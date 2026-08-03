 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(14) "Death & Injury"
}

Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει σε Ελλάδα

Τι προκαλεί τις καυτές θερμοκρασίες στην Ευρώπη - Τι επίδραση έχουν το Ελ Νίνιο και άλλοι παράγοντες

Κλιματική αλλαγή 03.08.2026, 09:23
Σχολιάστε
Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει σε Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν Αύγουστο «θερμότερο από το συνηθισμένο», μετά από μια σειρά διαδοχικών καυσώνων.

«Ο ρυθμός των αλλαγών είναι εκπληκτικός. Κάθε λίγα χρόνια βλέπουμε να καταρρίπτονται ρεκόρ θερμοκρασίας στην Ευρώπη. Φέτος, αυτό συνέβη σε διαδοχικούς μήνες»

Όπως αναφέρει το Euronews, μεγάλο μέρος της ηπείρου αντιμετωπίζει δυσκολίες να αντεπεξέλθει, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 °C τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις στη Γαλλία και την Ισπανία και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να έρθει η τόσο αναγκαία ανακούφιση από τις καυτές θερμοκρασίες φαίνονται μικρές, καθώς οι πρώτες προβλέψεις προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλοι καύσωνες.

Έρχεται Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη - Τι δείχνουν οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Καταστροφικές πυρκαγιές μαίνονται σε Γαλλία και Ισπανία.

Πώς θα είναι ο Αύγουστος στην Ευρώπη;

«Σύμφωνα με την έκδοσή τους από τις αρχές Ιουλίου, όλες οι εποχιακές προβλέψεις δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα είναι θερμότερος από το κανονικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ συμφωνούν ότι το ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο σήμα καύσωνα εντοπίζεται στη Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε στο Euronews Earth η Ιωάννα Βεργίνη, ιδρύτρια της πλατφόρμας μετεωρολογικών προβλέψεων WFY24.

Αυτό περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες «ζώνες καύσωνα», όπως η Ιβηρική χερσόνησος, η Ιταλία, η Ελλάδα και τμήματα των Βαλκανίων.

«Η εξαιρετικά θερμή Μεσόγειος αφήνει το αποτύπωμά της στην ξηρά, και σε πολλά μέρη αυτό γίνεται αισθητό τις νύχτες και όχι τα απογεύματα», πρόσθεσε η Βεργίνη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του WFY24 για τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, η θερμοκρασία στη Νάπολη, τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, τη Βαλένθια, τη Νίκαια, τη Θεσσαλονίκη, το Σπλιτ και την Αθήνα θα παραμείνει πάνω από τους 20 °C κάθε βράδυ.

Αυτό χαρακτηρίζεται ως «τροπική νύχτα», η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρής θερμικής καταπόνησης – ιδίως μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Ακόμη πιο βόρεια, προβλέπονται καυτές θερμοκρασίες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιεί ότι τον Αύγουστο αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες 35 °C, καθώς το θερμόμετρο θα συνεχίσει να ανεβαίνει.

«Οι θερμοκρασίες θα είναι πιθανώς υψηλότερες από το κανονικό και ενδέχεται να σημειωθούν περίοδοι ζέστης και καύσωνα, ειδικά στον νότο», προσθέτει η μακροπρόθεσμη μετεωρολογική πρόγνωσή της.

Έρχεται Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη - Τι δείχνουν οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Κύμα ζέστης στα Τίρανα, 21 Ιουλίου 2026.

Πώς γνωρίζουν οι επιστήμονες αν η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα;

Οι εξελίξεις στον τομέα των μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων έχουν διευκολύνει τους επιστήμονες να αξιολογούν την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε ακραία φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.

Αυτό αναφέρεται συχνά ως «απόδοση ευθύνης για ακραία φαινόμενα».

Επειδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων φυσικών παραγόντων όπως το φαινόμενο Ελ Νίνιο, οι μελέτες απόδοσης ακραίων φαινομένων δεν αποσκοπούν στο να διαπιστώσουν αν η κλιματική αλλαγή προκάλεσε άμεσα έναν καύσωνα, αλλά πώς η αύξηση των θερμοκρασιών επηρέασε το φαινόμενο.

Αυτό γίνεται συχνά συγκρίνοντας τη συχνότητα με την οποία ένα ακραίο φαινόμενο εμφανίζεται σήμερα, σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία θα εμφανιζόταν σε έναν κόσμο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Οι ερευνητές θα διερευνήσουν επίσης πώς η κλιματική αλλαγή μετέβαλε τα χαρακτηριστικά ενός ακραίου καιρικού φαινομένου – για παράδειγμα, αν ένας καύσωνας έγινε πιο έντονος λόγω των αερίων που παγιδεύουν τη θερμότητα.

Η ανάλυση για τις καυτές θερμοκρασίες του Ιουνίου

Για παράδειγμα, μια ταχεία ανάλυση απόδοσης αιτίων από τον οργανισμό World Weather Attribution (WWA) χρησιμοποίησε τόσο δεδομένα τεκμηριωμένων όσο και προβλεπόμενων θερμοκρασιών για να αναλύσει την πιο ζεστή τριήμερη περίοδο σε μια εκτεταμένη περιοχή στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται από καυτές θερμοκρασίες στα τέλη Ιουνίου.

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ήταν «σχεδόν αδύνατο να σημειωθούν αυτή την εποχή του χρόνου» ακόμη και το 1976, μόλις 50 χρόνια πριν.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι ένας παρόμοιος καύσωνας που θα είχε συμβεί πριν από 50 χρόνια θα ήταν 3,5 °C πιο δροσερός από αυτόν του περασμένου μήνα.

Οι επιστήμονες διαθέτουν αυτό που ονομάζεται «υψηλό βαθμό βεβαιότητας» όσον αφορά την ακραία ζέστη, λόγω του όγκου των δεδομένων και των γνώσεων που διαθέτουμε πλέον σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

«Οι συνεχιζόμενες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα ευθύνονται άμεσα για τις διαταραχές που βιώνουν οι άνθρωποι στα σπίτια, τα σχολεία και τους χώρους εργασίας τους», δήλωσε ο Δρ Κίπινγκ.

«Ο ρυθμός των αλλαγών είναι εκπληκτικός. Κάθε λίγα χρόνια βλέπουμε να καταρρίπτονται ρεκόρ θερμοκρασίας στην Ευρώπη. Φέτος, αυτό συνέβη σε διαδοχικούς μήνες», σημείωσε.

Όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα όπως οι ανεμοστρόβιλοι και το μεγάλο χαλάζι, τα δεδομένα είναι λιγότερο πλήρη.

Αυτό καθιστά πιο δύσκολο να αποδοθεί με βεβαιότητα η αιτία της εμφάνισής τους.

Έρχεται Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη - Τι δείχνουν οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Παιδιά και μεγαλύτεροι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το κύμα ζέστης στη Σεβίλλη, 22 Ιουλίου 2026.

Αυξάνονται οι θάνατοι λόγω των καυσώνων

Οι μελέτες απόδοσης χρησιμοποιούνται επίσης για να καταδείξουν τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Μια ανάλυση του Imperial College London, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (London School of Hygiene and Tropical Medicine) χρησιμοποίησε πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα, κλιματικά μοντέλα και μελέτες σχετικά με την υπερβολική θνησιμότητα κατά τη διάρκεια καυσώνων, προκειμένου να μετρήσει τον αντίκτυπο δύο πρόσφατων καυσώνων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν κατά 3°C έως 4°C υψηλότερες από ό,τι θα ήταν χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη – με αποτέλεσμα 10.000 επιπλέον θανάτους.

«Η ακραία ζέστη σπάει ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη και η επιστήμη είναι απολύτως σαφής ως προς το γιατί: η κλιματική αλλαγή εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, λόγω της εξάρτησης του κόσμου από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ο Σάιμον Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τον ακραίο καιρό;

Πολλές αναφορές για ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως για τους καύσωνες, εστιάζουν στο ατμοσφαιρικό μοτίβο που κρύβεται πίσω από το φαινόμενο – και όχι στην αιτία του.

Για παράδειγμα, τον περασμένο Μάιο, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France απέδωσε τις θερμοκρασίες των 40 °C σε έναν «θερμικό θόλο».

