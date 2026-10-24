ΠΑΣΟΚ: Το υπουργείο Εργασίας να μεριμνήσει για τους 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan

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Στην ανάγκη προστασίας των 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan από την Πολιτεία μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Το υπουργείο Εργασίας οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την υποστήριξη των 2.500 εργαζομένων της εταιρείας Pizza Fan που βρίσκονται μαζί με τις οικογένειες τους στον αέρα μετά το κλείσιμο των 110 καταστημάτων», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Προσθέτει πως «είναι άμεση ανάγκη να τους χορηγηθεί έκτακτη ειδική οικονομική ενίσχυση» και συμπληρώνει ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί παραμένει θεατής μπροστά στον κίνδυνο που βιώνουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενες της Pizza Fan».

Πώς έγινε το κόλπο με τις αποδείξεις – κέρασμα στην Pizza Fan

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η οργάνωση στην Pizza Fan φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016, χρησιμοποιώντας ειδική λειτουργία στο σύστημα παραγγελιοληψίας. Η επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς απόδειξη, ενώ τα πραγματικά έσοδα παρέμεναν καταγεγραμμένα κεντρικά.

Η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη τα 150 εκατ. ευρώ. Συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 πρόσωπα. Στις έρευνες βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Κατά την αστυνομική έρευνα, παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις μελών, σε αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παρουσιαζόταν παράλληλα η οικονομική πορεία του δικτύου.

Πηγή: in.gr