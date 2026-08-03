Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές λόγω PMI και Μέσης Ανατολής

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Με απώλειες κινήθηκαν οι περισσότερες αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς επηρεάστηκαν από τα τελευταία στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, ενώ η προσοχή παρέμεινε στραμμένη και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα επαναληφθούν επισήμως αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,12%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε σημαντικές απώλειες 5,29%.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,65%, ενώ ο Shenzhen Composite έχασε 0,14%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, όπως και ο αυστραλιανός S&P/ASX 200.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Alibaba, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 6%, μετά την παρουσίαση του νέου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Qwen3.8-Max.

Στη Νότια Κορέα, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών κινήθηκαν έντονα πτωτικά, μετά το εντυπωσιακό ράλι της Παρασκευής. Η SK Hynix υποχώρησε κατά 6,29%, ενώ η Samsung Electronics έχασε σχεδόν 7%.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή προχώρησε, σε συντονισμό με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, σε κοινή παρέμβαση αγοράς γεν, σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις συντονισμένης δράσης των δύο συμμάχων για τον περιορισμό των έντονων διακυμάνσεων του ιαπωνικού νομίσματος.

Το Τόκιο διαμήνυσε ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σε στενή επικοινωνία με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Η αποδυνάμωση του γεν αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις ιαπωνικές αρχές. Την περασμένη εβδομάδα το νόμισμα υποχώρησε έως τα 163,73 γεν ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο περίπου των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, πριν ενισχυθεί στα 157,57 γεν την Παρασκευή. Τη Δευτέρα διαπραγματευόταν κοντά στα 157,70 γεν ανά δολάριο.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, σύμφωνα με την S&P Global, ο δείκτης PMI μεταποίησης της Κίνας διαμορφώθηκε στις 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, από 51,7 τον Ιούνιο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες από 52,1 τον Ιούνιο.

Στην Ιαπωνία, ο τελικός δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες τον Ιούλιο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις 54,8 του Ιουνίου.