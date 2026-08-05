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Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές

Τι είπε ο CEO της Coca Cola HBC, Zoran Bogdanovic στους αναλυτές για τους λόγους που ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του

Business 05.08.2026, 15:37
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Coca-Cola HBC: Γιατί αναβάθμισε το guidance για το 2026 – Τα μηνύματα Bogdanovic στους αναλυτές
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία ανάπτυξης του ομίλου εξέπεμπε η διοίκηση της Coca-Cola HBC μιλώντας σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση του guidance για το 2026 βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα.

«Το δεύτερο τρίμηνο ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες μας και με όλα τα προγράμματα που έχουμε. Και αυτό μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε σε αυτή την αναβάθμιση των προβλέψεων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δειυθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic.

Η Coca-Cola HBC κατέγραψε διψήφια αύξηση λειτουργικών κερδών και ισχυρή άνοδο εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, κάτι που την οδήγησε στην απόφαση να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών στο 8% με 10%.

Coca-Cola HBC

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Zoran Bogdanovic από την πορεία των ανεπτυγμένων αγορών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια συνολικά ισορροπημένη εικόνα

To μήνυμα του CEO της Coca-Cola HBC

Ο κ. Bogdanovic σημείωσε πως η εταιρεία συνεχίζει να επενδύιε στις ευκαιρίες που θα στηρίξουν τη μελλοντική της ανάπτυξη, ενισχύοντας το 24/7 χαρτοφυλάκιό της, τις εξατομικευμένες δυνατότητές μας και αναπτύσσοντας τους ανθρώπους της.

Έσπευσε πάντως να υπογραμμίσει ότι παρά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο δεν θεωρεί δεδομένη την πορεία του δεύτερου εξαμήνου.

«Έχουμε ακόμη πέντε μήνες μπροστά μας», είπε χαρακτηριστικά ο, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το δεύτερο εξάμηνο δεν θα έχει τις ίδιες ευνοϊκές συνθήκες. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οι λιγότερες ημέρες πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο και η αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί σε ορισμένες αγορές υποχρεώνουν τη διοίκηση να κρατήσει πιο συντηρητική στάση.

Τι θα στηρίξει τα έσοδα της Coca-Cola HBC

Σχολιάζοντας το μείγμα τιμολογιακής πολιτικής, η διοικητική ομάδα ανέφερε ότι αναμένεται να στηρίξει τα έσοδα και στο δεύτερο εξάμηνο, όμως η πραγματική ώθηση έρχεται πλέον από την αύξηση του όγκου πωλήσεων. «Φέτος ο όγκος παίζει μεγαλύτερο ρόλο», είπε ο επικεφαλής της Coca-Cola HBC, επισημαίνοντας ότι η αύξηση της κατανάλωσης αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση σύμφωνα με την διοίκηση, δίνεται στις ατομικές συσκευασίες, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνουν το έσοδο ανά κιβώτιο τόσο στις ώριμες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές. Όπως εξήγησε ο κ. Bogdanovic, περίπου η μισή αύξηση του revenue per case στις συγκεκριμένες αγορές προέρχεται πλέον από το single serve mix, στρατηγική που εφαρμόζεται τόσο στην εστίαση όσο και στη λιανική.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα των ενεργειακών ποτών. Για πρώτη φορά η συγκεκριμένη κατηγορία ξεπέρασε το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Coca-Cola HBC

Τι έδειξε το κοντέρ για την Ελλάδα

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Zoran Bogdanovic από την πορεία των ανεπτυγμένων αγορών, κάνοντας λόγο για μια συνολικά ισορροπημένη εικόνα. Όπως ανέφερε, η Ιρλανδία συνέχισε να καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις, η Ελβετία κινήθηκε επίσης πολύ δυναμικά, ενώ η Αυστρία ανέκαμψε μετά τις επιπτώσεις που είχε δεχθεί πέρυσι από την εφαρμογή του συστήματος επιστροφής συσκευασιών (DRS).

Για την Ελλάδα σημείωσε ότι διατήρησε «μια σταθερή ανάπτυξη μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού», ενώ θετική ήταν και η εικόνα της Ιταλίας.

Τα ενεργειακά ποτά και το Μουντιάλ

Η Coca-Cola Zero Sugar εξακολουθεί να κινείται με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η δυναμική της Zero Sugar Zero Caffeine, μιας κατηγορίας που, σύμφωνα με τον Bogdanovic, δημιουργεί νέες περιστάσεις κατανάλωσης κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα των ενεργειακών ποτών. Για πρώτη φορά η συγκεκριμένη κατηγορία ξεπέρασε το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Coca-Cola HBC, επιβεβαιώνοντας ότι εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου.

Η διοίκηση εμφανίστηκε επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πορεία του Powerade, το οποίο συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς, ενώ η αξιοποίηση της συνεργασίας με τη FIFA λειτούργησε υποστηρικτικά για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola κατά το πρώτο εξάμηνο.

Coca-Cola HBC

H Coca-Cola HBC εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο στο δεύτερο εξάμηνο

Το ενεργειακό κόστος

Παρά την αναβάθμιση των προβλέψεων, η διοίκηση δεν έκρυψε ότι το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας.

«Δεν μπορούν όλα να αντισταθμιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Bogdanovic, εξηγώντας ότι, αν και ο όμιλος έχει εξασφαλίσει μέσω hedging το μεγαλύτερο μέρος των βασικών πρώτων υλών του, ένα σημαντικό τμήμα του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παραμένει εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Για τον λόγο αυτό η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο στο δεύτερο εξάμηνο.

Η Coca-Cola HBC επενδύει συστηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας δημιουργήσει ειδικό Digital Innovation Board, το οποίο εξετάζει εφαρμογές AI σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του ομίλου

Πώς εξελίσσεται η παρουσία στη Ρωσία

Κληθείσα να απαντήσει για τη Ρωσία, ο Zoran Bogdanovic ανέφερε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στη χώρα διαμορφώνονται πλέον σε επίπεδα λίγο υψηλότερα του 1 δισ. ευρώ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η εξέλιξή τους δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο εξάμηνο.

«Το πρώτο μισό της χρονιάς είναι παραδοσιακά πιο εμπροσθοβαρές από το δεύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη εικόνα είχε καταγραφεί και πέρυσι. Πρόσθεσε ακόμη ότι η αύξηση των διαθεσίμων δεν οφείλεται αποκλειστικά στη λειτουργική επίδοση της δραστηριότητας στη Ρωσία, αλλά επηρεάζεται θετικά και από τις συναλλαγματικές μεταβολές.

Το βλέμμα στην Αφρική και στην ΑΙ

Κληθείς να απαντήσει για την πορεία ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, ο επικεφαλής του ομίλου αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ανώτατα στελέχη έχουν ήδη πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στις βασικές αγορές της Νότιας Αφρικής, της Τανζανίας και της Αιθιοπίας, ώστε να προετοιμαστεί η επόμενη ημέρα.

«Έχουμε περισσότερα καύσιμα στη μηχανή», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσα από επενδύσεις, αξιοποίηση συνεργειών και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Υπογράμμισε δε ότι η Coca-Cola HBC επενδύει συστηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας δημιουργήσει ειδικό συμβούλιο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής καινοτομίας, το οποίο εξετάζει εφαρμογές AI σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του ομίλου, από τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών.

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