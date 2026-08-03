Χρυσός: Σταθεροποιείται καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

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Άνοδο σημείωσε ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην προβεί σε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν με την ελπίδα μιας γρήγορης συμφωνίας, μετριάζοντας ελαφρώς τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα υψηλότερα επιτόκια.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.068,54 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:37 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,9% στα 4.066,60 δολάρια, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το δολάριο ΗΠΑ δέχθηκε πιέσεις μετά την παρέμβαση των αρχών στην αγορά συναλλάγματος για να στηρίξουν το γιεν, καθιστώντας το κίτρινο μέταλλο σε τιμή δολαρίου πιο προσιτά για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Ο χρυσός ξεκίνησε σχετικά καλά την εβδομάδα, αλλά τα κέρδη παραμένουν περιορισμένα δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από τις αγορές πετρελαίου και τη Μέση Ανατολή, επομένως είναι ένα αισιόδοξο αλλά επιφυλακτικό ξεκίνημα για το μέταλλο, διευκρίνισε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, αλλά αρνήθηκε να ορίσει προθεσμία για μια συμφωνία. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν περισσότερο από 5%.

Ο χρυσός πιέζεται από τη σύγκρουση στο Ιράν

Ο χρυσός έχει δεχθεί πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, καθώς μια αύξηση του πληθωρισμού λόγω πολέμου θα μπορούσε να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Αν και τα πολύτιμα μέταλλα παραδοσιακά θεωρούνται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, η ελκυστικότητά τους τείνει να μειώνεται σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, επειδή δεν αποδίδουν τόκους.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα επικεντρωθούν επίσης σε μια σειρά από εκθέσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις θέσεις εργασίας, της έκθεσης απασχόλησης ADP, των εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας και της έκθεσης για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα.

«Οποιαδήποτε ανανεωμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που θα ωθήσει το πετρέλαιο υψηλότερα ή μια ισχυρή εκτύπωση NFP που θα ενισχύσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να καλύψει την ανοδική πορεία», δήλωσε ο Γουότερερ. Τρεις αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίοι διαφώνησαν στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, εξέφρασαν την Παρασκευή ανησυχίες ότι χωρίς άμεση αύξηση του βραχυπρόθεσμου κόστους δανεισμού, ο πληθωρισμός θα παραμείνει κολλημένος πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Οι αναλυτές της Standard Chartered ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι συνεχίζουν να αναμένουν ότι ο χρυσός θα βρει βραχυπρόθεσμη στήριξη πριν ανακάμψει από τις εποχιακές αγορές.

Το ασήμι spot κέρδισε 1,4% στα 58,46 δολάρια, η πλατίνα ανέβηκε 0,5% στα 1.650,63 δολάρια και το παλλάδιο σταθεροποιήθηκε 1,6% στα 1.293,50 δολάρια.