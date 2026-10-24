Pizza Fan: Αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «κεράσματα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για την υπόθεση της μεγάλης οικονομικής απάτης της Pizza Fan, για την οποία έχουν συλληφθεί 23 άτομα, ενώ η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη τα 150 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, μεταξύ του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, και ενός συλληφθέντα, εκφράζεται η απορία του πρώτου αν έκανε κάτι με τα «κεράσματα», με τον δεύτερο να απαντά ότι «το έφτιαξα όπως είπες».

Στη συνέχεια, ο ένας εκ των δύο αναφέρεται σχετικά με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει στο σύστημα της Pizza Fan προκειμένου να εμφανίζεται το «κέρασμα».

Ιδιοκτήτης: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.

Συλληφθείς: Το έφτιαξα όπως είπες, μίλησα με τον μάξιμουμ 2 το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

Ιδιοκτήτης: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Συλληφθείς: Όχι, όχι, αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις 60 μέρες.

Ιδιοκτήτης: Ναι.

Συλληφθείς: Το είχαμε πάει μία φορά στις 30. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε, μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές τον μήνα. Οπότε το βάλατε μία φορά στις 15 να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές.

Ιδιοκτήτης: Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή;

Συλληφθείς: Στον μήνα, μέχρι δεύτερη φορά.

Ιδιοκτήτης: Μία, μία, α στο καπάκι. Κάθε, μετά από 15 μέρες.

Συλληφθείς: Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά, κατάλαβες.

Ιδιοκτήτης: Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από 15;

(…)

Συλληφθείς: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ, το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των 40 ευρώ. Ότι μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα, αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο Μ. μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα FIX που έχουμε, μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ, δηλαδή θα μπορούνε κάθε 15 μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι. Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα, δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Πηγη: in.gr