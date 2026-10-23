Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι ευρωαγορές, βουτιά για Volvo και Kering

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Με απώλειες έκλεισαν την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Οκτώβριο έδειξαν επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη και τη Γερμανία. Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,42% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,32% στις 10.690 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,86% στις 25.152 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,36% στις 7.782 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Volvo βυθίστηκε κατά 22%, μετά την ανακοίνωση ότι σχεδιάζει στην περικοπή 2.500 θέσεων εργασίας, καθώς η σημαντική επιδείνωση των επιδόσεών της στην κινεζική αγορά επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε λειτουργικές ζημιές ύψους 5,6 δισ. σουηδικών κορωνών (563,7 εκατ. δολαρίων) το τρίτο τρίμηνο, έναντι λειτουργικών κερδών 6,4 δισ. κορωνών την προηγούμενη περίοδο.

Επίσης η Kering υποχώρησε κατά 16,57%, μετά τις χαμηλότερες των προσδοκιών πωλήσεις της Gucci. Στη Φρανκφούρτη η MTU Aero Engines έχασε 4,84%, ενώ στο Λονδίνο η Rolls-Royce Holdings έχασε 7,57%.

Στο μεταξύ, η γαλλική αγορά βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι ανησυχίες για την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα εντάθηκαν ενόψει νέων πανεθνικών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο μεγάλα συνδικάτα και πολιτικές οργανώσεις. Οι γαλλικές αρχές είχαν ήδη επιβάλει απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και η Νίκαια.

Την ίδια ώρα, η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Οι αποδόσεις των δεκαετών γαλλικών ομολόγων OAT έχουν ξεπεράσει το 5%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις πιέσεις στις γαλλικές μετοχές, με τους επενδυτές να στρέφονται προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις, κυρίως στα γερμανικά κρατικά ομόλογα και στα αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, αύξηση 0,8% κατέγραψε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (ONS). Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,4%.

Στο σύνολο του τριμήνου έως τον Σεπτέμβριο, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,5% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global. Ο σύνθετος δείκτης PMI, που αποτυπώνει τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, αυξήθηκε στις 53,1 μονάδες από 52 τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης υπηρεσιών ανήλθε επίσης στις 53,1 μονάδες, σε υψηλό οκτώ μηνών, ενώ ο δείκτης μεταποίησης ενισχύθηκε στις 52,8 μονάδες από 51,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Στην Ευρωζώνη, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Ο σύνθετος PMI υποχώρησε κατά 1,2 μονάδες, στις 51,9 μονάδες, καταγράφοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών. Ο δείκτης δραστηριότητας των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 1,3 μονάδες, στις 51,7 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, ενώ ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση υποχώρησε κατά 1,2 μονάδες, στις 52,4 μονάδες.

Στη Γερμανία, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα εξακολούθησε να αναπτύσσεται τον Οκτώβριο, αλλά με ασθενέστερο ρυθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 52,8 μονάδες από 53,8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο δύο μηνών.

Ο δείκτης δραστηριότητας των υπηρεσιών μειώθηκε στις 51,7 μονάδες από 52,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, επίσης σε χαμηλό δύο μηνών. Αντίθετα, ο δείκτης PMI μεταποίησης ενισχύθηκε στις 54,2 μονάδες από 53,9 μονάδες, φθάνοντας σε υψηλό δύο μηνών. Ωστόσο, ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση υποχώρησε στις 55,1 μονάδες από 56 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο τριών μηνών.

Σε χαμηλά τριμήνου το ΧΑ με βουτιά από τράπεζες

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να “προσγειώνεται” σε χαμηλά τριών μηνών σχεδόν και το επενδυτικό κλίμα να είναι επιβαρυμένο από τη μεγάλη διόρθωση των τραπεζών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 2,22% στις 2.530,46 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.513,95 μονάδων (-2,86%) και 2.578,84 μονάδων (-0,35%). Ο τζίρος ανήλθε στα 733 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 129,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 68,3 εκατ. τεμάχια αξίας 304,1 εκατ. ευρώ (λόγω μεγάλου πακέτου στη Eurobank).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 2,41% στις 6.457,97 μονάδες, ενώ στο -0,46% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.013,07 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 4,52% στις 2.832,50 μονάδες.