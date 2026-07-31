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Κίνα: Σε αρνητικό έδαφος η βιομηχανική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Ο δείκτης PMI στον τομέα των κατασκευών στην Κίνα σημείωσε βουτιά σε χαμηλό ιστορικό ρεκόρ στο 47,0

World 31.07.2026, 07:46
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Κίνα: Σε αρνητικό έδαφος η βιομηχανική δραστηριότητα τον Ιούλιο
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Σε τροχιά συρρίκνωσης βρέθηκε απρόσμενα η εργοστασιακή δραστηριότητα της Κίνας τον Ιούλιο για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, καθώς οι εγχώριες παραγγελίες κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση και οι τυφώνες διέκοψαν την παραγωγή, ενώ ασκείται πίεση στο Πεκίνο να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση.

Ο επίσημος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) στον τομέα της μεταποίησης υποχώρησε στο 49,2 από 50,3 τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, πέφτοντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στο 50.

Ο δείκτης —ο ασθενέστερος από τον Φεβρουάριο— τερμάτισε ένα σερί τεσσάρων μηνών στο 50 ή πάνω από αυτό, μια περίοδο που υποστηρίχθηκε από τους εξαγωγείς που έσπευδαν να διεκπεραιώσουν τις αποστολές εμπορευμάτων πριν από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών.

Ο κύριος δείκτης συμπαρασύρθηκε προς τα κάτω από τον υποδείκτη νέων παραγγελιών, ο οποίος υποχώρησε στο 48,5, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μέσω της πλατφόρμας Wind.

«Η εγχώρια αδυναμία φαίνεται να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό – ενώ ο δείκτης παραγγελιών εξαγωγών υποχώρησε ελαφρώς», δήλωσε ο Τζούλιαν Έβανς-Πρίτσαρντ, επικεφαλής οικονομικών της Κίνας στην Capital Economics, ο οποίος αναμένει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις της πολιτικής του Πεκίνου για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Ο υποδείκτης για τις τιμές παραγωγού διεύρυνε την πτώση του μετά από μια σύντομη άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω πολέμου νωρίτερα φέτος, υποδηλώνοντας αδυναμία στις τιμές παραγωγού.

Ιστορικό χαμηλό στις κατασκευές

Η αδυναμία εξαπλώθηκε πολύ πέρα από τη μεταποίηση. Ο δείκτης PMI στον τομέα των κατασκευών σημείωσε βουτιά σε χαμηλό ιστορικό ρεκόρ στο 47,0, ο δείκτης των υπηρεσιών υποχώρησε στα ασθενέστερα επίπεδα από τα αρχικά lockdowns της πανδημίας Covid-19, και ο σύνθετος δείκτης PMI έπεσε στο 49,3, το χαμηλότερο επίπεδο από το τέλος της πανδημίας το 2022, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Wind.

Εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας απέδωσε μέρος των αρνητικών επιδόσεων του PMI σε ένα πρόσφατο κύμα τυφώνων που διέκοψε τις εργασίες σε πολλά έργα.

Εν μέσω αρνητικών ενδείξεων, οι δείκτες που παρακολουθούν τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τη μελλοντική παραγωγή διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα σε όλους τους επίσημους δείκτες PMI τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένης μιας βελτίωσης στον τομέα των κατασκευών.

«Οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η τελευταία επιδείνωση της δραστηριότητας θα αποδειχθεί βραχύβια, ίσως επειδή προσδοκούν ισχυρότερη ώθηση από δημοσιονομικές πολιτικές κατά το υπόλοιπο του έτους», δήλωσε ο Έβανς-Πρίτσαρντ.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται μία ημέρα αφού οι κορυφαίοι φορείς χάραξης πολιτικής της χώρας αναγνώρισαν «δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία» στη μεσοπρόθεσμη συνεδρίασή τους, δεσμευόμενοι να επιταχύνουν τις δημοσιονομικές δαπάνες και να εφαρμόσουν «συμπληρωματικές πολιτικές» για την ενίσχυση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο.

Η οικονομία της Κίνας το δεύτερο τρίμηνο αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,3% σε ετήσια βάση, τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, υπολειπόμενη του κάτω ορίου του ετήσιου στόχου του 4,5% έως 5%.

Οι εξαγωγές χάνουν την αξιοπιστία τους

Οι εξαγωγές αποτελούσαν μία από τις λίγες αξιόπιστες μηχανές ανάπτυξης της οικονομίας φέτος — και αυτή η μηχανή δείχνει τώρα σημάδια καταπόνησης. «Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν ευθέως για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες», σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η China Beige Book.

Η εταιρεία ερευνών διαπίστωσε ότι η εργοστασιακή δραστηριότητα επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο, με τη μεταποίηση να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην απασχόληση, καθώς η αύξηση των θέσεων εργασίας επιδεινώθηκε σε όλους τους τομείς που εξετάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό σηματοδοτεί μια απότομη ανατροπή από τον Ιούνιο, όταν οι αποστολές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 14%, βοηθώντας τις συνολικές εξαγωγές να σημειώσουν άλμα 27% —τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών— καθώς οι επιχειρήσεις εκτελούσαν εκ των προτέρων τις παραγγελίες ενόψει των αναμενόμενων υψηλότερων αμερικανικών δασμών αργότερα το καλοκαίρι.

Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν τον Ιούλιο τόσο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα όσο και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την China Beige Book, με τον ταξιδιωτικό τομέα και την εστίαση να σημειώνουν κατακόρυφη πτώση σε ετήσια βάση.

Οι Κινέζοι ηγέτες βλέπουν τον κίνδυνο η ανάπτυξη να υπολείπεται του στόχου στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς οι τομείς της νέας οικονομίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αποτυγχάνουν να αντισταθμίσουν την επιβράδυνση στις παραδοσιακές βιομηχανίες, ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Eurasia Group μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

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