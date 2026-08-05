 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Pharmaceutical Industry"
    [1]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Reuters: Καμιά συζήτηση για deal μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers

Το πρακτορείο Reuters διαψεύδει τις φήμες για μια ενδεχόμενη μεγα-συγχώνευση μεταξύ των φαρμακευτικών κολοσσών  

Επικαιρότητα 05.08.2026, 17:02
Σχολιάστε
Reuters: Καμιά συζήτηση για deal μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανατροπή στην υπόθεση της συμφωνίας συγχώνευσης των AstraZeneca και Bristol Myers Squibb (BMS) καθώς το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται ανώτερη πηγή, υποστηρίζει ότι δεν διεξάγεται «καμία συζήτηση» μεταξύ των δύο μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών.

«Δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ της AstraZeneca και της BMS. Ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση σύναψης συμφωνίας και δεν διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των εταιρειών», δήλωσε η πηγή, διαψεύδοντας με τον τρόπο αυτό τις φήμες για μια ενδεχόμενη μεγα-συγχώνευση μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών.

Τόσο η AstraZeneca όσο και η Bristol Myers Squibb αρνήθηκαν να σχολιάσουν σε απάντηση σε ερωτήσεις που τους απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Reuters.

Οι μετοχές της Astra Zeneca μετά την αποκλειστική είδηση του Reuters ότι δεν υπάρζουν συζητήσεις μεταξυ των δυο εταιρειών

Την Κυριακή, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με την κατάσταση, ότι οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες είχαν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία που θα δημιουργούσε έναν φαρμακευτικό κολοσσό με συνολική αξία σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εκείνη τη στιγμή εάν οι συζητήσεις συνεχίζονταν.

Οι Financial Times ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την είδηση για τις συζητήσεις.
Οι μετοχές της AstraZeneca σημείωσαν πτώση περίπου 9% μετά τις αναφορές για τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία, ενώ οι μετοχές της Bristol-Myers παρέμειναν πιο σταθερές.

Οι δύο εταιρείες

Η AstraZeneca, η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου σε όρους κεφαλαιοποίησης, αποτιμάται σήμερα σε περίπου 196 δισ. στερλίνες (264 δισ. δολάρια), ενώ η BMS έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 133 δισ. δολάρια.

Στην περίπτωση που οι συζητησεις -εαν και εφόσον- είχαν ολοκληρωθεί , θα οδηγούσαν σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

Η συγχώνευση των AstraZeneca και Bristol Myers Squibb,  θα δημιουργούσε έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους στον κόσμο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 400 δισ. δολάρια.

Το παρελθόν

Η είδηση επαναφέρει στη μνήμη την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της AstraZeneca από την Pfizer το 2014. Τότε η αμερικανική εταιρεία είχε αποτιμήσει τη βρετανική φαρμακοβιομηχανία σε σχεδόν 70 δισ. στερλίνες, όμως η διοίκηση υπό τον Σοριό είχε απορρίψει την πρόταση, παρά το γεγονός ότι η AstraZeneca αντιμετώπιζε τότε σημαντικές δυσκολίες, μετά από αποτυχίες υποψήφιων φαρμάκων σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
Economy

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking το ΧΑ
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μισθός: Το στοίχημα των 1.500 ευρώ – Πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν αυτά τα χρήματα
Economy

Το στοίχημα για μέσο μισθό 1.500 ευρώ - Πόσο απέχουμε;

Ο βασικός μισθός 1.500 ευρώ αποτέλεσε μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων

Αθανασία Ακρίβου
Ελαιόλαδο: Γιατί η αγορά δεν βλέπει νέες ανατιμήσεις στις τιμές
AGRO

Φρένο στις ανησυχίες για το ελαιόλαδο – Γιατί δεν έρχονται ανατιμήσεις 

Οι τιμές στο ελαιόλαδο δεν πρόκειται να αυξηθούν διαβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακίνητα: Τιμές που ζαλίζουν – Η Μύκονος έγινε… Μονακό
Ακίνητα

Τιμές που ζαλίζουν - Η Μύκονος έγινε... Μονακό

Τα ακίνητα παραμένουν σε επίπεδα διεθνούς πολυτέλειας - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το νησί των Ανέμων

Ανδρομάχη Παύλου
Νιτσιάκος: Τι θα φέρει στην ελληνική αγορά του κοτόπουλου η εξαγορά από την MHP
Business

Πώς η εξαγορά της Νιτσιάκος ανακατεύει την τράπουλα

H έλευση της MHP στη χώρα με όχημα τη Νιτσιάκος αλλάζει τους συσχετισμούς στον κλάδο του κοτόπουλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Επικαιρότητα
GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Επικαιρότητα

Στις 7 Αυγούστου η καταβολή αδειοδωροσήμου σε οικοδόμους

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί απο τον e-ΕΦΚΑ σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα - Τάζει άμεσες αποζημιώσεις και έργα για αποκατάσταση των ανυπολόγιστων ζημιών

Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Επικαιρότητα

Ισχυρό ράλι στις αγορές της Ασίας

Οι αγορές ακολουθούν το θετικό κλίμα της Wall Street

Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές
Κοινωνία

Το νέο «όπλο» της Ελλάδας απέναντι στις φωτιές

Η Ελλάδα δοκιμάζει κατά πόσον ένας νέος στόλος θερμικών δορυφόρων μπορεί να προσφέρει στους πυροσβέστες έγκαιρη προειδοποίηση

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται για 6η μέρα η μάχη της κατάσβεσης Στάχτη 144.243 στρέμματα
Κοινωνία

Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης - Στάχτη 144.243 στρέμματα

Η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ο κίνδυνος τυχόν αναζωπυρώσεων ελλοχεύει καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και «καντηλάκια»

Latest News
AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Aktor και Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ -

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
Economy

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια για την εφάπαξ δόση για το επίδομα παιδιού

ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Η επενδυτική δραστηριότητα της ΔΕΗ αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking το ΧΑ

Με επιλεκτικά στηρίγματα από τις μετοχές της Coca-Cola HBC, της Aegean, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ελέγξει τις πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επενδύσεις PE ύψους $545,1 δισ., ενώ η περιοχή EMA κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλαγή, αναφέρει η KPMG

Reuters: Καμιά συζήτηση για deal μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers
Επικαιρότητα

«No deal» μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers, λέει το Reuters

Το πρακτορείο Reuters διαψεύδει τις φήμες για μια ενδεχόμενη μεγα-συγχώνευση μεταξύ των φαρμακευτικών κολοσσών  

Βρετανία: Ραγδαία παρακμή της χημικής βιομηχανίας
World

Ραγδαία παρακμή της βρετανικής χημικής βιομηχανίας

Τα απανωτά «λουκέτα» στη χημική βιομηχανία απειλούν και την παραγωγή πυρομαχικών

Wall Street: Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά
Wall Street

Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά η Wall Street

Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,88% στις 54.563 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,61% στις 7.783 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,22% στις 26.642 μονάδες

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Επικαιρότητα

Στις 7 Αυγούστου η καταβολή αδειοδωροσήμου σε οικοδόμους

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί απο τον e-ΕΦΚΑ σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Business

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα - Τάζει άμεσες αποζημιώσεις και έργα για αποκατάσταση των ανυπολόγιστων ζημιών

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια και γλυκίσματα

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές
Business

Τι βλέπει η Coca-Cola HBC και ανεβάζει τον πήχη για το 2026

Τι είπε ο CEO της Coca Cola HBC, Zoran Bogdanovic στους αναλυτές για τους λόγους που ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του

Γιώργος Μανέττας
Gen Z: Ο ένας στους τρεις σκέφτεται να παραιτηθεί για λόγους υγείας και ευημερίας
Inbox

Gen Z: Ενας στους τρεις σκέφτεται να παραιτηθεί για λόγους υγείας

Έρευνα σε νέους εργαζόμενους της Gen Z στη Βρετανία, έδειξε ότι το 31% σκέφτεται την παραίτηση από τη δουλειά, γιατί επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ευημερία του. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Γκάζι στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Πέφτουν υπογραφές - Στη γαλλική Meridiam το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies