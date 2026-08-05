Reuters: Καμιά συζήτηση για deal μεταξύ AstraZeneca και Bristol Myers

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Ανατροπή στην υπόθεση της συμφωνίας συγχώνευσης των AstraZeneca και Bristol Myers Squibb (BMS) καθώς το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται ανώτερη πηγή, υποστηρίζει ότι δεν διεξάγεται «καμία συζήτηση» μεταξύ των δύο μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών.

«Δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ της AstraZeneca και της BMS. Ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση σύναψης συμφωνίας και δεν διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των εταιρειών», δήλωσε η πηγή, διαψεύδοντας με τον τρόπο αυτό τις φήμες για μια ενδεχόμενη μεγα-συγχώνευση μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών.

Τόσο η AstraZeneca όσο και η Bristol Myers Squibb αρνήθηκαν να σχολιάσουν σε απάντηση σε ερωτήσεις που τους απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Reuters.

Την Κυριακή, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με την κατάσταση, ότι οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες είχαν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία που θα δημιουργούσε έναν φαρμακευτικό κολοσσό με συνολική αξία σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εκείνη τη στιγμή εάν οι συζητήσεις συνεχίζονταν.

Οι Financial Times ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την είδηση για τις συζητήσεις.

Οι μετοχές της AstraZeneca σημείωσαν πτώση περίπου 9% μετά τις αναφορές για τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία, ενώ οι μετοχές της Bristol-Myers παρέμειναν πιο σταθερές.

Οι δύο εταιρείες

Η AstraZeneca, η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου σε όρους κεφαλαιοποίησης, αποτιμάται σήμερα σε περίπου 196 δισ. στερλίνες (264 δισ. δολάρια), ενώ η BMS έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 133 δισ. δολάρια.

Στην περίπτωση που οι συζητησεις -εαν και εφόσον- είχαν ολοκληρωθεί , θα οδηγούσαν σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

Η συγχώνευση των AstraZeneca και Bristol Myers Squibb, θα δημιουργούσε έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους στον κόσμο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 400 δισ. δολάρια.

Το παρελθόν

Η είδηση επαναφέρει στη μνήμη την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της AstraZeneca από την Pfizer το 2014. Τότε η αμερικανική εταιρεία είχε αποτιμήσει τη βρετανική φαρμακοβιομηχανία σε σχεδόν 70 δισ. στερλίνες, όμως η διοίκηση υπό τον Σοριό είχε απορρίψει την πρόταση, παρά το γεγονός ότι η AstraZeneca αντιμετώπιζε τότε σημαντικές δυσκολίες, μετά από αποτυχίες υποψήφιων φαρμάκων σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές.