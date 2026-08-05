Βρετανία: Ραγδαία παρακμή της χημικής βιομηχανίας

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Η προηγμένη χημική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε ραγδαία παρακμή, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητα της χώρας να κατασκευάζει πυραύλους, φάρμακα και άλλα στρατηγικά κρίσιμα προϊόντα, προειδοποιεί μια νέα ανάλυση.

Η μελέτη του Imperial College London, την οποία επικαλούνται οι Financial Times, διαπίστωσε, ότι ο ρυθμός κλεισίματος χημικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε διπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2025, με τον τομέα των χημικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που προμηθεύει τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες να έχει πληγεί περισσότερο.

Το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η αύξηση των εξόδων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, η αποδυνάμωση των εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού, η γήρανση των εργοστασίων και ο ανταγωνισμός από την Κίνα είναι μεταξύ των παραγόντων που ευθύνονται για την επιδείνωση, αναφέρει η έκθεση.

Πτώση της οικονομικής συμβολής του κλάδου κατά 70%

Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δυσκολεύεται εδώ και καιρό να ανταγωνιστεί την Κίνα σε χημικά προϊόντα μαζικής παραγωγής, μέχρι πρόσφατα ήταν παγκοσμίως ανταγωνιστικό σε εξειδικευμένα προϊόντα που απαιτούσαν μικρότερες μονάδες παραγωγής και ήταν πιο κατάλληλα για παραγωγή στη βιομηχανική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τέτοιες χημικές ουσίες υψηλής απόδοσης είναι καθοριστικές για τους προηγμένους μεταποιητικούς τομείς της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η αεροδιαστημική, η βιοφαρμακευτική, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά, αναφέρει η έκθεση.

Η ανάλυση της Imperial ανέφερε ότι ενώ η μη εξειδικευμένη χημική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου βρισκόταν σε παρακμή από τη δεκαετία του 1990 μετά τη διάλυση της Imperial Chemicals Industries (ICI), η μείωση της παραγωγής εξειδικευμένων χημικών προϊόντων αντιπροσώπευε μια «νέα τάση».

Διαπίστωσε ότι η συμβολή στην οικονομία από αυτήν την κατηγορία είχε μειωθεί κατά 70% μεταξύ 2020 και 2025.

Ο Thomas Aubrey, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης για το Κέντρο Τομεακής Οικονομικής Απόδοσης στο Imperial, προειδοποίησε ότι η βιομηχανία και η κυβέρνηση πρέπει να «δράσουν γρήγορα» για να αντιμετωπίσουν την παρακμή στον τομέα, ο οποίος κάποτε ήταν το κόσμημα της βρετανικής βιομηχανίας.

«Η συρρίκνωση στον τομέα των χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί πλέον ουσιαστικό τροχοπέδη για την μακροοικονομική ανάπτυξη. Από το 2020, η παραγωγή του τομέα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 40%, αποδυναμώνοντας μία από τις βιομηχανικές βάσεις υψηλότερης παραγωγικότητας της οικονομίας», πρόσθεσε.

SOS από τη βιομηχχανία

Η μελέτη έρχεται σχεδόν έξι μήνες αφότου η ομάδα πίεσης του Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ, προειδοποιώντας ότι ο τομέας βρισκόταν στον «αγώνα της ζωής του» για να επιβιώσει απέναντι στην ασθενή παγκόσμια ζήτηση και την «εχθρική» κυβερνητική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των νέων πράσινων φόρων.

Η κυβέρνηση αντέδρασε τον Μάιο ανακοινώνοντας ένα ταμείο ύψους 350 εκατομμυρίων λιρών για να βοηθήσει στην οικονομική σταθεροποίηση εταιρειών που κατασκευάζουν κρίσιμες χημικές ουσίες στους τομείς της άμυνας, της φαρμακευτικής και της ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών, Στιβ Έλιοτ, δήλωσε ότι η μελέτη της Imperial είχε επισημάνει την κρίσιμη καμπή στην οποία βρισκόταν τώρα η βιομηχανία.

«Το ταμείο ανθεκτικότητας ήταν μια ευπρόσδεκτη αναγνώριση της δύσκολης θέσης μας, αλλά είναι μόνο ένα μικρό βήμα για να θέσουμε τον κλάδο σε μια σταθερή βάση», πρόσθεσε.

Η έκθεση προειδοποιούσε ότι η πανδημία Covid-19 είχε αναδείξει τις ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών συστατικών, προσθέτοντας ότι τα συνεχιζόμενα «λουκέτα» των εργοστασίων είχαν περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να επιταχύνει την παραγωγή βασικών φαρμάκων.

Πρόσθεσε ότι τα κλεισίματα εργοστασίων δημιουργούν επίσης αυξανόμενη εξάρτηση από ξένους προμηθευτές για βασικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όπλων, υπονομεύοντας τη στρατηγική στρατιωτική αυτονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό περιλαμβάνει το συμπυκνωμένο νιτρικό οξύ, που απαιτείται για την παραγωγή προωθητικών νιτροκυτταρίνης που χρησιμοποιούνται σε σφαίρες, οβίδες και πυραύλους.

«Σε αντίθεση με τα εμπορικά χημικά, τα υλικά αμυντικής ποιότητας συχνά απαιτούν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, διασφάλιση ποιότητας και πρωτόκολλα ασφαλείας που δεν μπορούν να ανασυσταθούν γρήγορα σε περίπτωση απώλειας», προσθέτει η έκθεση.

Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να υπερασπιστεί τον τομέα από το γεγονός ότι η κινεζική πλεονάζουσα παραγωγή διοχετεύεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που έχει καταστήσει τις βρετανικές εταιρείες ευάλωτες σε εξαγορές από ανταγωνιστές της χώρας.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας, Επιστήμης και Εμπορίου δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα τόσο για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατασκευαστές όσο και για την υποστήριξη των χημικών εταιρειών που προμήθευαν κρίσιμες εισροές στις βιομηχανίες τροφίμων, ενέργειας, νερού και υγειονομικής περίθαλψης.

«Έχουμε λάβει τολμηρά μέτρα για να υποστηρίξουμε τη χημική μας βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων 350 εκατομμυρίων λιρών για στρατηγικά σημαντικούς παραγωγούς χημικών προϊόντων, εμπορικών μέτρων για τις εισαγωγές χημικών προϊόντων από το εξωτερικό και μιας Βιομηχανικής Στρατηγικής που αντιμετωπίζει το ζήτημα του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος.