Ουκρανία: Το Starlink λειτουργεί μετά το μπλόκο

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Το δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink και η στρατιωτική έκδοσή του Starshield επαναλειτουργούν σε ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 400 χιλιόμετρα την ώρα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, έπειτα από περιορισμούς στη λειτουργία του που κράτησαν πάνω από μία εβδομάδα με αποτέλεσμα την επιβράδυνση των συνδέσεων και τη διαταραχή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Τα συστήματα παρακολούθησης του υπουργείου Άμυνας καταγράφουν επιστροφή σε κανονική ταχύτητα για το Starlink/ Starshield . Καταγράφουμε ταχύτητα άνω των 400 χλμ/ώρα. Η σύνδεση είναι σταθερή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Εβχένι Χμάρα.

Ο ουκρανικός στρατός δεν αποκαλύπτει τις μέγιστες ταχύτητες λειτουργία του συστήματος και το υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε αν η λειτουργία έχει αποκατασταθεί πλήρως.

«Τα συστήματα παρακολούθησης κατέγραψαν προηγουμένως διαταραχές στη λειτουργία του Starlink/ Starshield. Οι μετρήσεις της ταχύτητας έχουν επιστρέψει τώρα στο κανονικό», σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι περιορισμοί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στις 14 Οκτωβρίου, υπονόμευσαν την ικανότητα της Ουκρανίας να αναχαιτίζει ρωσικά επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και διατάραξαν τις επικοινωνίες στην πρώτη γραμμή του μετώπου, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Πηγές είπαν πως οι ταχύτητες σύνδεσης είχαν μειωθεί σε περίπου 160 χλμ/ώρα ή λιγότερο.

Τα προβλήματα με το Starlink

Τα προβλήματα της Ουκρανίας με το Starlink, που ανήκει στη εταιρία SpaceX, παρουσιάστηκαν αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για αγορά ρωσικού ντίζελ και παραιτήθηκε από νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, πιέζοντας παράλληλα την Ουκρανία να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια.

Ούτε ο επικεφαλής της SpaceX Ίλον Μασκ ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν παραδεχθεί ότι ευθύνονταν για τον περιορισμό του Starlink ή του Starshield στην Ουκρανία. Αμφότεροι έχουν δηλώσει δημόσια ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει ληφθεί από την άλλη πλευρά.

Το Reuters μετέδωσε ότι η εντολή να μειωθεί η ισχύς του Starshield προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου.