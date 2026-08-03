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AstraZeneca: Συγχώνευση-μαμούθ 400 δισ. δολαρίων με την BMS

Η συμφωνία AstraZeneca - BMS θα δημιουργούσε την τέταρτη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως με βάση τη χρηματιστηριακή αξία

World 03.08.2026, 08:38
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AstraZeneca: Συγχώνευση-μαμούθ 400 δισ. δολαρίων με την BMS
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε προχωρημένες συνομιλίες βρίσκεται η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca με την αμερικανική Bristol Myers Squibb (BMS) για μια συγχώνευση που θα δημιουργούσε έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους στον κόσμο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 400 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι δύο εταιρείες συζητούν το ενδεχόμενο συνένωσης εδώ και αρκετούς μήνες. Αν και οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνία το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται επίσης να καθυστερήσουν ή ακόμη και να καταρρεύσουν.

Η AstraZeneca, η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου σε όρους κεφαλαιοποίησης, αποτιμάται σήμερα σε περίπου 196 δισ. στερλίνες (264 δισ. δολάρια), ενώ η BMS έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 133 δισ. δολάρια.

Εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας και θα αναδείξει τη νέα εταιρεία στην τέταρτη θέση διεθνώς με βάση την αγοραία αξία.

Μια τέτοια κίνηση από τον επί χρόνια διευθύνοντα σύμβουλο της AstraZeneca, σερ Πασκάλ Σοριό, θα ενίσχυε σημαντικά την παρουσία του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη αγορά φαρμάκων στον κόσμο. Παράλληλα, όμως, αναμένεται να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες στη Βρετανία για τη σταδιακή απομάκρυνση κορυφαίων επιχειρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εισαγωγή AstraZeneca στο NYSE

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται λίγες εβδομάδες μετά την απευθείας εισαγωγή της AstraZeneca στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εξέλιξη που θεωρήθηκε ακόμη ένα πλήγμα για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η ακριβής δομή μιας ενδεχόμενης συμφωνίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και ανταλλαγής μετοχών.

Η είδηση επαναφέρει στη μνήμη την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της AstraZeneca από την Pfizer το 2014. Τότε η αμερικανική εταιρεία είχε αποτιμήσει τη βρετανική φαρμακοβιομηχανία σε σχεδόν 70 δισ. στερλίνες, όμως η διοίκηση υπό τον Σοριό είχε απορρίψει την πρόταση, παρά το γεγονός ότι η AstraZeneca αντιμετώπιζε τότε σημαντικές δυσκολίες, μετά από αποτυχίες υποψήφιων φαρμάκων σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές.

Έκτοτε, η AstraZeneca εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου, δημιουργώντας ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά χαρτοφυλάκια αντικαρκινικών θεραπειών παγκοσμίως. Αντίστοιχα, η BMS διαθέτει επίσης ισχυρή παρουσία στον τομέα της ογκολογίας.

Η AstraZeneca έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των ετήσιων εσόδων της στα 80 δισ. δολάρια έως το 2030, έναντι 58,7 δισ. δολαρίων που κατέγραψε το 2025. Η επίτευξη του στόχου αυτού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περαιτέρω ανάπτυξή της στις ΗΠΑ, αγορά από την οποία ήδη προέρχεται σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων της.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, πάντως, ο Σοριό είχε δηλώσει ότι η εταιρεία δεν «χρειάζεται συγχωνεύσεις και εξαγορές» για να επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η AstraZeneca έχει εντείνει τις συμφωνίες αδειοδότησης, κυρίως στην Κίνα, προκειμένου να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της. Μια συμφωνία με τη BMS θα ξεπερνούσε κατά πολύ τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της εταιρείας, εκείνη της Alexion το 2021 έναντι 39 δισ. δολαρίων.

BRISTOL MYERS SQUIBB

Η BMS έμεινε πίσω από τον ανταγωνισμό

Από την πλευρά της, η BMS θεωρείται από πολλούς αναλυτές ότι έχει μείνει πίσω έναντι των ανταγωνιστών της. Η εξαγορά της Celgene το 2019, αξίας 74 δισ. δολαρίων, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα οφέλη, ενώ η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές απώλειες εσόδων τα επόμενα χρόνια, καθώς λήγουν οι πατέντες ορισμένων από τα κορυφαία φάρμακά της.

Μια διασυνοριακή συμφωνία αυτού του μεγέθους αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να τεθούν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της AstraZeneca στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι αρχές ανταγωνισμού πιθανότατα θα εξετάσουν εξονυχιστικά τη συμφωνία λόγω της σημαντικής παρουσίας και των δύο εταιρειών στην ογκολογία.

Ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Έβαν Σάιγκερμαν, σημείωσε στους FT ότι η «σημαντική επικάλυψη» των αντικαρκινικών χαρτοφυλακίων των δύο ομίλων ενδέχεται να δυσκολέψει την έγκριση της συγχώνευσης. Όπως επισήμανε, το Opdivo της Bristol Myers Squibb και το Imfinzi της AstraZeneca αποτελούν άμεσους ανταγωνιστές στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Παρά τις πιθανές αντιδράσεις των ρυθμιστικών αρχών, το περιβάλλον στις ΗΠΑ θεωρείται σήμερα ευνοϊκότερο για μεγάλες συμφωνίες, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει πιο θετική στάση απέναντι στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, συμβάλλοντας στην αναζωπύρωση της σχετικής δραστηριότητας.

Από την αρχή του έτους, η μετοχή της BMS έχει ενισχυθεί κατά 21%, ενώ εκείνη της AstraZeneca καταγράφει απώλειες περίπου 8%.

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