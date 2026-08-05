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Ελληνικό μέλι: Ευοίωνες οι προοπτικές ανάπτυξης στη Γαλλία

Πώς το ελληνικό μέλι μπορεί να εδραιωθεί στη γαλλική αγορά - Όταν η χαμηλή τιμή δεν είναι ... πλεονέκτημα

AGRO 05.08.2026, 07:00
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Ελληνικό μέλι: Ευοίωνες οι προοπτικές ανάπτυξης στη Γαλλία
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές για το ελληνικό μέλι στη Γαλλία, καθώς η χώρα αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σταθερά υψηλή κατανάλωση και αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές για την κάλυψης της εγχώριας ζήτησης. Βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν στρατηγική διαφοροποίησης και όχι ανταγωνισμού μέσω της τιμής!

Το ελληνικό μέλι και οι εξαγωγές στη Γαλλία

Κατά τη χρονική περίοδο 2020-2024, οι ελληνικές εξαγωγές μελιού προς τη γαλλική αγορά παρουσίασαν διακυμάνσεις, διατηρώντας ωστόσο σταθερά υψηλότερη αξία σε σχέση με τις εισαγωγές στο εν λόγω προϊόν.

Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε από περίπου 1,57 εκατ. ευρώ το 2020 σε 2,01 εκατ. ευρώ το 2021 και κορυφώθηκε το 2022 στα 3,31 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, μειώθηκε το 2023 στα περίπου 1,47 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 ανέκαμψε στα 1,96 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εξαγόμενες ποσότητες, οι οποίες κορυφώθηκαν το 2022 στους 686,2 τόνους, πριν υποχωρήσουν τα δύο επόμενα έτη.

Η μέση τιμή εξαγωγής παρουσίασε μεταβολές, με υψηλότερη τιμή τα 8,17 USD ανά kg το 2023, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της μοναδιαίας αξίας του προϊόντος παρά τη σημαντική μείωση των εξαγόμενων ποσοτήτων.

Παρά τη σημαντική θέση της Ελλάδας μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών ποιοτικού μελιού στην Ευρώπη, η παρουσία του ελληνικού προϊόντος στη γαλλική αγορά παραμένει περιορισμένη και δεν αντανακλά τις πραγματικές του δυνατότητες.

Η εικόνα αυτή δεν συνδέεται με ζητήματα ποιότητας, αλλά κυρίως με το μικρό μέγεθος των περισσότερων επιχειρήσεων, την περιορισμένη εξωστρέφεια και επένδυση σε δράσεις προβολής αλλά την απουσία οργανωμένων εξαγωγικών σχημάτων.

Η στρατηγική premium pricing

Όπως επισημαίνεται, η πλέον κατάλληλη στρατηγική για το ελληνικό μέλι είναι η τοποθέτησή του στην κατηγορία των premium προϊόντων, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα, τη μοναδικότητα της ελληνικής βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη παραγωγή και τη σύνδεση με τον ελληνικό τρόπο ζωής και τη μεσογειακή διατροφή.

Η υιοθέτηση στρατηγικής premium pricing, η ανάπτυξη ισχυρής εμπορικής ταυτότητας, η επένδυση σε σύγχρονη και καλαίσθητη συσκευασία, η αξιοποίηση πιστοποιήσεων ποιότητας και η αποτελεσματική προβολή της ελληνικής προέλευσης μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την προστιθέμενη αξία του προϊόντος.

Η πλέον κατάλληλη στρατηγική για το ελληνικό μέλι είναι η τοποθέτησή του στην κατηγορία των premium προϊόντων, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και τη μοναδικότητα της ελληνικής βιοποικιλότητας

Κατά συνέπεια οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές δεν εντοπίζονται στη μαζική αγορά χαμηλού κόστους, όπου ο ανταγωνισμός βασίζεται κυρίως στην τιμή, αλλά στα τμήματα της αγοράς που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα, την αυθεντικότητα, την προέλευση και τη συνολική εμπειρία κατανάλωσης.

Εξάλλου, η αγορά μελιού στη Γαλλία χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση των τιμών, η οποία οφείλεται κυρίως στην προέλευση του προϊόντος, στη βοτανική του σύνθεση, στις πιστοποιήσεις ποιότητας, στη μέθοδο παραγωγής και στο κανάλι διανομής.

Σε αντίθεση με άλλα βασικά αγροδιατροφικά προϊόντα, το μέλι δεν αποτελεί ομοιογενές αγαθό. Οι διαφορές στην αντίληψη της ποιότητας μεταξύ των καταναλωτών οδηγούν σε σημαντικές αποκλίσεις στις τελικές τιμές λιανικής, επιτρέποντας τη συνύπαρξη προϊόντων χαμηλού κόστους και προϊόντων ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

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