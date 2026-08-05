KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026

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Ανθεκτικότητα επέδειξε η παγκόσμια αγορά PE κατά το ‘Β Τρίμηνο του 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων στο πρώτο εξάμηνο του έτους στο $1 τρισ., μέσω 9.294 συναλλαγών, σύμφωνα με τη KPMG.

Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, τόσο η αξία των παγκόσμιων επενδύσεων PE, όσο και ο αριθμός των συναλλαγών υποχώρησαν οριακά, από $2,4 τρισ. σε $2,3 τρισ. και από 21.060 σε 20.105 αντίστοιχα.

Η ισχυρή αξία των συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός τους υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 τριμήνων, υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές PE διεθνώς επικεντρώνονται σε συναλλαγές υψηλής αξίας και υψηλής επενδυτικής πεποίθησης, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, σύμφωνα με την έκθεση “Pulse of Private Equity Q2’26” της KPMG.

Η παγκόσμια δραστηριότητα αποεπενδύσεων PE παρέμεινε υποτονική, με 1.315 αποεπενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ρυθμός που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ωστόσο, η συνολική αξία των αποεπενδύσεων παρουσίασε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα $570 δισ. στα μέσα του έτους, έναντι $1,2 τρισ. συνολικά το 2025. Η κυλιόμενη δωδεκάμηνη αξία των αποεπενδύσεων στο Β’ Τρίμηνο 2026 ανήλθε σε $1,23 τρισ., καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών μετά το Δ’ Τρίμηνο 2025. Οι αποεπενδύσεις μέσω εξαγορών κυριάρχησαν, αντιπροσωπεύοντας $262,5 δισ. μέσω 659 συναλλαγών.

Στο επίκεντρο των επενδύσεων οι ΗΠΑ

Η Αμερική προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων PE κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με $579,2 δισ. μέσω 4.319 συναλλαγών. Από αυτές, στις ΗΠΑ αντιστοιχούσαν $545 δισ. μέσω 3.926 συναλλαγών. Η περιοχή EMA κατέλαβε τη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά, προσελκύοντας $343,2 δισ. μέσω 4.067 συναλλαγών, ενώ ακολούθησε η περιοχή ASPAC με $67,9 δισ. μέσω 639 συναλλαγών.

Παρότι η Αμερική συγκέντρωσε περισσότερες επενδύσεις PE, η περιοχή EMA φιλοξένησε τις τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες παγκόσμιες συναλλαγές PE κατά το Β’ Τρίμηνο 2026, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και διαγραφής από το χρηματιστήριο της βρετανικής Intertek Group από την EQT έναντι $14,6 δισ. δολαρίων, της εξαγοράς της γερμανικής Everllence από τη Bain Capital έναντι $8,6 δισ. και της εξαγοράς της ιταλικής Recordati από τις CVC Capital Partners και Groupe Bruxelles Lambert έναντι $6,6 δισ.

Συγκριτικά, η μεγαλύτερη συναλλαγή στην Αμερική ήταν η ίδρυση της Helix Digital Infrastructure στις ΗΠΑ από την KKR, ύψους $10 δισ., ενώ στην περιοχή ASPAC η μεγαλύτερη συναλλαγή ήταν η δευτερογενής εξαγορά της αυστραλιανής I-MED Radiology Network από τη Jardines.

Τη μερίδα του λέοντος πήρε ο τομέας τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών

Σε επίπεδο κλάδων, ο τομέας Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (TMT) συνέχισε να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων PE παγκοσμίως, με $354,7 δισ. στα μέσα του έτους, ακολουθούμενος από τη βιομηχανική παραγωγή με $154 δισ. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η πορεία του τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο οποίος βρισκόταν σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ με επενδύσεις $149,2 δισ. στα μέσα του έτους.

Ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International δήλωσε: «Ο ενεργειακός τομέας έχει ήδη προσελκύσει εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα επενδύσεων φέτος. Καθώς πολλές χώρες επιδιώκουν να μειώσουν τους κινδύνους από την ενεργειακή εξάρτηση και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας για τη στήριξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται με ταχείς ρυθμούς, είναι πολύ πιθανό ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας σημαντικής επενδυτικής πορείας για τον κλάδο του Private Equity στο συγκεκριμένο χώρο».

