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TITAN: Απόκτηση ιδίων μετοχών έως 20 εκατ. ευρώ

Η φαρμογή του νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της TITAN στο Euronext Brussels και στο Euronext Athens θα διαρκέσει μέχρι την 31η Μαρτίου 2027

Business 03.08.2026, 10:22
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TITAN: Απόκτηση ιδίων μετοχών έως 20 εκατ. ευρώ
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Την πρόθεση απόκτησης ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η ΤΙΤΑΝ στο Euronext Brussels και στο Euronext Athens, ύψους έως 20.000.000 ευρώ και διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Titan SA (η Εταιρία) (Euronext Brussels, Paris και Euronext Athens, TITC) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στο Euronext Brussels και στο Euronext Athens, ύψους έως 20.000.000 ευρώ και διάρκειας έως οκτώ μηνών (31η Μαρτίου 2027), το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα, 3η Αυγούστου 2026. Η Εταιρία δύναται να τερματίσει, αναστείλει ή αναβάλει το πρόγραμμα εφόσον κριθεί σκόπιμο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και δύναται να χρησιμοποιηθούν και για διάθεση σε στελέχη του Ομίλου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στο πλαίσιο της πολιτικής παροχής ανταμοιβών. Η Εταιρία θα παρέχει ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς».

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