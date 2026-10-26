Γιατί οι Ισραηλινοί επιμένουν στον Νετανιάχου;

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ. Συνολικά έχει συμπληρώσει περισσότερα από 18 χρόνια στην εξουσία. Ηταν πρωθυπουργός την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ και απήγαγε άλλους 251, φέρει λοιπόν αναπόφευκτα την πολιτική ευθύνη.

Ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι εχθροί του Ισραήλ σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις εκλογές

Επιπλέον, έχει καταγγελθεί ότι έλαβε, πριν από τη σφαγή, σοβαρές προειδοποιήσεις τόσο από τον ηγέτη των ΗΑΕ όσο και από τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών αλλά τις αγνόησε. Σε κάθε περίπτωση, αρνείται πεισματικά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το φιάσκο ασφαλείας που επέτρεψε να συμβεί εκείνο το «Μαύρο Σάββατο».

Παράλληλα, αντιμετωπίζει από το 2019 στο Ισραήλ ποινικές κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία και απάτη, σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις. Και έχει κατηγορηθεί από ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για γενοκτονία στη Γάζα – ίσως θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει από εδώ αλλά το ερώτημα δεν αφορά το διεθνές κοινό, αφορά τους ισραηλινούς ψηφοφόρους: πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν ακόμα οι Ισραηλινοί τον Νετανιάχου;

Γιατί είναι τόσο αβέβαιο το εκλογικό σκηνικό στο Ισραήλ, που δεν αποκλείεται να παραμείνει στη θέση του και μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου – κι ας έρθει πρώτο κόμμα το Γιασάρ του μεγάλου αντιπάλου του, και πρώην αρχηγού του γενικού επιτελείου, Γκάντι Αϊζενκοτ.

«Στη χώρα μου, αυτό μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη», είπε πρόσφατα ένας ξένος ανταποκριτής στην Ντάλια Σάιντλιν, δημοσιογράφο της ισραηλινής «Haaretz». «Φίλε μου, και στη δική μου χώρα το ίδιο», του απάντησε.

«Οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης έχουν φτάσει σχεδόν σε απόγνωση, αδυνατούν να καταλάβουν». Η ίδια δίνει πάντως μερικά «κλειδιά» για το 42,9%-47,2% των ψήφων που προβλέπεται να εξασφαλίσει ο κυβερνητικός συνασπισμός του Λικούντ με υπερορθόδοξα και ακροδεξιά κόμματα την ερχόμενη Τρίτη: τη δημογραφική σύνθεση του εκλογικού σώματος, τη θρησκευτική ταυτότητα και την αφοσίωση των παραδοσιακών ψηφοφόρων του Λικούντ.

Η σύνθεση του εκλογικού σώματος

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αποτελούν πια το 12% του εκλογικού σώματος. Ενα επιπλέον 13% ανήκει στο εθνικοθρησκευτικό ρεύμα. Οσο για τους ψηφοφόρους του Λικούντ, για πολλούς η κομματική προτίμηση περνά από γενιά σε γενιά, ενώ άλλοι θεωρούν ότι ο Νετανιάχου παραμένει ο καταλληλότερος ηγέτης για την ασφάλεια της χώρας. Οπως είπε η 84χρονη Εφράτ Σάλεβ στη Σάιντλιν, «μας απάλλαξε από την παρουσία της Χαμάς στα σύνορα με τη Γάζα, από την παρουσία της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο… από την παρουσία του Ασαντ στη Συρία.

Είναι η πρώτη φορά που επικρατεί ηρεμία σε όλα τα σύνορά μας». Τις τελευταίες εβδομάδες, βέβαια, ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι εχθροί του Ισραήλ σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις εκλογές. Βουλευτές της αντιπολίτευσης, από την πλευρά τους, έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να προκαλέσει νέα πολεμική σύγκρουση για πολιτικούς λόγους.

Είναι ίσως η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση στην 78χρονη ιστορία του Ισραήλ. Ενα δημοψήφισμα για τον ίδιο τον Νετανιάχου, αλλά και για το μέλλον της χώρας. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα εδρών στο μπλοκ του Γκάντι Αϊζενκοτ, έναν ετερόκλητο συνασπισμό που περιλαμβάνει κεντρώους, φιλελεύθερους, κεντροαριστερούς, αλλά και δεξιούς που διαφωνούν με τον Νετανιάχου. Ομως η άρνηση ορισμένων κομμάτων του να συνεργαστούν με τα αραβικά κόμματα δεν επιτρέπει στον αντιπολιτευόμενο συνασπισμό να φτάσει στις 61 έδρες και την απόλυτη πλειοψηφία.

Ιστορικά, το διάστημα που απαιτείται για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ κυμαίνεται από 20 έως 100 μέρες. Ο ισραηλινός πρόεδρος μπορεί να αναθέσει διαδοχικά εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε τρία πρόσωπα. Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, προκηρύσσονται νέες εκλογές εντός 90 ημερών. Στο μεταξύ, μεταβατικός πρωθυπουργός παραμένει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις αρμοδιότητές του μπορεί να περιλαμβάνονται και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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