KPMG: Τα βασικά σημεία του β’ τριμήνου 2026

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική αξία των συναλλαγών PE παγκοσμίως ανήλθε σε $1 τρισ. μέσω 9.294 συναλλαγών, επίδοση ιδιαίτερα ισχυρή σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις PE υποχώρησαν οριακά από $2,4 τρισ. μέσω 21.060 συναλλαγών σε $2,3 τρισ. μέσω 20.105 συναλλαγών.

Η Αμερική προσέλκυσε επενδύσεις PE ύψους $579,2 δισ. μέσω 4.319 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν $545 δισ. μέσω 3.926 συναλλαγών. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις PE στην ευρύτερη περιοχή της Αμερικής μειώθηκαν από $1,4 τρισ. μέσω 10.027 συναλλαγών σε $1,3 τρισ. μέσω 9.460 συναλλαγών μεταξύ ‘Α και ‘Β Τριμήνου 2026, ενώ στις ΗΠΑ υποχώρησαν από $1,3 τρισ. μέσω 9.095 συναλλαγών σε $1,2 τρισ. μέσω 8.568 συναλλαγών.

Η περιοχή EMA κατέγραψε επενδύσεις PE ύψους $343,2 δισ. μέσω 4.067 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν ελαφρώς από $775,7 δισ. σε $782,4 δισ. μεταξύ ‘Α και ‘Β Τριμήνου 2026, παρά τη μείωση του αριθμού των συναλλαγών από 9.084 σε 8.732.

Η περιοχή ASPAC συγκέντρωσε επενδύσεις PE ύψους $67,9 δισ. μέσω 639 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν οριακά από $153,8 δισ. σε $154,2 δισ., ενώ ο αριθμός των συναλλαγών υποχώρησε ελαφρώς από 1.361 σε 1.343.

Έως το τέλος του ‘Β Τριμήνου 2026, ο κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (TMT) προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης PE παγκοσμίως, ύψους $354,7 δισ., ακολουθούμενος από τη Βιομηχανική Παραγωγή με $154 δισ. Και οι δύο κλάδοι κατέγραψαν σχετικά σταθερές επιδόσεις σε σύγκριση με τα συνολικά επίπεδα του 2025. Αντίθετα, ο τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κινείται με ρυθμό-ρεκόρ, έχοντας προσελκύσει επενδύσεις $149,2 δισ. έως τα μέσα του έτους.

Στο τέλος του ‘Β Τριμήνου 2026, η παγκόσμια αξία των αποεπενδύσεων ανήλθε σε $570 δισ. μέσω 1.315 συναλλαγών αποεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων $262,5 δισ. μέσω 659 εξαγορών, $194,8 δισ. μέσω 580 εξαγορών εταιρειών και $112,7 δισ. μέσω 76 δημόσιων εγγραφών και εισαγωγών στο χρηματιστήριο.

Στα μέσα του έτους, η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα $261,8 δισ. μέσω 315 επενδυτικών κεφαλαίων. Παρότι βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του συνολικού ποσού των $446,7 δισ. που συγκεντρώθηκε το 2025, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των επιδόσεων που καταγράφηκαν την περίοδο 2021-2024. Από το συνολικό αυτό ποσό, τα buyout funds αντιπροσώπευαν τη συντριπτική πλειονότητα, με $224,7 δισ. μέσω 243 κεφαλαίων.

Ανθεκτικότητα στο PE παρά τις προκλήσεις

O Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG in Greece ανέφερε: «Η έκθεση αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της αγοράς Private Equity, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις. Οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα επιλεκτικοί, εστιάζοντας σε υψηλής ποιότητας συναλλαγές και σε τομείς με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Υποδομές και η Ενέργεια».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «αν και οι αποεπενδύσεις συνεχίζουν να κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς από τους αναμενόμενους, η αγορά δείχνει ανθεκτικότητα και διατηρεί θετική δυναμική», προσθέτοντας πως «η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και η ισχυρή επενδυτική ζήτηση για στρατηγικούς κλάδους αναμένεται να στηρίξουν τη δραστηριότητα κατά τους επόμενους μήνες».

Οι εξαγορές αντιπροσωπεύουν $262,5 δισ. της παγκόσμιας αξίας αποεπενδύσεων

Στα μέσα του έτους, η συνολική αξία των αποεπενδύσεων στην παγκόσμια αγορά PE διαμορφώθηκε στα $570,0 δισ. μέσω 1.315 συναλλαγών. Οι εξαγορές αντιπροσώπευσαν σημαντικό μέρος του συνόλου αυτού, φτάνοντας τα $262,5 δισ. μέσω 659 αποεπενδύσεων, καταγράφοντας πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υψηλότερη αξία αποεπενδύσεων μέσω εξαγορών της τελευταίας δεκαετίας, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αποεπενδύσεων κινείται προς το χαμηλότερο επίπεδο της ίδιας περιόδου.

Οι συναλλαγές buyout συνέβαλαν με $194,8 δισ. μέσω 580 αποεπενδύσεων, ενώ οι δημόσιες εγγραφές και εισαγωγές στο χρηματιστήριο αντιστοιχούσαν σε $112,7 δισ. μέσω 76 συναλλαγών.

Παρότι η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών παρέμεινε ιδιαίτερα υποτονική σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΗΠΑ κατέγραψαν ορισμένα σημαντικά IPO αποεπενδύσεων, μεταξύ των οποίων και αυτό της αυστριακής εταιρείας παραγωγής ενέργειας για κέντρα δεδομένων Innio Group, η οποία άντλησε $2,4 δισ. μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Nasdaq.

Η Αμερική προσέλκυσε επενδύσεις PE ύψους $579,2 δισ.

Η περιοχή της Αμερικής προσέλκυσε επενδύσεις PE ύψους $579,2 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Από το ποσό αυτό, οι ΗΠΑ αντιπροσώπευσαν $545,1 δισ. μέσω 3.926 συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της Helix Digital Infrastructure από την KKR ύψους $10 δισ., της δευτερογενούς εξαγοράς της Cleco Corporate Holdings από τις Stonepeak και Bernhard Capital Partners έναντι $6 δις., καθώς και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της EDF στις ΗΠΑ και τον Καναδά από την KKR έναντι $4,5 δισ. κατά το Β’ Τρίμηνο 2026.

Παράλληλα, ο Καναδάς προσέλκυσε επενδύσεις $23,4 δισ. μέσω 267 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και διαγραφής από το χρηματιστήριο της εταιρείας Blackline Safety από την Francisco Partners, έναντι $850 εκατ., κατά το Β’ Τρίμηνο 2026.

Οι υπόλοιπες δικαιοδοσίες της περιοχής αντιπροσώπευσαν τα εναπομείναντα $10,6 δισ. επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης εξαγοράς του χρέους της βραζιλιάνικης εταιρείας ενέργειας και αγροδιατροφής Raizen από την IG4 Capital, μια συναλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε de facto πλειοψηφικό έλεγχο της εταιρείας και να ανέλθει τελικά σε αξία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μικρή αύξηση του συνολικού ύψους επενδύσεων PE η περιοχή EMA

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η περιοχή EMA κατέγραψε επενδύσεις PE ύψους $343,2 δισ., ελαφρώς χαμηλότερες από τον ρυθμό που απαιτείται για να ισοφαριστεί το συνολικό αποτέλεσμα του 2025, το οποίο ανήλθε σε $767,6 δισ. Ωστόσο, το συνολικό ύψος επενδύσεων PE σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση αυξήθηκε οριακά από $775,7 δισ. το Α’ τρίμηνο του 2026 σε $782,4 δισ. το Β’ τρίμηνο του 2026, παρά τη μείωση στον αριθμό των συναλλαγών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων PE κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνολικού ύψους $105,3 δισ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η εξαγορά της Intertek από την EQT, αξίας $14,6 δισ., μέσω της διαδικασίας δημόσιας εξαγοράς και απόσυρσης από το χρηματιστήριο, που πραγματοποιήθηκε το Β’ τρίμηνο του 2026. Η Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με επενδύσεις ύψους $34,9 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Everllence από την Bain Capital έναντι $8,6 δισ. το Β’ τρίμηνο του 2026. Ακολούθησαν η Γαλλία ($31,1 δισ.), η Ιταλία ($24,9 δισ.), η Ισπανία ($21,6 δισ.) και η Ινδία ($15,8 δισ.). Από τις σημαντικότερες αγορές της περιοχής EMA, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδία κινούνταν σε τροχιά επίτευξης αποτελεσμάτων αντίστοιχων με εκείνα του 2025.

