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Νέα ταυτότητα: Ποιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσετε μετά την έκδοση

Αφού βγάλετε τη νέα ταυτότητα, θα χρειαστεί να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας ώστε να αποφύγετε προβλήματα στις συναλλαγές

Κοινωνία 06.08.2026, 09:26
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Νέα ταυτότητα: Ποιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσετε μετά την έκδοση
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Από την 3η Αυγούστου 2026, τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο η παλαιού τύπου (μπλε) αστυνομική ταυτότητα έπαψε να αναγνωρίζεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Κάτι που σημαίνει ότι όποιος δεν έχει εκδώσει τη νέα ταυτότητα, δεν μπορεί πλέον να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ακόμη και εντός της Ζώνης Σέγκεν.

Η παράταση που έχει δοθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 αφορά στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η σχετική υπουργική απόφαση, προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Αυτό σημαίνει ότι για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή.

Νέα ταυτότητα: Πού πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας όταν την παραλάβετε

Η έκδοση νέας ταυτότητας για τους πολίτες συνεπάγεται με μια σειρά από απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε καθημερινές συναλλαγές, συμβάσεις και υπηρεσίες.

Η δε καθυστέρηση στην σχετική ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, κάποιος πρέπει να ενημερώσει:

  • Τράπεζες: Ανανεώστε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή σε κατάστημα.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενημερώστε τα συμβόλαιά σας για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ασφάλεια ζωής.
  • Παρόχους κινητής και Internet: Ανανεώστε τα στοιχεία ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με επίσκεψη σε κατάστημα.
  • Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο – κυρίως αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.
  • Εργοδότες: Καταθέστε φωτοαντίγραφο της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο.
  • Εφαρμογές πληρωμών: Σε εφαρμογές τύπου Viva Wallet και Revolut, χρειάζεται να ανεβάσετε φωτογραφίες από τις δύο όψεις της νέας ταυτότητάς σας.

Σημειώνεται ότι με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία του ατόμου στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγή.

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