Pizza Fan: Νέοι διάλογοι του κυκλώματος για όσα μαγαζιά δεν έκαναν χρήση του λογισμικού – «Το ξέρουνε;»

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Νέοι διάλογοι έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Pizza Fan, μέσω ενός οργανωμένου μηχανισμού μη έκδοσης αποδείξεων.

«Θέλω να τους μιλήσεις, να τους πεις ‘το ξέρεις αυτό;’, μπορεί να σου πει ο άλλος ‘όχι δεν το ‘ξερα’»

Σε τηλεφωνική συνομιλία που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή λειτουργίας, αναφέρεται η ενημέρωση του πρώτου σχετικά με τα κριτήρια που έχουν αλλάξει ως προς ως την εμφάνιση της ένδειξης «κέρασμα» και η προτροπή στον διευθυντή λειτουργίας, να καλεί τους υπεύθυνους των καταστημάτων προκειμένου να διερευνήσει γιατί δεν το χρησιμοποιούν.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης φέρεται να δίνει οδηγίες σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί η επιλογή «κέρασμα» και ο πελάτης ζητήσει την απόδειξη, καθώς και τι να απαντούν τα καταστήματα.

Να σημειωθεί ότι οι 23 συλληφθέντες που κατηγορούνται για την υπόθεση της μεγάλης φοροδιαφυγής μέσω του δικτύου της Pizza Fan αναμένεται να απολογηθούν αύριο και την Τρίτη.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ιδιοκτήτης: Να σου πω κάτι, υπάρχουνε κάποια μαγαζιά, δεν ξέρω αν σου έδωσα τη λίστα, κάποια μαγαζιά που έχουνε περιθώριο να κόψουνε, να να να κάνουνε κέρασμα στο TAKE.

Διευθυντής Λειτουργίας: Μάλιστα.

Ιδιοκτήτης: Και δεν το χρησιμοποιούν.

Διευθυντής Λειτουργίας: Όχι, δεν την έχω τη λίστα.

Ιδιοκτήτης: Ένα, καταρχήν για δική σου ενημέρωση και μόνο.

Διευθυντής Λειτουργίας: Ναι.

Ιδιοκτήτης: Δε χρειάζεται να συζητηθεί πουθενά, έχω, έχουμε αυξήσει τα κριτήρια.

Διευθυντής Λειτουργίας: ΟΚ.

Ιδιοκτήτης: Δηλαδή, θα υπάρξουνε στα κριτήρια του DELIVERY, θα υπάρξουνε.

Διευθυντής Λειτουργίας: Χμ.

Ιδιοκτήτης: Ένα ποσοστό που θα αυξηθεί τώρα, το οποίο θα είναι ψιλογενναίο.

Διευθυντής Λειτουργίας: Χμ.

Ιδιοκτήτης: Μειώσαμε δηλαδή τη συχνότητα, θα αυξηθεί αυτό. Στο TAKE, όμως, διαπιστώσαμε στο ψάξιμο που έκανα…

Διευθυντής Λειτουργίας: Χμ.

Ιδιοκτήτης: Ότι πολλοί δεν το…

Διευθυντής Λειτουργίας: Χρησιμοποιούνε.

Ιδιοκτήτης: Δεν το χρησιμοποιούνε. Και θέλω να καταλάβω, το ξέρουνε και δεν το χρησιμοποιούνε ή δεν το έχουν καταλάβει; Και ξέρεις γιατί το άλλο γίνεται από μόνο του, ενώ αυτό πρέπει να το επιλέξει και…

Διευθυντής Λειτουργίας: Όχι.

Ιδιοκτήτης: Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήνει να το επιλέξει, εφόσον όμως είναι ελεύθερο, τον αφήνει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις.

Διευθυντής Λειτουργίας: Ναι εε, ωραία να το δω, να δω λιγάκι τα καταστήματα. Δεν την έχω εγώ, δεν την έχω τη λίστα.

Ιδιοκτήτης: Καταρχήν τη λίστα θα σ’ τη δώσω εγώ αν δεν την έχεις. Νόμιζα ότι σ’ την έχω δώσει.

Διευθυντής Λειτουργίας: Όχι όχι, δεν την έχω.

Ιδιοκτήτης: Εντάξει, εντάξει, θα στη θα σ’ τη δώσω, θα σ’ τη δώσω. Εεε, θέλω να τους μιλήσεις να τους πεις, «δηλαδή, το ξέρεις αυτό;», μπορεί να σου πει ο άλλος «όχι δεν το ‘ξερα». Μπορεί να σου πει «το ξέρω και δε θέλω», άμα δε θες, δεν πειράζει. Κατάλαβες;

Διευθυντής Λειτουργίας: ΟΚ.

Ιδιοκτήτης: Δεν έχω κανένα πρόβλημα δηλαδή εγώ.

Διευθυντής Λειτουργίας: Σώνει και καλά.

Ιδιοκτήτης: Είναι επιλογή του, έτσι.

(…)

Ιδιοκτήτης: Εμείς βλέπουμε ποιες είναι αυτές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα αν ο άλλος δε θέλει να το κάνει, ή δε μπορεί γιατί δεν ξέρει, δεν έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο του. Εσύ έχεις αντίστοιχη περίπτωση στα δικά σου μαγαζιά;

Διευθυντής Λειτουργίας: Όχι, εμένα είναι μια χαρά. Και να σου πω την αλήθεια, όπως το κάνουν πάρα πολύ save πάρα πολλά καταστήματα, τι κάνουνε; Δεν, δεν την, δεν πατάνε καθόλου κέρασμα και τον αφήνουνε στο κλείσιμο και κλείνει μόνο του, και χάνεται. Που είναι το ίδιο πράμα έτσι;

Ιδιοκτήτης: Ναι, αλλά ας πούμε γι’ αυτό τώρα αυτά είναι καλό είναι…

Διευθυντής Λειτουργίας: Αν έρθει κάποιος μέσα εκείνη τη στιγμή και μου πει, και πει, δηλαδή την ώρα που δίνεις τα πράγματα μπορεί να πατήσεις το κουμπάκι και να τελειώσει. Αν έρθει μετά από πέντε λεπτά «α δε μου την έστειλες» «ω πω πω για να δω, να παρ’ τηνα». Μ’ αυτή τη λογική.

Πηγή: in.gr