Αυτό συμβαίνει όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τη συμπίεση του αέρα κάτω από αυτό, με αποτέλεσμα την αύξηση των θερμοκρασιών στην κατώτερη ατμόσφαιρα.

Επειδή ο θερμός αέρας διαστέλλεται, δημιουργείται έτσι ένας κυρτός θόλος που παγιδεύει τη θερμότητα στο εσωτερικό του.

Συνήθως, οι άνεμοι μπορούν να μετακινήσουν τα συστήματα υψηλής πίεσης, αλλά λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο εκτείνονται οι θερμικοί θόλοι στην ατμόσφαιρα, το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάσιμο.

Ωστόσο, μια μελέτη του 2025 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» διαπίστωσε ότι τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα που προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι θερμικοί θόλοι και οι πλημμύρες, έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1950 λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί ο άνθρωπος.

Μια ανάλυση του Climate Central το 2023 κατέδειξε επίσης ότι η πιθανότητα εμφάνισης ενός θερμικού θόλου, ο οποίος οδήγησε τις θερμοκρασίες να φτάσουν τους 48 °C σε περιοχές του Μεξικού και του νότιου τμήματος των ΗΠΑ, αυξήθηκε τουλάχιστον πέντε φορές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Τι επίδραση έχει το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο (στα ισπανικά «το αγόρι») είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Νωρίτερα φέτος, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες του Ελ Νίνιο έχουν επίσημα ξεκινήσει στον τροπικό Ειρηνικό.

Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» εμφανίζεται όταν οι θερμοκρασίες της θάλασσας στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές και συνήθως προκαλεί αναταραχές στις τροπικές περιοχές.

Συχνά συνδέεται με ακραία καιρικά φαινόμενα, αν και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρησιμοποιείται ως «αντιπερισπασμός» από την παγκόσμια υπερθέρμανση.

Όταν επικρατούν συνθήκες Ελ Νίνιο, οι πλημμύρες αποτελούν συχνό κίνδυνο στη Νότια Αμερική, όπως στο βόρειο Περού, και μπορούν να επεκταθούν σε περιοχές της Ανατολικής Αφρικής, της Κεντρικής Ασίας και του νότιου τμήματος των ΗΠΑ.

Οι κίνδυνοι ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών αυξάνονται επίσης κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, ιδίως σε μεγάλο μέρος της Αυστραλίας, στις βόρειες περιοχές της Νότιας Αμερικής και σε ασιατικές χώρες όπως η Ινδονησία.

Τα περισσότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο έχουν προκαλέσει προσωρινή αύξηση των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών κατά περίπου 0,2 ℃.

Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας της επιφάνειας κατά περίπου 1,3-1,5 ℃ σε σύγκριση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.

Το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ – θερμότερο ακόμη και από το έτος του Ελ Νίνιο το 2016 – παρά τη φυσική ψυχραντική επίδραση του φαινομένου Λα Νίνια (που στα ισπανικά σημαίνει «το κορίτσι»).

Το φαινόμενο Λα Νίνια συνήθως προκαλεί πτώση των παγκόσμιων θερμοκρασιών, ενισχύοντας τους αληγείς ανέμους και αντλώντας ψυχρότερα νερά από τα βάθη του ωκεανού προς την επιφάνεια σε ολόκληρο τον ισημερινό Ειρηνικό.

Εμφανίζεται επίσης σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, αλλά τείνει να διαρκεί περισσότερο από το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Τουρίστρια από την Ολλανδία στη Σεβίλλη δεν αντέχει τη ζέστη.

Μήπως η μείωση των επιπέδων ρύπανσης ευθύνεται για το καυτό καλοκαίρι της Ευρώπης;

Σύμφωνα με το Euronews, μετά την καυτή έναρξη του καλοκαιριού στην Ευρώπη, αρκετοί σημαντικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί μετέδωσαν ότι οι διαδοχικοί καύσωνες προκλήθηκαν από τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης.

Ο ισχυρισμός αυτός κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο από τον Ρίτσαρντ Τάις, αναπληρωτή ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK, και έχει χρησιμοποιηθεί για να επικριθούν οι προσπάθειες της χώρας για την επίτευξη του στόχου «μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών».

