e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 καταβάλλεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2026 σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, συμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) , επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη (https://services.e-efka.gov.gr/) και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.