Υποτονικές οι επενδύσεις PE στην περιοχή Ασίας- Ειρηνικού

Οι επενδύσεις PE στην περιοχή ASPAC κινήθηκαν σε υποτονικά επίπεδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με συνολικές επενδύσεις ύψους $67,9 δισ. σε 639 συναλλαγές. Συγκριτικά, το σύνολο του 2025 είχε καταγράψει επενδύσεις ύψους $156,8 δισ. σε 1.364 συναλλαγές. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, ωστόσο, η περιοχή παρουσίασε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με επενδύσεις PE ύψους $154,2 δισ. σε 1.343 συναλλαγές. Το ποσό αυτό σημείωσε μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών.

Η Ιαπωνία προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων PE κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συγκεντρώνοντας $23,3 δισ. μέσω 177 συναλλαγών. Αντίστοιχα, η Αυστραλία προσέλκυσε επενδύσεις $14,8 δισ. μέσω 178 συναλλαγών, ενώ η Κίνα κατέγραψε μόλις $5,8 δισ. σε 126 συναλλαγές. Κατά το Β’ τρίμηνο του 2026, η Αυστραλία φιλοξένησε τις δύο μεγαλύτερες συναλλαγές της περιόδου, αμφότερες στον κλάδο της Yγειονομικής Περίθαλψης. Συγκεκριμένα, η Jardines πραγματοποίησε δευτερογενή εξαγορά της εταιρείας ιατρικής απεικόνισης, I-MED Radiology Network έναντι $2,4 δισ., ενώ η Stonepeak προχώρησε σε δευτερογενή εξαγορά του παρόχου μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Estia Health έναντι $2 δισ.

Ποιοτικές συναλλαγές PE αναμένεται να συνεχιστούν και στο Γ’ Τρίμηνο του 2026

Οι επενδύσεις PE σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να διατηρηθούν σταθερές κατά το Γ’ Tρίμηνο του 2026, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση μεγάλων συναλλαγών υψηλής ποιότητας και υψηλής επενδυτικής πεποίθησης. Οι τομείς της Ενέργειας και των Υποδομών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ελκυστικοί για επενδύσεις PE παγκοσμίως. Αντίθετα, οι επενδυτές αναμένεται να συνεχίσουν να τηρούν πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον κλάδο του Λογισμικού, καθώς επανεξετάζουν τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκιά τους υπό το πρίσμα των ανατρεπτικών εξελίξεων που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει και ο τομέας του Hardware, συμπεριλαμβανομένων κλάδων όπως οι αισθητήρες και η ρομποτική. Όσον αφορά τις αποεπενδύσεις, οι στρατηγικές εξαγορές από βιομηχανικούς ή εταιρικούς αγοραστές εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη οδό αποεπένδυσης κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, η επαναδραστηριοποίηση της αγοράς των IPO στις ΗΠΑ ενδέχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για εξόδους μέσω IPO ή μέσω στρατηγικών dual-track, ιδιαίτερα καθώς η αγορά προσεγγίζει το 2027.

Ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity της KPMG International, πρόσθεσε στη δήλωσή του: «Εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο συσσωρευμένο απόθεμα αποεπενδύσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά PE, και είναι απίθανο η κατάσταση αυτή να αλλάξει σύντομα. Αυτό συνεχίζει να διατηρεί τη δραστηριότητα άντλησης κεφαλαίων σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον εκτός των πολύ μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων. Ωστόσο, δεν παρατηρούμε “fire sales”. Βλέπουμε τους διαχειριστές κεφαλαίων να επιδεικνύουν υπομονή, αναμένοντας να περιοριστεί η αβεβαιότητα. Βλέπουμε επίσης τα επενδυτικά κεφάλαια να επανεξετάζουν τα χαρτοφυλάκια τους στον τομέα του Λογισμικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν σημαντικές επενδυτικές τοποθετήσεις στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και στο Hardware. Υπάρχει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα, απλώς όχι με τους επιταχυνόμενους ρυθμούς που θα απαιτούνταν για να αρχίσει να μειώνεται το ιστορικά υψηλό απόθεμα εταιρειών χαρτοφυλακίου που αναμένουν αποεπένδυση.»