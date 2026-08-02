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ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Η νέα μάχη της τεχνητής νοημοσύνης περνά στα «ανοιχτά» μοντέλα AI

Μικρές αμερικανικές startups επιχειρούν να ανακόψουν την επέλαση των κινεζικών μοντέλων

Tεχνητή νοημοσύνη 02.08.2026, 20:32
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ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Η νέα μάχη της τεχνητής νοημοσύνης περνά στα «ανοιχτά» μοντέλα AI
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Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος απέναντι στην Κίνα στον τομέα των λεγόμενων «open-weight» μοντέλων AI. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, μια νέα γενιά αμερικανικών startups επιχειρεί να δημιουργήσει ισχυρά μοντέλα που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις κινεζικές λύσεις, χωρίς όμως να διαθέτει την οικονομική ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Arcee AI, μια σχετικά άγνωστη μέχρι πρόσφατα εταιρεία της Silicon Valley, η οποία στα τέλη του 2025 επένδυσε σχεδόν όλα τα διαθέσιμα κεφάλαιά της στην εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου. Μέσα σε μόλις 33 ημέρες ολοκλήρωσε την προεκπαίδευση του Trinity Large, ενός μοντέλου που οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν και να προσαρμόζουν στις ανάγκες τους.

Η κινεζική πρόκληση

Η προσπάθεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η ανησυχία τόσο στη Silicon Valley όσο και στην Ουάσιγκτον ότι κινεζικά μοντέλα όπως τα Kimi, Qwen και DeepSeek πλησιάζουν πλέον τις επιδόσεις των κορυφαίων αμερικανικών συστημάτων, προσφέροντας μάλιστα σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η εξάπλωση των κινεζικών μοντέλων έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να τα επιλέγουν, καθώς οι δαπάνες για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI έχουν προχωρήσει σε μειώσεις τιμών για ορισμένα από τα προηγμένα μοντέλα τους.

Παράλληλα, αρκετοί οργανισμοί και κυβερνητικοί φορείς αναζητούν αμερικανικές εναλλακτικές, επικαλούμενοι ανησυχίες για πιθανή λογοκρισία ή κινδύνους ασφαλείας στα κινεζικά μοντέλα. Οι κινεζικές εταιρείες απορρίπτουν πάντως αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το μεγάλο εμπόδιο είναι η χρηματοδότηση

Παρότι ολοένα και περισσότεροι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται ισχυρά ανοικτά μοντέλα AI για να ανταγωνιστούν την Κίνα, οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Arcee AI, Μαρκ ΜακΚουέιντ, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι σχεδόν όλα τα κορυφαία επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών απέρριψαν την εταιρεία.

Οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο μια εταιρεία που διαθέτει δωρεάν τα μοντέλα της μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ αρκετοί φοβούνται ότι η ενίσχυση των ανοικτών μοντέλων θα υπονομεύσει τις επενδύσεις τους σε εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Τα στοιχεία της PitchBook είναι ενδεικτικά της συγκέντρωσης κεφαλαίων: μόνο στο πρώτο τρίμηνο, οι startups τεχνητής νοημοσύνης άντλησαν 255,5 δισ. δολάρια, με σχεδόν τα δύο τρίτα των κεφαλαίων να κατευθύνονται σε μόλις τρεις εταιρείες: OpenAI, Anthropic και xAI.

Η Nvidia στηρίζει τα ανοικτά μοντέλα

Ένας από τους βασικότερους υποστηρικτές της ανάπτυξης ανοικτών μοντέλων είναι η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια μοντέλων Nemotron, έχει συνυπογράψει ανοικτή επιστολή υπέρ της ανάπτυξης των open-weight μοντέλων και έχει επενδύσει σε startups όπως οι Reflection AI, Poolside και Thinking Machines Lab.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Wall Street Journal, παρά τη στήριξη της Nvidia, το αμερικανικό οικοσύστημα των ανοικτών μοντέλων παραμένει περιορισμένο, ενώ τα κινεζικά μοντέλα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους με ταχείς ρυθμούς.

Το στοίχημα της Arcee

Η Arcee AI ιδρύθηκε το 2023 και σήμερα απασχολεί περίπου 30 εργαζομένους. Μέχρι σήμερα έχει αντλήσει συνολικά 50 εκατ. δολάρια, ενώ η αποτίμησή της ανέρχεται στα 240 εκατ. δολάρια.

Το Trinity Large εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας 2.048 επεξεργαστές Nvidia Blackwell B300, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 20 εκατ. δολαρίων. Αν και εξακολουθεί να υστερεί έναντι των κορυφαίων μοντέλων της OpenAI και της Anthropic σε αρκετά benchmarks, η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερα μοντέλα μέσω νέου γύρου χρηματοδότησης.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση της Arcee εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η ζήτηση για αμερικανικά open-weight μοντέλα θα αυξηθεί, καθώς επιχειρήσεις και κυβερνήσεις αναζητούν ισχυρές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα συνδυάζουν χαμηλό κόστος με μικρότερη γεωπολιτική εξάρτηση από την Κίνα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η αντιπαράθεση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα του παγκόσμιου ανταγωνισμού στην τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια.

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