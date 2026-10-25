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Wall Street: Τελικά, πόσες εταιρείες προκάλεσαν την περίφημη έκρηξη κερδών;

Μόλις σε 10 εταιρείες της Wall Street -μεταξύ των οποίων οι Broadcom και Meta Platforms- αναλογούν τα δύο τρίτα της αύξησης των εταιρικών κερδών

Tεχνητή νοημοσύνη 25.10.2026, 13:52
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Wall Street: Τελικά, πόσες εταιρείες προκάλεσαν την περίφημη έκρηξη κερδών;
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Η Wall Street έχει βασίσει μεγάλο μέρος της αισιοδοξίας της για την χρηματιστηριακή αγορά σε μια αλματώδη αύξηση των εταιρικών κερδών. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή τους αριθμούς, θα διαπιστώσει ότι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει οδηγηθεί στην εξάρτηση από ελάχιστες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα από τον αγώνα δρόμου για τη δημιουργία της υποδομής που υποστηρίζει την τεχνολογία, όσο πολυδάπανη κι αν γίνει. Και αυτή η συγκέντρωση της αύξησης κερδών είναι η ίδια που υποστηρίζει την ευρύτερη επενδυτική έκρηξη της AI για την οποία διατυπώνονται φόβοι ότι πρόκειται για φούσκα.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 θα αναφέρουν άλμα 30% στα κέρδη τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τη FactSet, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι οι καλές μέρες μπορούν να συνεχιστούν όσο οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να «κόβουν χρήμα». Ωστόσο, το 34% αυτής της αύξησης προέρχεται από μόλις δύο εταιρείες, την Nvidia και τη Micron, σύμφωνα με ανάλυση της Dow Jones Market Data.

Και μόλις 10 εταιρείες -μεταξύ των οποίων οι Broadcom και Meta Platforms- έχουν τα δύο τρίτα της αύξησης των εταιρικών κερδών. Μεταξύ αυτών των εταιρειών περιλαμβάνονται και πετρελαϊκοί κολοσσοί που ωφελήθηκαν από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στο Ιράν, γράφει η WSJ.

Οι ανησυχίες επανήλθαν στην επιφάνεια την περασμένη εβδομάδα, όταν τα σχέδια της Meta για κύμα άντλησης κεφαλαίων συνέβαλαν σε μία από τις χειρότερες πτώσεις του Nasdaq φέτος.

Γιατί πολλοί επενδυτές δεν ανησυχούν;

Ωστόσο, πολλοί επενδυτές δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η εξαιρετική αύξηση των κερδών οδηγείται από μια μικρή ομάδα εταιρειών. Για παράδειγμα, τα κέρδη σε όλη την αγορά εξακολουθούν να αυξάνονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Ακόμη και χωρίς τις 10 κορυφαίες μετοχές να ενισχύουν την ανάπτυξη, ο υπόλοιπος S&P 500 αναμένεται να αποδώσει άλμα 10% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν — μια αξιοσημείωτη επίδοση, ειδικά για μια bull market για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δήλωσε ο Chris Grisanti, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην MAI Capital Management.

Οι εταιρείες με την ταχύτερη ανάπτυξη είναι «οι καλύτερες σε μια ομάδα all-star αυτήν τη στιγμή», είπε, «αλλά και η υπόλοιπη ομάδα κάνει το καθήκον της».

Ένας άλλος λόγος για να είναι κανείς αισιόδοξος, σύμφωνα με τους αναλυτές είναι το γεγονός ότι οι επενδυτές συνυπολογίζουν ήδη ότι αυτές οι υπερμεγέθεις αυξήσεις κερδών δεν θα κρατήσουν για πάντα.

Παρόλο που οι εκτιμήσεις για τα κέρδη εκτινάχθηκαν φέτος, οι τιμές των μετοχών δεν έχουν κινηθεί απολύτως ανάλογα. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές φαίνονται φθηνότερες από ό,τι στις αρχές του έτους.

Μετατόπιση προς την ενέργεια

«Η αγορά εμφανίζεται ασυνήθιστα σοφή», δήλωσε ο Grisanti. «Δεν βρισκόμαστε σε καμία περίοδο ευφορίας».

Παρόλα αυτά, ο αναλυτής ανέφερε ότι η ομάδα του είναι μεταξύ εκείνων που προετοιμάζονται για επιβράδυνση των κερδών, και μετατοπίζονται από την επένδυση σε προμηθευτές εργαλείων και υποδομών προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς η κατασκευή των data centers προχωρά, η λογική είναι ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται, ακόμη και αν οι περιορισμοί στην προσφορά τσιπ μνήμης χαλαρώσουν, εξηγεί.

Η δυναμική των μετοχών AI δεν αφορά μόνο το παρόν

Για την Nvidia και τη Micron, τα κέρδη τροφοδοτήθηκαν από την εξαιρετική ζήτηση για τσιπ μνήμης και άλλα τσιπ AI, γεγονός που έδωσε στους προμηθευτές εκπληκτική αξία. Τα νούμερα προκαλούν δέος: τον περασμένο μήνα, η Micron ανέφερε ότι τα τριμηνιαία κέρδη της πολλαπλασιάστηκαν περισσότερο από 10 φορές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή αύξηση 1.078%. Οι αναλυτές αναμένουν άλμα 90% για την Nvidia, σύμφωνα με τη FactSet.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων επισημαίνουν εδώ και μήνες την άνοδο των εταιρικών κερδών ως βασικό λόγο για τον οποίο οι μετοχές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ανησυχίες όπως τα αυξανόμενα επιτόκια, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και μια αγορά ομολόγων σε αναταραχή.

Όμως, η δυναμική των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά μόνο τα κέρδη που παράγουν οι εταιρείες στο παρόν· αφορά και την πρόβλεψη ότι η τεράστια ζήτηση για εργαλεία AI θα μεταφραστεί σε μεγάλα κέρδη και στο μέλλον. Για αυτό και ανά πάσα στιγμή ο ενθουσιασμός εξασθενεί έστω και λίγο -λόγω ανησυχιών για τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων ή την ολοκλήρωση των data centers- οι επενδυτές υποχωρούν.

Δεν επιστρέψαμε στο 2000

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι είναι πιθανό αυτές οι αμφιβολίες να συνεχίσουν να εμφανίζονται περιοδικά στη Wall Street. Αυτή η επανάληψη έχει οδηγήσει ορισμένους να συγκρίνουν την παρούσα συγκυρία με την έκρηξη των εταιρειών dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο, ο Larry Adam, επικεφαλής επενδύσεων στη Raymond James, θεωρεί ότι υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά στη σύγκριση: οι εταιρείες της εποχής dot-com δεν έβγαζαν χρήματα όπως αυτά. «Δεν επιστρέψαμε στο 2000», δήλωσε. «Από πολλές απόψεις, πιστεύω ότι η αγορά υπήρξε αρκετά ορθολογική».

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