Το συμπέρασμα αυτό προέρχεται από μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters, η οποία δεν περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τους πολύ πρόσφατους καύσωνες.

Η μείωση της ρύπανσης μπορεί να περιορίσει την ψυκτική επίδραση των αερολυμάτων, τα οποία απορροφούν ή ανακλούν το ηλιακό φως.

Ωστόσο, ο καθηγητής Έρικ Φίσερ, κλιματολόγος στο ETH της Ζυρίχης, δήλωσε στο Carbon Brief ότι είναι «λάθος» να θεωρηθεί αυτό ως η αιτία των καυσώνων στην Ευρώπη.

«Οι καύσωνες προκαλούνται από συστήματα υψηλής πίεσης και είναι πλέον πολύ πιο συχνοί και έντονοι, καθώς εκδηλώνονται σε ένα κλίμα που είναι πολύ θερμότερο από ό,τι πριν από 100 χρόνια, ως αποτέλεσμα της θέρμανσης που προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου», πρόσθεσε.

«Η μελέτη δείχνει ότι η καλοκαιρινή αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου είχε προσωρινά καλυφθεί από τα αερολύματα που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Η πλήρης έκταση του φαινομένου για τα ευρωπαϊκά καλοκαίρια γίνεται ορατή μόνο τώρα, καθώς τα αερολύματα που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα έχουν μειωθεί», συμπλήρωσε.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
AGRO

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες
Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]
Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
Τράπεζες

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

Γιώργος Μανέττας
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Όμιλος ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία
Business

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα συνεργασία

ΕΚΤ: Η κλιματική κρίση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
World

EKT: Αυξανόμενη απειλή για την οικονομική σταθερότητα η κλιματική κρίση

H αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λέει o Φρανκ Έλντερσον, στέλεχος της EKT  

Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
World

Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο στη Βρετανία

Η ηλιακή ενέργεια, για πρωτη φορά συνέβαλε με ποσοστό το 14,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία

Καύσωνας: Σε πίεση υποδομές και επιχειρήσεις στην Ευρώπη – Ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου
Green

Καύσωνας: Η «αθόρυβη καταστροφή» που θέτει υπό πίεση την Ευρώπη

Ο καύσωνας ωθεί πολλά ευρωπαϊκά κράτη στην υιοθέτηση έκτακτων πολιτικών για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων - Πώς μπορεί να απαντήσει η Ευρώπη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κλιματική Αλλαγή: Γιατί και πώς χτυπά τις ασφαλιστικές εταιρείες
Κλιματική αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη γίνεται... εφιάλτης για τις ασφαλιστικές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ήδη με τεράστιο κόστος τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Κλιματική αλλαγή

Η πτώση της στάθμης στο Δούναβη «σβήνει» τον πυρηνικό σταθμό του Paks

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
Κλιματική αλλαγή

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

Latest News
Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
AGRO

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

Σε αυτό το επεισόδιο o Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης.

Ελένη Στεργίου
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]

Σε πλήρη αντίθεση η θέση της Ελλάδας στους δείκτες εισοδήματος και πλούτου στην Ευρωζώνη - Το διαθέσιμο εισόδημα

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
Τράπεζες

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε συμφωνία με την με την Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα της S&P Global για τη μεταποίηση τον Ιούλιο

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
World

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά

Αίτημα για άμεση έκδοση της πρόσκλησης και αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατέθεσε η ΕΘΕΑΣ

UBS: Ανεβάζει την τιμή-στόχο της Eurobank στα 5,10 ευρώ
Τράπεζες

UBS για Eurobank: Ανεβάζει στα 5,10 ευρώ την τιμή στόχο

Η UBS σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Όμιλος ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία
Business

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα συνεργασία

TotalEnergies: Αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη
World

Η TotalEnergies αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη

Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Shell συμπληρώνει τις δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας της TotalEnergies σε τέσσερις βασικές ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα το ΧΑ

Η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση ο AKTOR όμιλος εταιρειών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Φωτιές: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών – Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις
Κοινωνία

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές - Οι αποζημιώσεις

Στην αποζημίωση που δικαιούνται οι πληγέντες μετά τις καταστροφικές φωτιές σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies