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Wall Street: Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τα στοιχεία για την απασχόληση και τις ανακοινώσεις κορυφαίων εταιρειών, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed

Markets 02.08.2026, 23:00
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Wall Street: Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ
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Η προσοχή των διεθνών αγορών στρέφεται την ερχόμενη εβδομάδα στην αμερικανική αγορά εργασίας, καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη για τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC. Παράλληλα, συνεχίζεται η περίοδος ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου, με εταιρείες όπως οι Eli Lilly, DuPont, Honeywell Aerospace και Qnity Electronics να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το CNBC, ο συνδυασμός των μακροοικονομικών στοιχείων και των εταιρικών ανακοινώσεων θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στη Wall Street.

Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς εργασίας

Το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας θα είναι η ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ την Παρασκευή.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet εκτιμούν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 65.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί οριακά στο 4,3%, από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την τελευταία συνεδρίαση της Fed, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed, διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το CNBC, εάν η αγορά εργασίας αποδειχθεί πιο ανθεκτική από τις προβλέψεις, οι πιθανότητες νέας αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο θα ενισχυθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αντίθετα, μια ασθενέστερη εικόνα θα μπορούσε να δώσει στη Fed μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν ενισχυθεί λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι ανακοινώσεις που προηγούνται

Πριν από τα επίσημα στοιχεία της Παρασκευής, οι επενδυτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από πρόδρομους δείκτες.

Την Τρίτη δημοσιεύονται τα στοιχεία JOLTS, τα οποία αποτυπώνουν τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας, των προσλήψεων και των αποχωρήσεων εργαζομένων, προσφέροντας εικόνα για τη στενότητα της αγοράς εργασίας.

Την Τετάρτη ακολουθεί η έκθεση της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 80.000 νέες θέσεις εργασίας.

Την ίδια εβδομάδα θα ανακοινωθούν επίσης οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (PMI) στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, οι οποίοι θα δώσουν μια πιο άμεση εικόνα για τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

Σειρά σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών.

Η Qnity Electronics αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρές επιδόσεις χάρη στη συνεχιζόμενη έκρηξη της ζήτησης για ημιαγωγούς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προμηθεύει υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προηγμένων τσιπς.

Από τη DuPont, οι αγορές περιμένουν κυρίως εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις που έχουν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και για το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η Eli Lilly, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των διεθνών πωλήσεων των φαρμάκων GLP-1 κατά της παχυσαρκίας, καθώς και για την εμπορική πορεία του νέου χαπιού Foundayo.

Τέλος, η Honeywell Aerospace θα παρουσιάσει τις πρώτες εκτιμήσεις της μετά τον διαχωρισμό της από τον όμιλο Honeywell, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης, στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγικές διαδικασίες.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η εβδομάδα αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για τη Wall Street, καθώς θα δείξει εάν η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα ή αρχίζει να επιβραδύνεται, επηρεάζοντας τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed τους επόμενους μήνες.

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