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Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εν πλω προς Ηράκλειο το γαλλικό σκάφος για τις έρευνες βυθού

Σάλπαρε από Νάπολη το ειδικό ερευνητικό σκάφος «ABEILLE MARENGO» για τις έρευνες στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ακολουθεί η NAVTEX

Ηλεκτρισμός 23.10.2026, 20:46
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Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εν πλω προς Ηράκλειο το γαλλικό σκάφος για τις έρευνες βυθού
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Άνοιξε πανιά… για τις έρευνες βυθού που αφορούν στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (GSI) το σκάφος με γαλλική σημαία «ABEILLE MARENGO».

Σύμφωνα με τ0 marine traffic το «ABEILLE MARENGO» σάλπαρε από τη Νάπολη και κατευθείνεται προς το Ηράκλειο, όπου και θα είναι ο πρώτος σταθμός πριν να εκκινήσει τις έρευνες βυθού για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Οι εκτιμήσεις θέλουν το ειδικό ερευνητικό σκάφος να βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης στις 27 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Λιμενικό Σώμα έχει δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την είσοδο του στα χωρικά ύδατα ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το πλαίσιο διαδικασία.

Η NAVTEX για τις έρευνες

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τις προηγούμενες ημέρες τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται και η έκδοση της NAVTEX ώστε το ειδικό σκάφος να επανεκκινήσει τις έρευνες βυθού στις θαλάσσιες περιοχές Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου. Έρευνες για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει κάτω από τη θάλασσα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και οι οποίες είχαν διακοπεί πριν από δύο χρόνια κατόπιν της εκδήλωσης τουρκικών πιέσεων.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις στις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας με τις δύο πλευρές να προχωρούν στις εκδόσεις NAVTEX και αντί – NAVTEX μίας και σε εξέλιξη είναι και εργασίες για την πόντιση και του καλωδίου τηλεπικοινωνιών EMC.

Η γαλλική Nexans

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει ανατεθεί για την κατασκευή του και την πόντιση του από τον ΑΔΜΗΕ στη γαλλική εταιρεία Nexans.

Το περασμένο καλοκαίρι στην κοινοπραξία για το καλώδιο Great Sea Interconnector (GSI) εισήλθε και ο γαλλικός πολυεθνικός Όμιλος Meridiam θωρακίζοντας ουσιαστικά τα ζητήματα της γεωπολιτικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας του έργου που ήγειραν κυρίως κυβερνητικά στελέχη της Κύπρου.

Η γαλλική Nexans ανέθεσε τις έρευνες στη Next Geosolutions Europe SpA. Η εξειδικευμένη στις γεωφυσικές έρευνες εταιρεία θα διενεργήσει την απαραίτητη προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα ωκεανογραφικών και βυθομετρικών εργασιών μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Κορακιάς Ν. Ηρακλείου και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου. Το πλοίο το οποίο θα εκτελέσει τις εργασίες είναι υπό τη σημαία της Γαλλίας VB «ABEILLE MARENGO» και ξεκίνησε σήμερα 23 Οκτωβρίου το ταξίδι του από τη Νάπολη για το Ηράκλειο της Κρήτης.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.

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