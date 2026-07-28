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Έκτακτο επίδομα παιδιού: Δεύτερος κύκλος πληρωμών τον Αύγουστο

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού

Economy 28.07.2026, 07:00
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Έκτακτο επίδομα παιδιού: Δεύτερος κύκλος πληρωμών τον Αύγουστο
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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Πρόκειται για μια διορθωτική εκκαθάριση που έρχεται να αποκαταστήσει αδικίες και να «ξεκλειδώσει» την ενίσχυση για χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από την πρώτη πληρωμή λόγω μη ταυτοποίησης των στοιχείων των παιδιών τους.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού

Η διορθωτική αυτή πληρωμή αφορά βρέφη που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και βασίζεται στα επικαιροποιημένα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση των 150 ευρώ κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα χρήματα έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.

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