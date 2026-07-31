Μασκ: «Δεν πωλείται» λέει για την Tesla – Η άποψη της Κίνας

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Ως «ψευδή είδηση» απέρριψε ο Ίλον Μασκ μια αναφορά ότι στελέχη της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του, Tesla, έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα ενόψει μιας πιθανής συγχώνευσης με την εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος SpaceX.

Οι σύμβουλοι της Tesla συζήτησαν πιθανές επιλογές για διαχωρισμό, συμπεριλαμβανομένης της απόσχισης, της πώλησης ή του κλεισίματος, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα θα μπορούσε η Tesla να προχωρήσει στις δραστηριότητες της Κίνας και ότι τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Η αντίρρηση του Μασκ

«Αυτό δεν έχει καν συζητηθεί ποτέ», δήλωσε ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, απαντώντας στο δημοσίευμα. «Απίστευτα ψευδείς ειδήσεις».

Μια συγχώνευση μεταξύ της Tesla του Μασκ και της SpaceX θα εγείρει γεωπολιτικά και κανονιστικά εμπόδια, ιδίως στην Κίνα, επειδή η SpaceX είναι ένας σημαντικός αμερικανικός εργολάβος στον τομέα της άμυνας που συμμετέχει σε προγράμματα εθνικής ασφάλειας και δορυφόρων, την ίδια στιγμή που η Tesla λειτουργεί πλήρως ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Κίνα.

Και όλα αυτά την στιγμή που η Tesla γιορτάζει την παραγωγή 10 εκατ. οχημάτων.

Congratulations to the Tesla Team! 10 million vehicles manufactured is an incredible amount of work. https://t.co/KTvHrkAd4k — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2026

Οι επενδυτές και οι αναλυτές κάνουν εδώ και καιρό εικασίες σχετικά με την πιθανότητα συγχώνευσης των εταιρειών ηλεκτρικών οχημάτων και διαστημικών εταιρειών του Μασκ, με τη συζήτηση να εντείνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικής δημόσιας προσφοράς της SpaceX, η οποία ανήλθε σε 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο Μασκ είχε δώσει εντολή στα στελέχη της Tesla να οργανώσουν την εταιρεία με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αυτονομία μεταξύ των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ και την Κίνα, με στόχο να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση γεωπολιτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τουλάχιστον το μισό της Tesla στις ΗΠΑ θα επιβίωνε, ανέφερε η WSJ.

Σε αντίθεση με πολλές ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, η κινεζική επιχείρηση οχημάτων της Tesla δεν είναι δομημένη ως κοινοπραξία με έναν τοπικό εταίρο.

Το Gigafactory της Tesla στη Σαγκάη παραμένει το μεγαλύτερο και πιο παραγωγικό της εργοστάσιο παγκοσμίως, χρησιμεύοντας ως βασικός κόμβος εξαγωγών για την Ευρώπη, τον Καναδά και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η εγκατάσταση ιστορικά αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων παραδόσεων της Tesla, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 950.000 οχημάτων.

Οι φήμες

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όμως, ήταν ο ίδιος ο Μασκ που άφησε ανοιχτή την πόρτα για συγχώνευση της Tesla με την SpaceX, αξίας άνω του τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αρνούμενος να απορρίψει την πιθανότητα και επικαλούμενος αυξανόμενη επικάλυψη μεταξύ των εταιρειών.

Ωστόσο, οι αναλυτές της JPMorgan έχουν επισημάνει το «πρακτικό εμπόδιο» στην απόκτηση κανονιστικών εγκρίσεων και για τις δύο εταιρείες, ιδίως στην Κίνα, όπου οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια σχετικά με τους δεσμούς της SpaceX με την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Ενώ η Giga Shanghai λειτουργεί ως ζωτικός αγωγός εξαγωγών, η ίδια η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Tesla παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι αντιμετωπίζει έντονη πίεση από τοπικούς παίκτες όπως η BYD.

Η WSJ ανέφερε ότι τα στελέχη έχουν επίσης συζητήσει τη δημιουργία ξεχωριστής οντότητας πωλήσεων για τη διαχείριση των εξαγωγών από το εργοστάσιο της Σαγκάης. Η Tesla θα μπορούσε να δημιουργήσει ξεχωριστά συστήματα γραφείων και να απαγορεύσει στους υπαλλήλους με έδρα την Κίνα την άμεση πρόσβαση σε άλλες μονάδες της εταιρείας, πρόσθεσε.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της SpaceX, Gwynne Shotwell, αναγνώρισε επίσης τα πιθανά οφέλη, δηλώνοντας στο CNBC τον Ιούνιο ότι η συγχώνευση των εταιρειών «μπορεί να κάνει τη ζωή του Ίλον λίγο πιο εύκολη» βελτιστοποιώντας τη διαχείριση σε όλες τις επιχειρήσεις του.

Τι πέτυχε η Tesla στην Κίνα

Μέσω της κινεζικής οντότητάς της, η Tesla πέτυχε το χαμηλότερο κόστος για την κατασκευή των Model 3 και Model Y με τη βοήθεια περισσότερων από 400 εγχώριων προμηθευτών, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στέλεχος της Tesla China, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 60 από αυτούς προμηθεύουν επίσης την Tesla παγκοσμίως.

Οι παραδόσεις των οχημάτων Model 3 και Model Y που κατασκευάζονται στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 24,4% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ οι πωλήσεις και οι εξαγωγές του δεύτερου τριμήνου από το εργοστάσιο της Σαγκάης αυξήθηκαν κατά 32,8%.

Η Tesla έχει δηλώσει ότι προμηθεύεται τοπικά περισσότερο από το 95% των εξαρτημάτων του Model 3 που κατασκευάζεται στην Κίνα και της ανανεωμένης έκδοσης του Model Y.