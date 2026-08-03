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Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 

Τι λέει η Deutsche Bank για τις επιδόσεις του Euronext Athens - Πώς αντέδρασαν οι ελληνικές μετοχές στη διεθνή αβεβαιότητα

Markets 03.08.2026, 10:14
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Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με άνοδο 4,47% τον Ιούλιο, το ελληνικό χρηματιστήριο συγκαταλέγεται στις πέντε αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank, σε έναν μήνα που χαρακτηρίστηκε από έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, άνοδο του πετρελαίου και σημαντική αναδιάταξη στις διεθνείς αγορές.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα της γερμανικής τράπεζας με τις αποδόσεις των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, όπου το Euronext Athens καταλαμβάνει θέση στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως για τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των ελληνικών μετοχών απέναντι στις διεθνείς πιέσεις.

Πετρέλαιο και γεωπολιτική κυριάρχησαν στις αγορές

Στη μηνιαία επισκόπησή της, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν υπό την επίδραση πολλαπλών και αντικρουόμενων παραγόντων. Η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκάλεσε εκρηκτική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να αποτελεί το καλύτερο επενδυτικό προϊόν του μήνα, καταγράφοντας άνοδο 23,6%.

Αντίθετα, οι πληθωριστικές ανησυχίες άσκησαν πιέσεις στις αγορές ομολόγων, οδηγώντας τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων σε υψηλά πολλών ετών. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς κρατικού ομολόγου έκλεισε τον Ιούλιο στο 5,27%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ το γερμανικό δεκαετές Bund διαμορφώθηκε στο 3,20%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2011.

Η ανατροπή του trade της τεχνητής νοημοσύνης

Η Deutsche Bank χαρακτηρίζει ως κυρίαρχο θέμα του μήνα τη σημαντική επαναξιολόγηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε κατά 20,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις υψηλές αποτιμήσεις, την αυξανόμενη κινεζική ανταγωνιστικότητα στην AI, τις υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου και τους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI κατέγραψε απώλειες 22,2% μέσα στον μήνα, παρά τη θεαματική ανάκαμψη σχεδόν 18% στις τελευταίες συνεδριάσεις του Ιουλίου. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να εμφανίζει κέρδη άνω του 57% από τις αρχές του έτους.

Η τράπεζα σημειώνει ότι προς το τέλος του μήνα η εικόνα βελτιώθηκε, με αφορμή τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Microsoft, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο της μετοχής της από το 2008, προσθέτοντας περίπου 450 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία μέσα σε μία συνεδρίαση.

Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, ο Ιούλιος ξεκίνησε με ιδιαίτερα ήρεμο κλίμα στις αγορές, καθώς ο δείκτης μεταβλητότητας VIX είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε γρήγορα μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη είχε ουσιαστικά καταρρεύσει και την επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων, το Brent εκτινάχθηκε από τα 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων στις 23 Ιουλίου, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ.

Παρότι στη συνέχεια υποχώρησε κοντά στα 90 δολάρια, ολοκλήρωσε τον μήνα με άνοδο 23,6%, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 21,8%. Και οι δύο δείκτες εμφανίζουν πλέον σωρευτικά κέρδη σχεδόν 50% από τις αρχές του έτους.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του φαινομένου El Niño, οδήγησαν σε άνοδο και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, με το σιτάρι να ενισχύεται κατά 10,1%.

Οι κεντρικές τράπεζες κράτησαν στάση αναμονής

Παρότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια, οι αγορές εστίασαν στα μηνύματα που συνόδευσαν τις αποφάσεις τους.

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η Fed δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων και σε εξασθένηση του δολαρίου έναντι όλων των νομισμάτων της ομάδας G10.

Στην Ευρώπη, η ΕΚΤ διατήρησε επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, η Τράπεζα της Αγγλίας υιοθέτησε πιο ήπια στάση, με τον διοικητή Άντριου Μπέιλι να ξεκαθαρίζει ότι δεν προετοιμάζεται άμεσα νέα αύξηση επιτοκίων.

Η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ

Η ευρωπαϊκή αγορά μετοχών εμφάνισε σαφώς καλύτερη εικόνα από την αμερικανική.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,3% τον Ιούλιο, διευρύνοντας τα κέρδη του από την αρχή του έτους στο 12,4%, υψηλότερα από την απόδοση του S&P 500, η οποία διαμορφώνεται στο 10,1%.

Ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο FTSE 100 σημείωσε την καλύτερη επίδοση με άνοδο 3,6%, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν το ασφάλιστρο πολιτικού κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές πριν από την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο S&P 500 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος τον Ιούλιο (-0,1%), ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 3,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υστέρησή του έναντι του S&P από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ισχυρό γεν και νέα παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος

Η Ιαπωνία βρέθηκε στο επίκεντρο των αγορών συναλλάγματος προς το τέλος του μήνα, καθώς η κυβέρνηση φέρεται να πραγματοποίησε νέα παρέμβαση για τη στήριξη του γεν, πιθανότατα σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιαπωνικό νόμισμα, που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου από το 1986, κατέγραψε τελικά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των νομισμάτων της G7 τον Ιούλιο, με άνοδο 3,3% έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

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