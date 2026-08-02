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Reuters: Η Κίνα αξιοποιεί αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα

Στρατιωτικοί στην Κίνα αξιοποιούν τα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη δικών τους εξειδικευμένων συστημάτων

World 02.08.2026, 18:54
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Reuters: Η Κίνα αξιοποιεί αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα
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Κορυφαία αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες OpenAI και Anthropic χρησιμοποεί το Πεκίνο προκειμένου να εκπαιδεύσει εγχώρια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Κίνας, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Η εκτίμηση αυτη βασιζεται σε ανασκόπηση του πρακτορειου Reuters, σε περισσότερες από 80 κινεζικές ακαδημαϊκές εργασίες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Τα ευρήματα αυτά, τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για το πώς οι στρατιωτικοί και οι φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια στην Κίνα αξιοποιούν τα πρωτοποριακά αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ως συντόμευση για την ανάπτυξη δικών τους εξειδικευμένων συστημάτων, παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση του Πεκίνου σε προηγμένα τσιπ και άλλες στρατηγικες τεχνολογίες.

Απόσταξη

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν την ευρεία χρήση μιας τεχνικής γνωστής ως «απόσταξη μοντέλων», κατά την οποία τα αποτελέσματα ενός ισχυρού συστήματος τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μικρότερων, εξειδικευμένων μοντέλων που μπορούν να αναπτυχθούν τοπικά χωρίς τις τεράστιες υπολογιστικές απαιτήσεις που απαιτούνται για την κατασκευή πρωτοποριακών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από το μηδέν.

Η ανάλυση του Reuters, η οποία περιελάμβανε έρευνα που συντάχθηκε από το Ίδρυμα Jamestown με έδρα την Ουάσινγκτον και κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο πρακτορείο ειδήσεων, έδειξε ότι η απόσταξη χρησιμοποιείται ευρέως από ερευνητές που συνδέονται με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και άλλους στρατιωτικούς φορείς.

Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι οι κινεζικοί αμυντικοί φορείς θεωρούν τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ τόσο πηγή τεχνικών γνώσεων όσο και τρόπο για να καλύψουν το χάσμα με τους αμερικανούς αντιπάλους τους.

Η διαμάχη επικεντρώνεται στη μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή δεδομένων, και όχι στην ίδια την «απόσταξη», μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική στον κλάδο.

Σημείο τριβής

Το ζήτημα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό σημείο τριβής εν όψει των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει ορισμένους κινεζικούς φορείς ότι χρησιμοποιούν την «απόσταξη» για να εξάγουν δυνατότητες από αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπονομεύοντας ενδεχομένως τους ελέγχους των εξαγωγών και παραβιάζοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει «ηγεμονισμό» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ επισημαίνει ότι αμερικανικές εταιρείες έχουν εμπλακεί σε παρόμοιες πρακτικές.

Οι Κινέζοι προγραμματιστές έχουν επίσης αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς ότι οι εξελίξεις τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε ξένα μοντέλα. Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Moonshot αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι το μοντέλο της Kimi K3 κατασκευάστηκε με τη χρήση της μεθόδου της «απόσταξης», αναφέροντας ότι βασίστηκε σε ιδιόκτητες καινοτομίες.

Ο Σάνι Τσεούνγκ , ερευνητής του Ινστιτούτου Jamestown ο οποίος ανέλυσε πάνω από 60 από τις εν λόγω εργασίες, δήλωσε ότι οι Κινέζοι στρατιωτικοί επιστήμονες καταγράφουν συστηματικά τα βήματα συλλογιστικής των δυτικών μοντέλων, προκειμένου να τα προσαρμόσουν για σκοπούς επιτήρησης, κυβερνοπολέμου και λήψης τακτικών αποφάσεων.

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