Η Selina Xu, αναλύτρια τεχνολογίας από την Κίνα, δήλωσε ότι παρατηρήθηκε μια «σημαντική αλλαγή στη στάση» του Πεκίνου. Αναφέρει ότι, μετά την επιτυχία του τοπικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek πέρυσι, η Κίνα ήταν «πολύ θετική ως προς την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης».

«Φέτος, αν εξετάσει κανείς ορισμένες νέες κατευθυντήριες γραμμές, θα δει πως έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της απασχόλησης και στις προσεγγίσεις που δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο», λέει η Xu.

Ο Τσενγκ Γουανχούι, αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη ζώνη υψηλής τεχνολογίας Ζονγκκουανκούν του Πεκίνου, αναφέρει στον Guardian ότι οι αρχές «παρακολουθούν στενά τα κοινωνικά ζητήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τα πιθανά ηθικά ζητήματα».

«Το κλειδί είναι όλοι να αλλάξουν τη νοοτροπία τους, να δουν την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο και να μάθουν πώς να την εφαρμόζουν στη μελλοντική τους εργασία», λέει ο Τσενγκ.

Κίνα

Ο λόγος στη δικαιοσύνη

Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις έχουν επιδικάσει αποζημίωση σε υπαλλήλους γραφείου που απολύθηκαν από τις εταιρείες τους για να αντικατασταθούν από τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει εμπόδιο για την ίδια την εύρεση εργασίας.

Ο Τιαν Ζεμίν, ένας κινηματογραφιστής που εργάζεται στο Πεκίνο, δραστηριοποιείται στον κινηματογραφικό κλάδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Τώρα, όμως, είναι άνεργος. «Πέρασα έξι εξαντλητικά χρόνια προσπαθώντας να αναρριχηθώ επαγγελματικά για να γίνω κινηματογραφιστής, μόνο και μόνο για να αντικατασταθώ από ένα λογισμικό», έγραψε σε μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Νόμιζα ότι θα περάσω όλη μου τη ζωή σε αυτόν τον κλάδο. Όμως, η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης με έχει συγκλονίσει για πρώτη φορά», λέει στον Guardian.

Πολλοί από τους συναδέλφους του Tian βγαίνουν χαμένοι, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη υιοθετείται όλο και ευρύτερα σε ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία. Η αμοιβή του ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι πλέον το 40% αυτής που ήταν το 2019.

Ο Τιαν δήλωσε ότι έχει συγκλονιστεί από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρυσι, δημιουργούσε αδέξια, παράξενα στην όψη avatar. Τώρα μπορεί να δημιουργήσει πειστικούς ψηφιακούς κλώνους που έχουν τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσουν σε μια ταινία μεγάλου μήκους. «Δεν προλάβαμε σχεδόν να αντιδράσουμε», λέει ο Τιαν.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Κίνα, όπου η κυβέρνηση ασκεί σημαντικό έλεγχο στον ιδιωτικό τομέα, θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις ΗΠΑ για να περιορίσει τις επιπτώσεις από την απώλεια θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Πεκίνο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δώσει εντολή στις εταιρείες να τηρούν ποσοστώσεις πρόσληψης, λέει ο Xu.

Για τον Tian, όμως, τα προστατευτικά μέτρα ενδέχεται να μην έρθουν αρκετά γρήγορα. «Μπορεί να αντικατασταθούμε ανά πάσα στιγμή», λέει. «Ίσως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να προσπαθήσουμε να βρούμε εκείνο το πεδίο που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμα να αντικαταστήσει – αλλά αυτό το πεδίο γίνεται όλο και μικρότερο».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση
ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή
Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 
Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Μακροχρόνια άνεργοι: Δικαίωμα δωρεάν ενσήμων πέντε ετών πριν τη συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορεί να πάρουν δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια

Οι μακροχρόνια άνεροι και ολόκληρη η εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής διάταξης του νόμου 5239/2025 

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βig Tech: Σε επενδυτικό οίστρο με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε τρία χρόνια για την κυραρχία στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σε επενδυτικό οίστρο οι Βig Tech

Οι Google, Amazon, Microsoft και Meta έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις τους από τότε που ξεκίνησε η άνθηση της AI το 2023

Κίνα: Η AI θα κόψει τις δουλειές και οι εργαζόμενοι το ζουν ήδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI θα κόψει δουλειές και στην Κίνα το ξέρουν

Τα εργασιακά δικαιώματα στην Κίνα «αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Άλτμαν (OpenAI): Συζήτηση με κυβέρνηση Τραμπ για δοκιμές ασφάλειας στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Άλτμαν-Τραμπ ετοιμάζουν τεστ ασφάλειας στην ΑΙ - Το «ατύχημα» στην OpenAI

O Τραμπ έδωσε εντολή στους συμβούλους του να αναπτύξουν εθελοντικές δοκιμές κυβερνοασφάλειας

AI Gigafactories: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τεχνολογική κυριαρχία έναντι ΗΠΑ και Κίνας
Tεχνητή νοημοσύνη

Η «αντεπίθεση» της Ευρώπης στην AI: Έως 7 Gigafactories από το 2027

Έως επτά AI Gigafactories θα συνδυάσουν προηγμένους επεξεργαστές, στοίβες λογισμικού και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων

ΗΠΑ – Κίνα: Νέα σύγκρουση για τα ανθρωποειδή ρομπότ
Tεχνητή νοημοσύνη

Νέα κόντρα ΗΠΑ-Κίνας με φόντο την ΑΙ

Το Πεκίνο απειλεί με αντίποινα μετά τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στα ανθρωποειδή ρομπότ

Latest News
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση

H GM, η εταιρεία που κάποτε έδωσε την μεγαλοπρεπή υπόσχεση να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2035, τώρα μιλά λιγοτερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατηγορεί τις εταιρείες ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης παχυσαρκίας -

Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία

Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, καθώς η κλιματική κρίση απειλεί πλέον ευθέως τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικού συστήματος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 89 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 2,686 δισεκατομμύρια ευρώ

Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση

Η Unicef λαβε μόλις το 31% της χρηματοδότησης που είχε ζητήσει για το 2025 για ανθρωπιστική βοήθεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

Η πώληση μπορεί να φέρει στα ταμεία της BP, 2 δισ.λίρες

Κλιματική Αλλαγή: Γιατί και πώς χτυπά τις ασφαλιστικές εταιρείες
Κλιματική αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη γίνεται... εφιάλτης για τις ασφαλιστικές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ήδη με τεράστιο κόστος τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις

Γιάννης Αγουρίδης
ΑΑΔΕ: Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις
AGRO

Πρώτος επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΑΔΕ

Από τους 195 κτηνοτρόφους στην Κρήτη που κλήθηκαν στον έλεγχο της ΑΑΔΕ προσήλθαν οι 75 - Πόσοι χάνουν τις επιδοτήσεις

Fitch: Η πολιτική αστάθεια εμπόδιο στη μείωση του ελλείμματος της Ρουμανίας
World

Συρίκνωση της ρουμανικής οικονομίας κατα 0,6%, βλέπει η Fitch

Η Fitch διατηρεί τη Ρουμανία σε επενδυτικό βαθμό, με αρνητικές προοπτικές - O δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί στο 64,5% το 2028

Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Κλιματική αλλαγή

Η πτώση της στάθμης στο Δούναβη «σβήνει» τον πυρηνικό σταθμό του Paks

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει και ποιοι επωφελούνται
Economy

Voucher για παιδικούς σταθμούς - Τι αλλάζει, ποιοι επωφελούνται

Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς - Ερωταπαντήσεις

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών
World

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών

Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει διχασμό στην ΕΕ - Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα

ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών απο 43 ακόμη κινεζικές εταιρειες
Επικαιρότητα

Νέες εμπορικές κυρώσεις ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Η απαγόρευση των ΗΠΑ σχετίζεται με τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων στην Κίνα

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα
World

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα

Ειδικοί της GLOBSEC εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα σηματοδοτήσουν την πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Βαγγέλης Γεωργίου
OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies