 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Opinion and Editorial1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Η ανάπτυξη αρχίζει από το σπίτι

Η προσιτή κατοικία δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης, αλλά προϋπόθεση

Experts 01.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η ανάπτυξη αρχίζει από το σπίτι
Άποψη Φωτεινή Παγκάλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια κρίσιμη πρόκληση: να αλλάξει το παραγωγικό της πρότυπο. Ωστόσο, εξακολουθεί να αγνοεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς περιορισμούς της: τη στεγαστική κρίση. Όταν η χώρα καταγράφει τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές δαπάνες, έναντι 19% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται σαφές ότι η στέγη δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη δείκτη κοινωνικής πίεσης (Πηγή: Eurostat). Έχει μετατραπεί σε εμπόδιο για την εργασία, τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα. Και όσο η πολιτική περιορίζεται, κυρίως, στην επιδότηση της ζήτησης, αντί να αυξάνει την προσφορά προσιτής κατοικίας, το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη θα διευρύνεται.

Δεν υπάρχει νέο παραγωγικό μοντέλο χωρίς προσιτή κατοικία

Μία βασική αρχή για την επίλυση κάθε προβλήματος, είναι η σωστή διάγνωση. Αν θεωρείς ότι το πρόβλημα είναι πως τα νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, η απάντηση είναι ένα επίδομα. Αν όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές προσιτές κατοικίες, τότε η λύση βρίσκεται στην αύξηση της προσφοράς και στη δημιουργία μόνιμων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Τα τελευταία χρόνια η κυβερνητική πολιτική επέλεξε, κυρίως, την πρώτη προσέγγιση. Επιδόματα ενοικίου και επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια προσέφεραν προσωρινή ανακούφιση σε ένα μέρος των νοικοκυριών, χωρίς όμως να μεταβάλουν τις συνθήκες που παράγουν τη στεγαστική κρίση.

Η οικονομική θεωρία είναι σαφής. Όταν αυξάνεται η αγοραστική δύναμη σε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά, μέρος της ενίσχυσης απορροφάται από την άνοδο των τιμών. Η ελληνική εμπειρία επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν και το 2025 κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8% συνεχίζοντας μια πολυετή ανοδική πορεία (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). Αν η στρατηγική που ακολουθήθηκε αντιμετώπιζε αποτελεσματικά το πρόβλημα, η στεγαστική επιβάρυνση θα υποχωρούσε. Αντίθετα, η Ελλάδα όχι μόνο εξακολουθεί να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απομακρύνεται ολοένα περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το κόστος αυτής της πολιτικής δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αποτυπώνεται και στη λειτουργία της οικονομίας. Επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας σε περιοχές με υψηλό κόστος κατοικίας, ενώ

εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στον τουρισμό και νέοι επιστήμονες αδυνατούν να μετακινηθούν εκεί όπου υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης. Η αγορά εργασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν η αγορά κατοικίας δυσλειτουργεί.

Η στεγαστική κρίση επιβαρύνει και το δημογραφικό. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν την οικογενειακή κατοικία κατά μέσο όρο στα 30,7 έτη, έναντι 26,2 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Πηγή: Eurostat). Η καθυστέρηση της οικονομικής ανεξαρτησίας μεταθέτει τη δημιουργία οικογένειας, περιορίζει τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς και επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη δυσμενή δημογραφική τάση. Το δημογραφικό δεν αρχίζει με τη γέννηση ενός παιδιού. Αρχίζει όταν ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει το δικό του σπίτι.

Το ελληνικό παράδοξο είναι ότι, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται, πάνω από το ένα τρίτο του στεγαστικού αποθέματος δε χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 35% και αφορά κατοικίες που είναι κενές ή χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες κατοικίες (Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο ποσοτικό. Είναι και θεσμικό. Η χώρα εξακολουθεί να στερείται μόνιμων εργαλείων και πολιτικής που θα ενεργοποιούν αυτό το απόθεμα, θα αξιοποιούν τη δημόσια περιουσία και θα αυξάνουν συστηματικά την προσφορά προσιτής κατοικίας.

Γι’ αυτό η στεγαστική πολιτική είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακή πολιτική. Μια χώρα που επιδιώκει υψηλότερη παραγωγικότητα, περισσότερες επενδύσεις και καλύτερους μισθούς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την κατοικία ως μια δευτερεύουσα κοινωνική πολιτική. Η προσιτή κατοικία αποτελεί οικονομική υποδομή, ισότιμη με τις μεταφορές, την ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές.

Από αυτή την οπτική, η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στο ύψος ενός επιδόματος ή στον αριθμό των δικαιούχων ενός προγράμματος. Η Ελλάδα χρειάζεται μια μόνιμη στεγαστική στρατηγική που θα αυξάνει σταθερά την προσφορά προσιτής κατοικίας, θα αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία και θα ενεργοποιεί το ανεκμετάλλευτο στεγαστικό απόθεμα. Η δημιουργία ενός ισχυρού αποθέματος κοινωνικής και προσιτής κατοικίας και η συγκρότηση σταθερών θεσμών δεν αποτελούν ζήτημα ιδεολογίας, αλλά προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής.

Αν η Ελλάδα επιδιώκει πραγματικά να αλλάξει το παραγωγικό της πρότυπο, οφείλει να αναγνωρίσει ότι η προσιτή κατοικία δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό αγαθό που χρειάζεται προστασία. Είναι θεμέλιο μιας οικονομίας που συνδυάζει παραγωγικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ευθύνη της πολιτείας δεν είναι να επιδοτεί διαρκώς το αυξανόμενο κόστος της στέγης, αλλά να διαμορφώσει μια αγορά κατοικίας που δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εργάζονται, να δημιουργούν και να σχεδιάζουν το μέλλον τους. Γιατί η ανάπτυξη αρχίζει από το σπίτι.

Φωτεινή Παγκάλου

Μηχανολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος

Διδάκτωρ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Αναπληρώτρια Τομεάρχισσα Στεγαστικής Πολιτικής, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.)

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου
Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Καίγονται σπίτια
Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips
English Edition

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΔΕΘ: Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ένας γρίφος
Economy

Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ο γρίφος της ΔΕΘ

Τα τρία σενάρια για τη ΔΕΘ και η ρήτρα για την άμυνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Microsoft: Το στοίχημα της AI που απειλεί να στραγγαλίσει την ανάπτυξη
Τεχνολογία

Η AI έφερε την Microsoft στην κορυφή, αλλά τώρα την απειλεί

Με τη μετοχή της Microsoft να πιέζεται και τις βασικές της πλατφόρμες να δοκιμάζονται, ο CEO καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την εσωτερική αναδιάρθρωση

Γιώργος Πολύζος
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Αγης Μάρκου
Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026
Τεχνολογία

Smartphones: Γιατί ακριβαίνουν οι συσκευές, ποιοι κερδίζουν

Πώς η κρίση στα τσιπ μνήμης διαταράσσει την προσφορά, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά smartphone

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Experts
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 5ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Συμπεράσματα και παραδείγματα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Fed: Γεράκια εν όψει
Experts

Fed: Γεράκια εν όψει

Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%, για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, η ουσία της τελευταίας συνεδρίασης βρίσκεται στις ισχυρές ενδείξεις ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού απέχει ακόμη από το τέλος της.

Συμεών Μαυρουδής
Τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα θεωρία για την ΑΙ
Experts

Η νέα θεωρία για την ΑΙ

Ενα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα στον σύγχρονο διάλογο είναι η δημιουργία υβριδικών ομάδων, όπου άνθρωποι και εξειδικευμένοι «ψηφιακοί εργαζόμενοι» συνεργάζονται σε κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Δέσποινα Δοξάκη
Δίκαιη Μετάβαση: Η πραγματική μάχη αρχίζει τώρα
Experts

Η μάχη της Δίκαιης Μετάβασης

Η κυβέρνηση και οι Έλληνες ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν ένα βιώσιμο μέλλον για τις λιγνιτικές περιοχές

Νίκος Μάντζαρης
Το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα: όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή
Academia

Όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή

Από την Christine Lagarde και την Annamaria Lusardi έως την Claudia Goldin

Αφροδίτη Σταθοπούλου
Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;
Experts

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού;

Σε καμία χρονική στιγμή για τα επόμενα 45 έτη ο δείκτης της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Η Ελλάδα και η φορολογία εργασίας
Experts

Η Ελλάδα και η φορολογία εργασίας

Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Παναγιώτης Ασημακόπουλος
Latest News
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης

Μετά την ενημέρωση ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων αφέλειας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες

Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου

Ρεκόρ παραγωγής σε πετρέλαιο κατέγραψαν οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί το β' τρίμηνο του 2026 - Γιατί πιέζονται οι τιμές καυσίμων - Η εικόνα στις μετοχές

Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Καίγονται σπίτια

LIVE όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βοιωτία

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips
English Edition

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced that the annual tax-free threshold for tips paid electronically will rise to €6,000, with higher allowances for seasonal workers and retroactive application from Jan. 1, 2026.

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
World

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το Ορμούζ

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
Κλιματική αλλαγή

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

FIFA: Εγκαταλείπει σχέδιο πώλησης μετοχών της σε επενδυτές – Αντιδράσεις από UEFA
Business of Sport

Γιατί η FIFA αποσύρει πλάνο για την πώληση μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές

Στην αύξηση των εσόδων αποσκοπούσε το σχέδιο της FIFA - Τι περιλάμβανε το επενδυτικό σχέδιο και γιατί ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε στόχος κριτικών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως 7 Αυγούστου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 7 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές επιδομάτων ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου
Business of Sport

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου εξτρέμ, Τζέσε Μπισίβου

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί
Υγεία

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί

Για να κάνει καλά τη δουλειά του ο εγκέφαλός μας, χρειάζεται χρόνο για συγκέντρωση, διαλείμματα για επαναφόρτιση

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 5ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Συμπεράσματα και παραδείγματα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Στεγαστικό: Τον Αύγουστο «κλείνουν» δύο προγράμματα κατοικίας – Στο 95% η απορρόφηση του προϋπολογισμού
Ακίνητα

Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις σπιτιών - Ποιους αφορά, τι προσφέρουν

Περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί για το «Σπίτι μου ΙΙ» - Οι κλειστές κατοικίες «κλειδί» για το στεγαστικό - Τι προβλέπεται

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]
Κοινωνία

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές για ενδεχόμενη φωτιά στην Αττική και στην Εύβοια το Σάββατο, ενόσω μαίνονται ισχυρά μέτωπα στη χώρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies