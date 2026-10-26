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Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα ενοίκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης παραμένουν σταθερές στο σύνολο της χώρας

Ακίνητα 26.10.2026, 07:00
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Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]
Ανδρομάχη Παύλου

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Σε ανοδική τροχιά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα ενοίκια, με τη στεγαστική κρίση να έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η αύξηση των τιμών των ενοικίων δυσχεραίνει την πρόσβαση των νοικοκυριών στην αγορά κατοικίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, στην τρέχουσα συγκυρία κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση και επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων για την αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος, τόσο με την ανάπτυξη νέων οικιστικών ακινήτων και την αναβάθμιση υφισταμένων, όσο και με την παροχή κινήτρων για την επιστροφή στην αγορά ακινήτων που είχαν αποσυρθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές στα ενοίκια

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos για το 3ο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) ενοικίασης κατοικίας παρέμεινε σταθερή σε ετήσια βάση, ενώ το 3ο τρίμηνο του 2025 είχε καταγράψει αύξηση 7,2%.Στην Αττική, η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε επίσης κατά 5,0% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2025, μεταβολή κοντά σε εκείνη του προηγούμενου έτους, που ήταν 4,8%.

Οι ΜΖΤ στη Θεσσαλονίκη διατηρούν την ανοδική τους πορεία με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για κατοικίες τόσο στον Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και στους περιφερειακούς δήμους.

Tα Νότια Προάστια της Αθήνας καταγράφουν, όπως και στην πώληση, την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης στη χώρα, με 13,5 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν ο Δήμος Αθηναίων και οι Κυκλάδες, με κοινή ΜΖΤ ενοικίασης 12,2 ευρώ/τ.μ., ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας και ο Πειραιάς.

Αντίθετα, τη χαμηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης κατά το 3ο τρίμηνο του 2026 καταγράφει η Π.Ε. Κιλκίς, με 4,8 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Γρεβενών, καθώς και το υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η ενοικίαση κατοικίας της Αττικής εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιοχών, με τα Νότια Προάστια να διατηρούν τις υψηλότερες ΜΖΤ.

Η Βουλιαγμένη βρίσκεται  στην πρώτη θέση με ΜΖΤ ενοικίασης 22,4 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Κολωνάκι – Λυκαβηττός και το Παλαιό Ψυχικό με ΜΖΤ ενοικίασης 18,0 ευρώ/τ.μ., καθώς και η Βούλα και η Γλυφάδα. Οι πέντε ακριβότερες περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας, παραμένουν σταθερές σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2026.

Στον αντίποδα τη χαμηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφει ο Άγιος Στέφανος, με 6,7 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Καματερό, το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Κρυονέρι.

Πρώτη στις ετήσιες αυξήσεις βρίσκεται η Καισαριανή με 25,7%, ενώ ακολουθούν το Νέο Ψυχικό και το Κέντρο Αθήνας, με 21,8% και 19,1% αντίστοιχα. Στην πεντάδα βρίσκονται επίσης το Νέο Φάληρο και η Αρτέμιδα (Λούτσα).

Οι ΜΖΤ κατοικιών στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά κατά το 3ο τρίμηνο του 2026, με ετήσια αύξηση στην ενοικίαση κατοικιών.

Την υψηλότερη ΜΖΤ καταγράφει ο Βαρδάρης – Λαχανόκηποι, με 12,5 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Κέντρο Θεσσαλονίκης με 12,0 ευρώ/τ.μ., οι 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια, η Άνω Πόλη και η Ξηροκρήνη – Παναγία Φανερωμένη.

Στον αντίποδα, οι οικονομικότερες περιοχές εντοπίζονται στα προάστια της Θεσσαλονίκης, με τη χαμηλότερη ΜΖΤ να καταγράφεται στον Χορτιάτη, με 5,4 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν τα Πεύκα, η Μίκρα, το Ωραιόκαστρο και τα Βασιλικά.

Οι περιοχές που ξεχώρισαν κατά το 3ο τρίμηνο του 2026 για τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ στην ενοικίαση κατέγραψε η Επανομή με 30,5%, ενώ ακολουθούν η Μενεμένη με 22,6% και ο Βαρδάρης – Λαχανόκηποι με 20,4%.

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